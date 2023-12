Nadal regresa con derrota en dobles junto a Marc López

El tenista español Rafael Nadal durante un entrenamiento previo al torneo Brisbane International en el Queensland Tennis Centre de Brisbane, Australia. EFE/DARREN

Rafa Nadal ha regresado a las pistas. 347 días después y tras pasar por el quirófano, el balear está de vuelta en la competición. Pisaba el Pat Rafter Arena arropado por una gran oleada de aplausos del público, que durante tanto tiempo ha esperado ansioso el regreso del español. Era distinto. Nadal no estaba en la cima, como tiene acostumbrados a sus seguidores, sino en el puesto 672º del ranking. Pero ningún motivo era suficiente para no apoyar a Rafa. Adelantó su regreso, de manera improvisada, al partido de dobles junto a su entrenador Marc López con el objetivo de sumar minutos en pista. No han podido hacerse con la victoria (doble 6-4) ante la dupla local compuesta por Jordan Thompson y Max Purcell, pero el objetivo de medirse de nuevo en la competición lo ha conseguido.

El encuentro se retrasó cerca de dos horas y media de su hora estimada debido al encuentro previo entre Christopher O’Connell y Alexei Popyrin, que se marchó al tie-break del tercer set con victoria para Popyrin (6-4, 6-7 (5) y 7-6 (4)). Después, era el turno de Rafa. Mirando al cielo, con una sonrisa en la cara y entre flashes, saltaba Nadal a la pista de Brisbane. Nada parecía haber cambiado. Mismo ritual al sacar, calzoncillos y retirar cualquier gota de sudor de su frente y de sus pómulos pasándose la muñequera, primero del lado derecho de la cara, luego del lado izquierdo. Acto seguido, llega el momento del bote, ya sea con la mano o con la raqueta.

Te puede interesar: Thiem será el rival de Nadal en su debut en el cuadro individual de Brisbane

El partido se mantuvo igualado hasta el tercero juego, donde la dupla australiana tuvo cuatro bolas de set. La primera la salvaba Nadal con un gran saque que dejaba imposible el resto. Intentaron salvar la segunda con un largo peloteo y bajadas a la red del balear, pero llegaba la primera rotura del partido (3-2). Rápidamente, Thompson y Purcell certificaban el break (4-2). Los españoles consiguieron hacerse con el siguiente juego para mantenerse con vida en el set. En el breve paso por el banquillo, Nadal y López comentaban su juego y planeaban el siguiente, sin margen de error. El revés de Nadal estaba de vuelta para demostrar que no estaban muertos, que Nadal había llegado para quedarse, y que su hambre de ganar seguía intacta. Pero la pareja española no pudo hacer nada frente a los cinco aces y el break del primer set, que certificaron los australianos con una brillante actuación y un 84% de acierto en el primer servicio.

Entre set y set, Nadal se marchaba al vestuario. Parece que la falta de rodaje hacían que el balear tuviese que abandonar la pista unos minutos. De vuelta en el Rafter Arena se adelantaban los españoles. Rafa estaba feliz, sonriente. Interactuaba con el público y su rostro irradiaba felicidad. Nadal volvía a disfrutar dentro de la pista. No pudieron hacerse con el segundo set. Un Thompson muy acertado en la devolución y Purcell en saque, consiguieron certificar otro break con una volea del primero para repetir la andadura del primer set (4-3). Rápidamente, y con aces conseguían el quinto juego. Retornaba el 5-4 en el marcador tras dos errores de la dupla australiana que mantenía con vida a los españoles, pero el servicio de Purcell resultaba imparable, que sumado a un fallo de Marc, sentenciaba el partido tras una hora y trece minutos disputados.

Pese al resultado, Nadal está feliz y está de vuelta. El próximo martes 2 de enero se medirá con Dominic Thiem en su estreno en el cuadro individual. Un torneo que, pese a los resultados que obtenga, quedará marcado en la memoria de Rafa. Brisbane, donde Nadal volvió a ser feliz con raqueta en mano después de 347 días.