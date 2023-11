Lucía Etxebarria carga contra ‘Espejo Público’: el motivo por el que la echaron del programa de Susanna Griso

Lucía Etxebarria en una imagen de archivo. (Europa Press)

El programa Espejo Público, de Antena 3, está en el punto de mira tras la polémica del arquitecto Joaquín Torres, que decidió abandonar su puesto de colaborador en directo al asegurar que “la televisión se ha llenado de profesionales de personajes que se dedican a venir a la televisión y no tienen ni oficio ni beneficio” y que él se dedica a la arquitectura, no a “hablar de los demás”.

Tras sus palabras, ahora ha sido la escritora Lucía Etxebarria quien se ha pronunciado en su perfil de X, antes Twitter, contra el formato, explicando su caso y cómo la echaron del programa tras ocho años como colaboradora. Según ha contado lo que más le dolieron fueron las formas del magacín porque “me llevaba divinamente con el equipo técnico”.

Joaquín Torres abandonando 'Espejo Público'. (Antena 3)

Su conflicto fue con el director del espacio, cuenta: “Después de hacerme algo que a mí me pareció mal, cuando dije que estaba enfadada (fuera de plató, no como Joaquín Torres) no solo no pidió perdón, sino que me echó. Para mí fue dolorosísimo porque no me dieron siquiera la opción de despedirme del equipo, como me hubiera gustado”.

Además, su salida del espacio coincidió con un momento personal complicado, lo cual no ayudó a que fuera un proceso fácil de digerir para ella. “No podéis imaginar cuánto lloré. Fue durísimo, yo no había imaginado que iba a ser tan duro”, ha contado a sus seguidores, afirmando que sintió que la habían medido en una “encerrona” que cree también haber visto en el caso de Joaquín Torres, “parecida en la forma”, ha dicho que es.

Después de lo que ha sucedido con Joaquín Torres, me atrevo a contar algo que había ocultado hasta ahora.

Durante ocho años he estado acudiendo religiosamente a Espejo Público, una vez por semana.

Nunca, jamás, tuve un problema con nadie. Repito: nunca.

Nunca en ocho años.… — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) November 23, 2023

Los motivos

Sobre lo que propició su salida, Lucía cuenta que “sería de mal gusto contar lo que me hizo el director”, pero que se la “puso en peligro”. En su mensaje compartido en X, la conocida escritora lo explica así: “algunas personas no tenemos que montar espectáculos ni vivimos de contar nuestra vida privada, y no nos gusta que se nos trate así. Muy especialmente, en mi caso, en el que se me puso en peligro. Porque cuando señalas a una persona públicamente como tránsfoba, lo siguiente es que pueda recibir agresiones en la calle, como desgraciadamente ya me ha pasado y como les ha pasado a tantas compañeras. Compañeras que lo pueden atestiguar y que podrían hacer un hilo inacabable de agresiones que hemos recibido en la calle o en actos”.