El escudero de Schumacher en la Fórmula 1 se rinde a Fernando Alonso: “¿Cómo puede ser posible?

Fernando Alonso, durante la celebración del podio en Brasil (EFE).

Que Fernando Alonso ha sido y es uno de los pilotos más cotizados de la parrilla es un hecho irrefutable. Su recorrido, tanto dentro de la Fórmula 1 como en otras disciplinas, habla por sí mismo. Dos campeonatos del mundo en el gran circo y victorias en competiciones como las 24 horas de Le Mans, campeonato mundial de resistencia y 24 horas de Daytona. Además, su talento y capacidad para sacar el máximo rendimiento a cada monoplaza le convierten en un piloto deseado por las escuderías. Sin embargo, el debe de su carrera deportiva puede que haya sido la toma de decisiones, aunque la última estuvo cargada de certezas.

Arriesgó cuando decidió abandonar Alpine, cuarta escudería, para recalar en Aston Martin, séptima, la temporada pasada. El cambio era arriesgado e incluso se llegó a tildar de errático, pero el tiempo ha dado la razón al asturiano. Volvió a sentirse competitivo con un monoplaza que le permitió bañarse en champán hasta en ocho ocasiones y certificar la mejor temporada en la historia de la escudería en general y su mejor actuación particular desde 2012. “Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente impagable, nos impulsa y nos hace mejores, realmente, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por el podio cada fin de semana”, expresa Mike Krack, jefe del equipo británico.

Te puede interesar: La FIA da a Aston Martin y Alonso una gran ventaja sobre Red Bull para 2024: “Supondrá un antes y un después”

“Lo que hace Alonso es muy bonito de ver”

280 puntos, ocho podios y una vuelta rápida son algunas de las estadísticas registradas por Fernando Alonso y Lance Stroll al volante del AMR23 que permitieron a Aston Martin finalizar quinto en el Mundial de equipos y ganar el título de ‘escudería revelación’ del Gran Circo en 2023. Así lo considera Rubens Barrichello. El expiloto de Fórmula 1 –escudero de Schumacher en Ferrari– es un sempiterno del motor, como Alonso. A sus 51 años en la Stock Car brasileña que ha ganado en dos ocasiones.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

Ya no rinde en el Gran Circo, pero no quita el ojo a lo que sucede dentro de él en general y con Alonso en particular. “Lo que hace Fernando es espectacular y muy bonito de ver. ¿Cómo puede ser posible que siga al máximo nivel con 42 años? Al final, está todo dentro de nosotros. No está fuera, ni en lo que hablas, ni en nada. Es lo que nos gusta hacer. Yo de verdad amo, amo pilotar. Seguramente, cuando se pasa de los 40 a los 50 se empieza a tener un poco más de problemas físicos.”

Te puede interesar: Ron Dennis desvela información desconocida sobre la polémica entre Alonso y Hamilton en 2007: “No esperaba que fuese tan competitivo”

Alonso, un ejemplo para los hijos de Barrichello

‘Fefo’ y ‘Dudu’, hijos de Barrichello, se fijan en el asturiano. “Cuando mi papá estaba en la Fórmula 1 yo era un niño. Pero siempre uso como inspiración a grandes personas, no solo dentro del coche, sino que fuera también, deportistas que trabajan mucho, que lo hacen todo por el deporte por amor. Me encanta ver que pilotos como mi padre, o como Alonso, que con 42 años esté ahí, que podría ir a su casa y no hacer nada, pero le gusta mucho hacer lo que hace. Y a mi padre, verle con 51 años corriendo en Stock Car porque le gusta mucho. Son una gran inspiración para mí”, sentencia Fefo.

De cara a 2024, tanto Aston Martin como Fernando Alonso buscan dar el salto que les permita acercarse a Red Bull. Una vez detectados los motivos del bajón de rendimiento sufridos a lo largo de la segunda mitad del 2023, asentarse en el podio de manera más regular es el objetivo de cara al siguiente curso. “La razón de nuestra caída fue por una filosofía de desarrollo muy agresiva”, apunta Dan Fallows, director técnico de la escudería, como explicación al bajón de rendimiento del AMR23 de Alonso en la segunda mitad de la temporada.