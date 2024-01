Izquierda Española: ¿puede triunfar un partido que dinamita los ejes ideológicos tradicionales?

El líder del partido Izquierda Española, Guillermo Del Valle. Europa Press

Si buscas Izquierda Española en Google no encuentras nada más que artículos de prensa recogiendo el nacimiento de un nuevo partido político. Izquierda Española (IE) nace a partir del think tank El Jacobino y como cara visible, al frente del proyecto, está el abogado Guillermo del Valle.

IE nace con el objetivo de “ocupar un espacio político huérfano” dicen desde la formación. Un espacio que identifican de izquierdas, aunque dinamitan los ejes ideológicos tradicionales de izquierda-derecha, ya que se autodefinen como centralistas, cuestión con lo que la izquierda, hoy por hoy, no se identifica.

El partido político toma una dirección completamente distinta a los partidos tradicionales de izquierdas y pretende superar las dinámicas ideológicas tradicionales. “Izquierda Española es una formación que, en el aspecto económico, sí, es intervencionista, es, podríamos decir, socialdemócrata, pero en el eje social y territorial, que en España es importante, asume postulados tradicionales de la derecha”, señala el politólogo Javier Muñoz.

Con la aparición de este nuevo partido aparecen algunas cuestiones que son imprescindibles analizar para conocer la viabilidad real en términos electorales de la formación. ¿Existe un electorado relevante que se puede sentir atraído por la formación? ¿un partido que rompe los ejes ideológicos tradicionales tiene viabilidad en nuestro país, más allá de las elecciones europeas?

Eje izquierda-derecha

Tradicionalmente, la competición política en occidente se ha entendido en dos ejes económicos: la izquierda, más intervencionista, y la derecha, con postulados más liberales. A partir de la desaparición de la Unión Soviética, nace un nuevo eje, el GAL-TAN.

Las siglas GAL-TAN corresponden, en inglés, a los partidos Verdes, Alternativos y Liberales (GAL), frente a los partidos Tradicionales, Autoritarios o Nacionalistas (TAN). En este eje se incluyen cuestiones relacionadas con los derechos y las libertades: derechos del colectivo, LGTBI, políticas contra la violencia de género, medidas para luchar contra el cambio climático...

Ejes ideológicos. Partidos españoles.

En España, ambos ejes se superponen, por esta razón solo observamos partidos cercanos a la izquierda libertaria y formaciones en el eje de derecha autoritaria. Algunos partidos como Ciudadanos o UPyD intentaron acercarse a la derecha libertaria -”liberal en lo económico, de izquierdas en lo social”, decían- pero no lograron resultados electorales relevantes, es más, su mayor rentabilidad electoral se registró cuando aceptaron moverse en el eje de la derecha autoritaria.

En Europa estos dos ejes son los que han predominado en la competición política. No obstante, España, por sus particularidades sociales y, principalmente, territoriales, aparece un tercer eje: el territorial. En este escenario, los partidos de izquierdas se han ubicado en posiciones cercanas a la descentralización, mientras que la derecha se alinea con posturas más centralistas. Sin embargo, este partido propone ubicarse en la izquierda pero, en posiciones territoriales cercanas a la derecha, cuestión que dificulta su éxito político si nos atenemos a experiencias previas.

“Será interesante observar el comportamiento electoral de esta fuerza para conocer si es viable, en España, una fuerza capaz de desligarse del eje territorial, no sé en el futuro, pero hoy por hoy, creo que no tiene posibilidades”, reconoce Muñoz en referencia a Izquierda Española.

No obstante, a pesar de no verle futuro “no me gustaría asegurar categóricamente nada, y menos cuando están tan cerca unas elecciones europeas, que en España se han visto siempre como procesos de segundo orden, donde se utiliza el voto como castigo y los partidos más pequeños cuentan con ventaja. Más allá de las europeas, sí que auguro un futuro complicado para la formación”, expresa el politólogo.

A pesar de reconocer que es posible que haya una parte del electorado que puede sentirse huérfana por los últimos movimientos de Sánchez, Javier Muñoz mantiene que “el PSOE es mucho PSOE y ya dentro del Partido Socialista conviven muchas almas. Seguramente, el PSOE de Page esté más cerca de IE que de Sánchez, pero conviven”, apunta. “Podría quitarle algún voto en alguna provincia interior, pero nada relevante”, señala.

En España no, en Alemania, posiblemente

Una formación parecida a Izquierda Española ha surgido en Alemania. Un partido ubicado a la izquierda en lo económico, pero profundamente escorado a la derecha en el eje GAL-TAN. Igual que Izquierda Española, es contrario a ideas de lo que ellos llaman, igual que la ultraderecha, woke, la escisión del Die Linke, la izquierda postcomunista alemana, como Izquierda Unida, ha asumido posturas antimigratorias.

Las posiciones defendidas por Sahra Wagenknecht, la líder de esta escisión de la IU alemana, pasan por la recuperación de “los valores tradicionalmente de izquierdas y de defensa de los trabajadores”, también cuestiona las políticas climáticas y de género, además de defender una visión sobre la migración en la que se reconoce el discurso de la ultraderecha. En una encuesta publicada por el diario Bild prevé que obtendría el 12% de los votos, casi a la par con Los Verdes. Según este estudio, cerca del 4% de los electores provendrían de Alternativa por Alemania, ahora en declive.

“En Alemania esto puede pasar porque los límites están más difusos, en España, los ejes son muy rígidos, los votantes progresistas españoles de hoy son muy sensibles al modelo territorial”, explica Javier Muñoz. El politólogo apunta a que “es más probable que los socialistas descontentos migren al PP y luego vuelvan a que confíen en una formación que acaba de nacer, por no hablar que a Sumar no le va a quitar ni un solo voto, es una formación que, con orgullo, se declara plurinacional”, subraya.