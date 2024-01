Fabiola Martínez desvela la verdad sobre su fotografía ‘rota’ en plena calle tras la paternidad de Bertín Osborne

Fabiola Martínez, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Fabiola Martínez es una de las protagonistas de las portadas del corazón de este miércoles 3 de enero. Tras el nacimiento del hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, la expareja del cantante aparece en la primera plana de la revista Semana con el titular “Fabiola se rompe en plena calle”, un texto que acompaña a una imagen de la venezolana con gesto serio.

La reacción de la protagonista no se ha hecho esperar y ha recurrido a su cuenta de Instagram para desvelar la verdad sobre esas fotografías con las que la revista asegura que “no puede más”. Tirando de humor, Fabiola protagoniza un divertido vídeo en el que responde en ‘playback’ con la siguente frase: “¿Sabes con quién? Con un buen maromo que me agarrara bien ‘agarrá'”.

Te puede interesar: Gabriela Guillén da a luz a su primer hijo con Bertín Osborne

Junto al vídeo, la expareja de Bertín escribe un texto en el que muestra su indignación por estas informaciones: “Es para volverse loco, de verdad”, expresa, asegurando que lo publicado sobre ella es “todo mentira”. Según cuenta, la foto de la portada que ahora ve la luz se tomó en realidad el pasado 13 de noviembre y asegura que ahora han buscado “el peor gesto para montar ese titular”.

“No hay derecho a la intromisión constante en la vida de las personas de esta forma tan invasiva y con tanto daño moral solo por dinero. Seguro que es ilegal”, denuncia Fabiola. A pesar de ello, prefiere tomárselo con humor: “Como estoy genial, en un momento superbonito, me lo tomo con humor porque así la vida es mejor. Feliz año nuevo”, sentencia en el post.

“No quiero ejercer de padre”

Bertín Osborne también protagoniza su propia portada este miércoles. Un día después del nacimiento de su séptimo hijo, la revista ¡Hola! publica una entrevista con el cantante en la que confiesa que no tiene ninguna intención de ejercer como padre del bebé de Gabriela Guillén: “He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré”, ha afirmado el artista en las páginas de la publicación, dejando claro que su intención es hacerse las pruebas de paternidad para asegurarse que es hijo suyo. El motivo, según ha añadido, es por cuestiones de compromiso con los suyos: “yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas”.

Sobre la madre del bebé, Gabriela, ha dicho que “es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella”. También ha revelado que le ha ofrecido ayuda y que ella la “ha rechazado”. “Es muy injusto que la acusen de tener un interés”, ha afirmado rotundo.