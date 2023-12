Susanna Griso revela en directo la tradición navideña que sigue manteniendo con su exmarido tres años después de su divorcio

Susanna Griso, en 'Espejo Público'. (Atresmedia)

Espejo Público se ha sumado este viernes 22 de diciembre a la cobertura del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, un día señalado en el que muchas personas comparten sus décimos y siguen todo tipo de rituales y costumbres para intentar atraer a la suerte. La propia Susanna Griso ha desvelado en directo una sorprendente tradición navideña que la sigue uniendo a su exmarido, Carles Torras, tres años después de divorciarse.

La presentadora del espacio matinal de Antena 3 ha sorprendido a sus tertulianos al confesar con quién comparte sus boletos de la Lotería de Navidad cada año. “Es una tradición, lo comparto con mi exmarido”, ha comentado la catalana, asegurando que si toca algo siempre van “a medias”.

Esta inesperada revelación ha generado las risas de los tertulianos en plató, que han descubierto en directo si han sido agraciados con algún premio en este sorteo. Así, Gonzalo Miró y Miquel Valls han sido informados de que les ha tocado la pedrea, por lo que cada uno de ellos ganará 100 euros por el décimo premiado.

El equipo de 'Espejo Público' durante la emisión del sorteo de la Lotería de Navidad. (Atresmedia)

Divorcio amistoso

Susanna Griso y Carles Torras se separaban a finales del año 2020 tras más de dos décadas de relación y tres hijos en común. Pese a que la periodista no acostumbra a revelar detalles de su vida privada, sus escasas declaraciones a este respecto siempre ha evidenciado que la separación se produjo de forma amistosa.

El pasado mes de septiembre, la presentadora desvelaba durante su entrevista a Edmundo Arrocet que guarda un buen recuerdo de todas sus rupturas. “No acostumbro a acabar mal con mis parejas, pero reconozco que puede pasar”, aseguraba en directo.

Además, en otra ocasión Griso recordó con total naturalidad su boda con Torras y comentó en directo un gesto de uno de los invitados que le causó un gran enfado: “Yo preparaba mi boda con la mejor de las intenciones y recuerdo que hubo un comentario que me molestó mucho”, expresó en directo. “Un compañero de trabajo se molestó por la mesa que le había tocado y las personas que tenía al lado. Me hizo un comentario muy desafortunado que me molestó mucho y seguramente lo está sabiendo ahora”, añadió la presentadora entre bromas.