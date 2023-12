Feijóo deja atónita a Susanna Griso con un reproche sobre su última entrevista: “Usted me provocó”

Susanna Griso y Alberto Núñez Feijóo, en 'Espejo Público'. (Atresmedia)

Alberto Núñez Feijóo ha visitado este jueves Espejo Público para hablar sobre el encuentro que se producirá entre él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas 24 horas después de la entrevista. El líder del Partido Popular ha sorprendido a Susanna Griso con un inesperado reproche al inicio de la charla.

La presentadora del espacio de Antena 3 ha recordado una polémica afirmación que el político hizo en su anterior visita al programa a finales de noviembre. En aquella intervención, Feijóo aseguró que consideraba que Sánchez podía tener “un tic patológico” después de que el presidente del Gobierno se riera a carcajadas en la tribuna del Congreso de los Diputados.

“Sería bueno que usted traiga aquí a un especialista y que le diga si ese tipo de carcajada en el Congreso de los Diputados es una carcajada normal o, por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico, que no es menor. En fin, considero que eso forma parte ya de la biografía del señor Sánchez”, le dijo entonces el líder de la oposición a la periodista.

Alberto Núñez Feijóo, en 'Espejo Público'. (Atresmedia)

Aprovechando su presencia en el programa, Griso ha retomado este asunto y le ha hecho saber al invitado que aquellas palabras no fueron bien recibidas por parte del aludido: “Le dolió mucho lo que dijo la última vez en este programa, eso de que el presidente del Gobierno tenía un tic patológico a raíz de esa sonora carcajada en la sesión de investidura”.

Lo que no esperaba Susanna es que el expresidente gallego respondiera culpándola a ella de aquella frase: “Bueno, usted me provocó, evidentemente”, ha espetado, ante lo cual la conductora del formato de Atresmedia ha puesto cara de sorpresa. “Ah, ¿yo le provoqué?”, se ha preguntado, atónita. “Sí, claro. Usted me puso el vídeo y me dijo ‘¿usted qué opina de esto?’”, insistió el político.

Entre risas nerviosas, la presentadora de Espejo Público se ha defendido afirmando que se le puso el vídeo porque era un acontecimiento que “acababa de pasar”. “Eso no es una provocación”, ha esgrimido. Ante ese argumento, Feijóo ha preferido zanjar el asunto retirando sus criticadas palabras: “Yo le di mi opinión. Si le molesta, como es natural, lo retiro”.

Posteriormente, Susanna Griso ha comentado este ‘choque’ con Feijóo en la sección de actualidad Más Espejo, donde ha confesado que no se ha tomado el comentario como un reproche. “Me ha hecho gracia la excusa”, ha comentado.