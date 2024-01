El Gobierno lanza un ultimátum a la CEOE para el SMI de 2024: si no se suma al acuerdo subirá a más de 1.123 euros

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en una imagen de archivo. (Eduardo Parra - Europa Press).

El Ministerio de Trabajo ha lanzado un ultimátum a la CEOE antes del inicio de la reunión con esta organización y con los sindicatos para intentar pactar la subida del Salario Mínimo Interprofesional de 2024. En declaraciones a los medios, el secretario de Estado de Empleo y número dos de Díaz en el ministerio, Joaquín Pérez Rey, ha esgrimido con más claridad que en anteriores intervenciones la postura del Gobierno: propondrá un incremento del 4% (hasta los 1.123 euros) en el marco de un acuerdo tripartito, pero si este no se logra el Ejecutivo está dispuesto a llegar a una cifra más alta que permita un acuerdo bipartito, solo con UGT y CCOO.

“Un 4% es una subida que genera incentivos para todas las partes, razonable y que permite acordar, pero si la patronal española considera que no va a prestar su apoyo al 4%, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo”, ha afirmado Pérez Rey. A esto ha añadido que en ese escenario el Gobierno “estaría dispuesto a explorar la cifra que sirva para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales”.

Te puede interesar: Indexar los contratos públicos al SMI: la pieza que falta para acordar la subida con la patronal y que presiona a Hacienda

Esto se traduciría, según ha reconocido el secretario de Estado, en “una subida del SMI que obviamente no podrá estar ya en el 4%. Estamos dispuestos a una subida más ambiciosa si la patronal entiende que no puede prestar su apoyo a este acuerdo”. Hasta el momento, los sindicatos han pedido una subida del entorno del 5%, lo que llevaría el nuevo SMI al entorno de los 1.134 euros repartidos en 14 pagas (es decir, 15.876 euros brutos anuales). Actualmente, el SMI se encuentra en los 1.080 euros mensuales (15.120 anuales). Según Trabajo, la subida del SMI beneficiará a unos 2,5 millones de personas.

Tanto CEOE como Cepyme hicieron una propuesta conjunta en noviembre consistente en un aumento inicial del 3% tanto en 2024 como en 2025, más un 1% adicional, respectivamente, según la evolución de la inflación, y condicionaron además esta cifra a dos medidas: indexar los contratos públicos al SMI y bonificar las cotizaciones sociales empresariales en el sector agrario. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, se ha mostrado contraria a esta solicitud de revisión de los contratos públicos y el Ministerio de Trabajo cambia de opinión y se suma ahora a su postura.

“La CEOE tiene que hacer un ejercicio de realidad y de pragmatismo, durante estos últimos años la subida del SMI no constituye una sorpresa, por lo que buena parte de las empresas puede perfectamente prever e incorporar a sus líneas estratégicas que el SMI va a seguir subiendo. Subirá en 2024 y en el resto de años de la legislatura”, ha detallado Pérez Rey. Trabajo también rechaza aplicar una bonificación al sector agrario: “así nos lo han pedido expresamente los sindicatos”, ha defendido el secretario de Estado.

Noticia en ampliación