El encontronazo de Pedro Sánchez y Susanna Griso en ‘Espejo Público’: “No tergiverse usted mis palabras”

Susana Griso entrevista a Pedro Sánchez en Espejo Publico. (Antena 3)

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al plató de Espejo Público tras lanzar su segundo libro, Tierra firme, en el que hace un repaso de los acontecimientos claves que han sucedido en su vida en los últimos cuatro años.

A lo largo de la entrevista, el político y Susanna Griso hablaron de diferentes cuestiones, como el título de su último ejemplar, Albert Núñez Feijóo y el PP, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de la amnistía. Sin embargo, la entrevista tomó otro tono cuando la presentadora del espacio de Antena 3 y Sánchez tuvieron un encontronazo al hablar del estatuto de autonomía de las comunidades autónomas.

Te puede interesar: Pedro Sánchez cuenta en ‘Tierra Firme’ quién le animó a participar en ‘La Pija y la Quinqui’: “Reconozco que no conocía el pódcast”

El secretario general del Partido Socialista Obrero Español ha explicado que cuando habla de Tierra firme se refiere a que si “España quiere volver a pisar tierra firme —en este contexto de incertidumbre y tan complejo— tiene que someterse a reformas”.

Pedro Sánchez en 'Espejo Público' (Atresmedia)

““Las reformas las emprendimos hace cinco años y debemos consolidarlas en estos cuatro años para que en efecto España pise tierra firme, en términos de prosperidad, de seguridad, de tranquilidad y de fortalecimiento de la clase firme”, ha manifestado a Susanna Griso.

“Tenemos que hacer frente a la emergencia climática y podemos convertir esa emergencia climática en una oportunidad de empleo, de reindustrialización, de cohesión territorial... Y eso es pisar tierra firme. Es, en definitiva, abordar desde una perspectiva de inclusión social, y también de integración territorial, todas las transformaciones que tenemos que hacer”, ha dicho.

“No tergiverse usted mis palabras”

La entrevista ha continuado y, en una parte de ella, el tema se centró en el estatuto de autonomía de las comunidades autónomas. “Me hace gracia que el PP trata de encontrar críticas a los discursos de la presidenta del Congreso hasta debajo de las piedras”, ha explicado Sánchez.

“¿No ha invocado el derecho a decidir de Francina Armengol?”, ha preguntado Griso. “Pero vamos a ver, Susanna, creo que tenemos una cierta perspectiva de la democracia en nuestro país. Cuando se reforman los estatutos de autonomía en las comunidades autónomas, como ocurrió, por ejemplo, en Cataluña, ¿no se llamó a las urnas?”, ha sido la respuesta del presidente de Gobierno.

Susanna Griso en una imagen de archivo (Francisco Guerra / Europa Press)

“Me está hablando de una consulta sobre un referéndum catalán”, ha dicho la presentadora de televisión. “No, no, no. Estoy hablando de la reforma de los estatutos de autonomía”, ha repetido el socialista. “Por eso digo, porque eso es la ‘vía Iceta’, y no sé si es lo que usted está diciendo ahora mismo”, ha comentado la periodista.

“No, no, no, perdone. No tergiverse usted mis palabras”, ha expresado contundentemente el político. “Yo le pregunto, no tergiverso. Le pregunto si está planteando la ‘vía Iceta’, ¿es una nueva consulta o un nuevo referéndum?”, ha vuelto a reiterar Susanna Griso.

Te puede interesar: Quiénes son ‘La pija y la quinqui’ y por qué su entrevista es tan importante para Pedro Sánchez

“Yo lo que estoy diciendo es bastante claro: el PP critica cuestiones que son de sentido común, de experiencia democrática durante estos últimos 45 años. Cuando se han reformado estatutos de autonomía, por ejemplo, en Cataluña, se han aprobado por la ciudadanía”, ha respondido Sánchez.

“El problema es que el PP utilizó el agravio territorial, como lo está utilizando ahora mismo en Cataluña, para llevar ante el Tribunal Constitucional artículos del estatuto de Cataluña que han sido aprobados en otras comunidades gobernadas por el PP. Eso me parece una verdadera anomalía que tenemos que solventar”, ha zanjado el esposo de María Begoña Gómez Fernández.