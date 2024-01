Una ‘influencer’, una empresaria, dos menores... Los seis hijos de Bertín Osborne con los que sí ejerce de padre

Bertín Osborne. (EUROPA PRESS)

Bertín Osborne se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad. El pasado 31 de diciembre, a sus 69 años, se convirtió en padre de su séptimo hijo, un niño nacido fruto del breve romance que mantuvo con Gabriela Guillen, a quien nunca presentó como su pareja. Pese a que el nacimiento del bebé siempre es una gran noticia, al cantante y presentador la noticia no le ha traído toda la alegría que se podía esperar y es que una de las primeras cosas que ha hecho tras ser padre de nuevo ha sido conceder una entrevista.

Lo ha hecho en Lecturas, donde ha dejado claro que no va a ejercer de padre del niño. “He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré”, ha afirmado el artista en las páginas de la publicación, dejando claro que su intención es hacerse las pruebas de paternidad para asegurarse que el bebé es suyo. El motivo, según ha añadido, es por cuestiones de compromiso con los suyos: “yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas”.

Como él mismo recuerda, de Bertín desciende un amplio árbol genealógico que comenzó con su matrimonio con Sandra Domecq. Ambos se conocieron en la adolescencia y finalmente, como no podía ser de otra manera, terminaron juntos. Se casaron en el año 1977 y un año después nació su primer hijo, Cristian, que tristemente falleció apenas unos días después a causa de un problema de salud. Aquello fue un palo tremendo. Lo llevamos muy mal los dos. Sandra estaba desconsolada y yo también, evidentemente. Fue un impacto y una impresión tremendos”, confesó el presentador en Telecinco hace un tiempo.

Pese al duro revés, la pareja continuó junta y, en 1979, dio la bienvenida a Alejandra, su hija mayor. Siete años después dieron llegó su segunda hija, Eugenia, con quien vivieron de nuevo la gran felicidad de convertirse en padres. Sin embargo, la alegría no les duró mucho y en el verano de 1988 se separaron tras unos rumores que apuntaban a que el cantante había sido infiel a Sandra. Lo más llamativo es que en ese momento Domecq estaba embarazada de su tercera hija, Claudia, que nació en enero de año siguiente.

A día de hoy, las tres han hecho sus vidas y tienen sus propias familias. Alejandra se dedica al mundo creativo como asesora y estuvo casada de 2003 a 2017 con el economista Joaquín Buendía, padre de sus tres hijos, Santiago, de 16 años, y los gemelos Valentina y Fausto, de 11.

Eugenia, por su parte, es influencer y también se dedica a los negocios, ya que en la actualidad está dedicada a temas empresariales. Estuvo casada durante un década con Juan Melgarejo, un empresario, con quien tiene tres hijos, Juan, Sandra y Tristán. Como le pasó a su padre, ella también vivió la pérdida de un hijo, pues Sandra tenía una gemela llamada Leticia que falleció al poco de nacer.

La pequeña, Claudia, estudió empresariales, aunque se dedica al mundo del coaching, una profesión que comparte con la maternidad. Se casó en el otoño de 2021 con el economista José Entrecanales, el hijo del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, uno de los hombres más poderosos de España. Tienen una hija en común, Micaela, y pronto darán la bienvenida a la segunda, a la que van a llamar Violeta.

La familia creció

Y aunque a Bertín Osborne el matrimonio no le fue bien, volvió a encontrar el amor y en 2006 se casó con la venezolana Fabiola Martínez, de quien se separó en enero de 2021 tras casi veinte años juntos. Pese a ello, el cantante siempre ha tenido buenas palabras para ella. No solo porque es la madre de sus hijos pequeños, Kike y Carlos, también porque ha sido uno de sus grandes amores. “A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial”, ha dicho de ella en su entrevista para Lecturas.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez, en los tiempos felices de su matrimonio. (EP)

La ya expareja dio la bienvenida a su primer hijo en común en 2007. Una feliz llegada que, sin embargo, no fue como esperaban, ya que Fabiola se contagió de listeriosis en el embarazo y provocó un parto prematuro y un grave problema al niño, que sufre una grave lesión cerebral. Pese a ello, Kike es un niño muy feliz y este mes de enero cumplirá 17 años.

Un año después del nacimiento de Kike, Bertín y Fabiola daban la bienvenida a Carlos. El que hasta el pasado 31 de diciembre era el benjamín del presentador. Dentro de la familia, Carlitos, como le llaman cariñosamente, es un importante apoyo para su hermano mayor y en el ojito derecho de su padre, de quien quiere seguir sus pasos sobre los escenarios como apasionado de la música.