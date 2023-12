Las cinco mejores canciones del 2023: músicas para una ruptura contundente

Shakira y Karol G protagonizan una de las mejores canciones del año, 'TQG'

Si este año no has roto con tu pareja, ¿qué has hecho entonces? Las conjunciones cósmicas (que incluían un Venus Retrógrado) han sido poco favorables para los acérrimos de Cupido. Dichos sentimientos se han trasladado, de forma evidente, a la música, el icónico recipiente de corazones rotos y dramas sonoros. La gran protagonista del despecho ha sido Shakira, que se ha marcado una saga de canciones en oda al odio que profesa por la que fuera su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué. La colombiana ha acuñado una frase para la posteridad: ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’. A ella, además, le toca declarar.

Más allá de la música latina (y urbana) coronándose como la gran triunfante del año, el 2023 ha puesto en valor los géneros folclóricos como el corrido tumbado mexicano (el éxito de Ella Baila Sola y de Peso Pluma ha sido incontestable). También ha habido espacio para el pop clásico y los éxitos de siempre, siendo de nuevo protagonistas los samples de canciones que dejaron su huella hace décadas.

‘Rush’, de Troye Sivan

Persona que la escuchó, persona que la compartió en sus stories de Instagram. La era del pop twink llegó de sopetón y lo hizo de la mano de Rush, el primer adelanto del álbum homónimo de Troye Sivan: una canción enérgica que simboliza, precisamente, el subidón hormonal de la atracción y del sudor corporal compartido. Imposible no bailarla, seas el tipo de persona que seas. El australiano será adicto al tacto, pero en Infobae España somos adictos a este tema que se podrá escuchar el año que viene en uno de los escenarios del Primavera Sound en Barcelona.

‘TQG’, de Karol G y Shakira

Sin duda, dos de las protagonistas del año. El despecho volvió a triunfar en 2023 tras el éxito de Despechá, de Rosalía, en 2022. Las dos artistas colombianas unieron su currículum de desapego hacia sus exparejas para crear el que probablemente sea el tema del año: por repercusión, por escuchas y porque ha representado el espíritu de venganza de aquellos que sirven el plato frío. Una coreografía replicada en todas las clases de Zumba de los gimnasios locales, y unos looks de infarto, convierten a TGQ en el himno de la palabra que tanto emplean los centennials: servir c***.

‘Boy’s a liar Pt.2′, de PinkPantheress y Ice Spice

Si la tendencia dosmilera tuviera que hacer el equivalente de TQG, este sería el resultado. Una canción pegadiza, fresca, con dos voces opuestas que se unen en un remix que ha sonado en todas las tiendas de Urban Outfitters que hay por el planeta. El delicado tono de PinkPantheress se fusiona con las barras de la rapera Ice Spice, la Nicki Minaj de la generación Z. En Boy’s a liar Pt.2, ambas se unen para hundir al chico de sus sueños de forma delicada, es decir, con la pasivo-agresividad que caracteriza a los nacidos en TikTok. Es una canción para ponerse en bucle y para abrazar, en un tono más light, las peripecias del amor. Con un lazo (al más puro estilo ‘coquette’) todo queda mejor, incluso las bolsas de basura.

‘Vampiros’, de Rauw Alejandro y Rosalía

Opinión impopular, que dirían los gurús musicales que suben vídeos a YouTube, pero esta canción de la expareja musical que conformaron Rauw Alejandro y Rosalía es, probablemente, uno de los temas de reggaetón más sensuales, crípticos y futuristas de los últimos tiempos. Es una canción que ha envejecido mal por la historia entre ambos, pero a nivel musical no se puede discutir todo lo que evoca. La revista Rolling Stone la situó como una de las mejores diez canciones del primer semestre del año, por algo será.

5. ‘Super Shy’, de New Jeans

¿Un sample de la canción de Las Supernenas? Sí. ¿Un tema para los introvertidos que no saben cómo decirle a su crush si quieren ir al cine a ver Anatomía de una caída? También. Super Shy, de New Jeans, es el sonido del nuevo K-Pop, ese que se convierte en viral. La banda surcoreana convierte la sintonía de nuestra infancia en una declaración de intenciones kawaii y cute. Simplemente perfecta.