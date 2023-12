Falta de plantilla, paquetes sin repartir y carritos que no cierran: los carteros de Correos van a la huelga

Paquetes acumulados en el exterior del garaje de una oficina de reparto de Madrid

“Ahora nos han comprado carritos más grandes, pero adolecen de los mismos problemas de seguridad. No tienen un sistema para poder cerrarlos. Hay edificios en Madrid que no tienen ascensor. Si tienes que subir una notificación a un tercer piso, dejas el carrito en el portal porque obviamente no puedes cargar con él. Si alguien te roba una carta o un paquete, la culpa es tuya. Así estamos en pleno siglo XXI”, señala una cartera de Correos a Infobae España.

“Parecemos acróbatas, saltimbanquis y contorsionistas, moviéndonos apelotonados entre montañas de paquetería, sin espacio alguno, como si trabajásemos en el camarote de los hermanos Marx. Solo hace falta echar un vistazo a los centros de reparto de Madrid. Hay que sortear carros y saltar entre la paquetería que se acumula desde la puerta hasta el último rincón, incluidas salidas de emergencia, garajes y hasta en la calle. ¿Qué te hace falta un regalo para Navidad? Pues nada, sírvete tú mismo. ¿Dónde está el deber de custodia”, se pregunta otro trabajador de la empresa pública.

Estos asuntos pueden parecer menores, pero ejemplifican a la perfección la situación que vive la compañía postal más antigua de España, que lleva tres ejercicios seguidos (2020, 2021 y 2020) acumulando cuantiosas pérdidas que suman 587 millones de euros. Las tres organizaciones sindicales con mayoría de representación en Madrid (CGT, Sindicato Libre y CSIF) han convocado este jueves 28 y viernes 29 una huelga general en la comunidad para denunciar “el constante deterioro que sufre la plantilla de Correos”.

Este jueves también está prevista una concentración en la calle Alcalá 5, frente a la sede del ministerio de Hacienda y Función Pública. “En todo Madrid somos unos 8.450 trabajadores y, de momento, no se han convocado servicios mínimos”, explicaba este martes Elena Fernández, portavoz de CSIF, horas antes del inicio de los paros.

Paquetes almacenados en carritos sin apenas espacio para que los trabajadores puedan moverse en un centro de reparto de Madrid.

Los tres sindicatos (UGT y CCOO no se han sumado a la convocatoria) enumeran una larga lista de agravios que les ha llevado a protestar. Aseguran, por ejemplo, que el servicio que se presta en muy deficiente en muchas sucursales porque no están cubiertos todos los puntos de atención al cliente. “Los centros logísticos, sobre todo, los de Vallecas y Barajas, están colapsados por falta de personal. También hay un déficit de plantilla en los departamentos de distribución y transportes, y los pocos vehículos que quedan están en pésimas condiciones”, señala Miguel Ángel Mora, portavoz del Sindicato Libre.

Los sindicatos calculan que faltan cerca de 2.000 trabajadores para retomar un servicio óptimo, ya que no se están cubriendo las bajas, las vacaciones ni las jubilaciones. Los tradicionales carteros de toda la vida se quejan de que siguen trabajando sin los carros adecuados para cargar el peso que llevan y gestionar el volumen de envíos. La última compra que hizo Correos de los famosos carritos se realizó en octubre de 2021: 8.000 unidades por las que pagó 835.000 euros. Cada uno capaz de transportar 50 kilos. “Pero sin cierres de seguridad”, recalcan desde los sindicatos, incumpliéndose así el Real Decreto 1829/1999 que estipula que ”los envíos postales son inviolables”.

Un cartero con su tradicional carrito

CSIF, CGT y Sindicato Libre aseguran también que las unidades de distribución, al no tener todas las plazas cubiertas, no cumplen los plazos de calidad y miles de notificaciones caducan si ser entregadas. “Pasa mucho con las multas del Ayuntamiento de la capital. Tenemos siete días para entregarlas y no siempre podemos cumplir ese plazo porque no hay plantilla suficiente. Correos, por su parte, afirma que el servicio “está funcionando con normalidad en la comunidad de Madrid, donde se dispone de la plantilla necesaria, adecuada al volumen de producción”.

Asignación eficaz de los recursos

“Correos toma las medidas necesarias para organizar el trabajo en función de las necesidades diarias en sus unidades. Como compañía pública, Correos tiene la obligación de asignar eficientemente sus recursos, tanto humanos, como logísticos y tecnológicos, por lo que, en función de la producción, que es fluctuante, adecúa su plantilla y su estructura al nivel de actividad real. Para ello, hay una previsión de contratos necesarios para atender ausencias planificadas por vacaciones del personal, así como para atender otro tipo de absentismo”, explica un portavoz de la empresa postal.

Paquetes mal ordenados en una oficina de reparto de Madrid.

Correos asegura que en la actualidad el volumen de envíos pendientes de reparto está dentro de la normalidad y los plazos de calidad comprometidos con los clientes se cumplen en todo momento y están garantizados, respetando además las condiciones laborales del personal. La empresa pública recalca que recientemente se han cubierto 7.757 plazas fijas, lo que ha supuesto la mayor oferta de empleo de Correos en décadas. Plazas que proceden de la tasa de reposición (bajas y jubilaciones) de 2020 (1.254 puestos) y 2021 (2.123 puestos), así como de diversos procesos de estabilización. En la comunidad de Madrid se han cubierto 784 puestos fijos.