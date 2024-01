Los jóvenes de 17 años podrán conducir en 2024: estas son los requisitos de la DGT

Los jóvenes de 17 años podrán conducir (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que se introducirán cambios en el reglamento de tráfico con el objetivo de autorizar la conducción supervisada a partir de los 17 años. Esta iniciativa, que se aplica con éxito en países como Francia o Alemania, ha contribuido positivamente a la disminución de accidentes de tráfico, ya que facilita que los jóvenes conductores adquieran más horas de práctica al volante bajo supervisión.

Como parte de los requisitos para esta modalidad, se especifica que el acompañante debe contar con una edad mínima de 24 años y haber poseído la licencia de conducir durante al menos cinco años, periodo durante el cual no debe haber sufrido la suspensión del permiso de conducir. Tomando como referencia los estándares de Francia y Alemania, los jovenes estarían obligados a superar el examen teórico de conducción y completar, como mínimo, 20 horas de formación práctica en una autoescuela.

Grande-Marlaska ha detallado que «los jóvenes entre 17 y 18 años podrán conducir un coche siempre que vayan acompañados de una persona de al menos 24 años y que tenga una antigüedad con el carnet de conducir de, al menos, cinco años». El ministro ha reiterado que esta práctica de conducción acompañada «aumentará la preparación y seguridad de los conductores noveles».

Además, Grande-Marlaska ha enfatizado que «la introducción de esta medida ha generado buenos resultados en términos de seguridad vial en países de nuestro entorno, permitiendo que los jóvenes ganen experiencia acumulando kilómetros de práctica antes de conducir por su cuenta».

La DGT endurece el carné de moto

Durante la presentación del informe de siniestralidad vial del año 2023 de la Dirección General de Tráfico (DGT), el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que se ha establecido un nuevo curso para conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos.

Hasta ahora, era suficiente con obtener el permiso de conducción B, esperar hasta tres años y obtener la convalidación automática para conducir motos sin marchas de hasta 125 centímetros cúbicos con un máximo de 15 cv. No obstante, con las nuevas medidas propuestas por el Ministerio de Interior, se pone el foco en reducir la mortalidad en las carreteras españolas. El objetivo de este curso, como ha señalado Grande-Marlaska, es garantizar “un previo ejercicio de conocimiento del vehículo y de la conducción, que no tiene nada que ver con un vehículo de cuatro ruedas”, ha señalado Grande-Marlaska, responsable de Interior. Todavía no han trascendido más detalles sobre cómo será este curso ni la fecha exacta de su entrada en vigor.

Esta no es la única medida anunciada por el ministerio de Interior. A partir de 2024, también queda prohibido el uso de cascos abiertos tipo jet, siendo, de ahora en adelante, el casco integral o modular el único permitido para circular en vías urbanas e interurbanas. Asimismo, los motoristas deberán llevar unos guantes homologados durante la conducción.