Exconcejales, militantes, ‘familiares de’... Estos son los 185 asesores del Ayuntamiento de Madrid que cobran 11.142.668 euros

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (Jesús Hellín - Europa Press)

“Que asesora”. Es la única definición que aparece en la Real Academia de la Lengua para la palabra asesor. ¿Y qué es asesorar? “Dar dictamen o consejo”. A punto de finalizar 2023 y con los ayuntamientos españoles ya a pleno rendimiento después de que la gran mayoría se constituyeran el pasado mes de junio tras las elecciones de mayo, el más grande de todos ellos, el de Madrid, suma actualmente 185 asesores que suponen para las arcas públicas 11.142.668 euros, según el recuento realizado por Infobae España.

Estos asesores, encargados principalmente de ser el motor en la sombra de Administraciones y partidos políticos, se reparten de la siguiente manera: 66 en el Gobierno local, 42 en las juntas de distrito, 76 en los cuatro grupos municipales que actualmente conforman el Ayuntamiento, y solo uno en el Pleno municipal, donde se debaten las propuestas que cambian la ciudad.

Madrid, como la mayoría de los Consistorios españoles, no es una excepción a la hora de elegir a sus asesores. Se supone que estos puestos deben estar ocupados por profesionales de distintos ámbitos (medio ambiente, movilidad, cultura, vivienda...) que deben permitir a los Gobiernos locales llevar a cabo de la mejor manera posible sus respectivos programas políticos. Pero en muchos casos son agencias de colocación para enchufar a miembros de las candidaturas que no han salidos elegidos, ex altos cargos del partido, militantes e incluso familiares de. Los sueldos varían entre los 40.000 y los 82.000 euros.

En Madrid capital gobierna con mayoría absoluta el PP tras el triunfo de José Luis Martínez-Almeida. Los populares obtuvieron en mayo 29 concejales. Su grupo municipal tiene, de momento, 31 asesores que suman una retribución conjunta de 1.939.946 euros. Entre esos asesores hay destacados miembros del PP de Madrid que iban en las listas de Almeida, pero que no consiguieron su acta de concejal y han encontrado acomodo ‘asesorando’ a sus compañeros. Es el caso, por ejemplo, de Loreto Sordo, edil en el anterior mandato y que ahora se ha quedado fuera por dos puestos.

La verdad es que la lista de asesores del grupo municipal del PP engloba a todos los casos típicos de enchufes políticos. También aparecen en la lista dos importantes ex altos cargos del PP, como Percival Manglano (que ya fue concejal, consejero en la Comunidad de Madrid e incluso diputado nacional) y Beatriz Elorriaga (también fue concejala, consejera con Esperanza Aguirre y ex diputada autonómica). Ambos tienen el salario más alto que es posible como asesor: 82.306 euros brutos anuales.

Almeida también ha fichado como asesores a militantes del partido, como a Carlos Wengel Gómez del Pulgar, actual vicesecretario de acción política de NNGG; y a familiares de destacados dirigentes populares. También figura como asesor el marido de la exalcaldesa de Pozuelo y actual diputada madrileña Susana Pérez-Quislant. Los populares también han contratado como asesor al ex concejal de Ciudadanos Martín Casariego.

El resto de grupos, todos en la oposición, también tienen sus asesores. Más Madrid (con doce ediles) tiene 21; el PSOE con 11 ediles tiene 15; y Vox, con cinco concejales, suma nueve cargos de confianza. Todos tienen entre sus plantillas de asesores a cargos que iban en las candidaturas municipales y que no fueron elegidos y a militantes de sus formaciones. El gasto de Más Madrid es 1,2 millones de euros en salarios. Los socialistas abonan 760.000 y los de Ortega Smith, 479.500 euros en nóminas.

Si nos vamos al Gobierno local, el número de asesores es de 66, cuyos salarios ascienden a 4,28 millones de euros. Alcaldía es el que más eventuales tiene, en concreto 23. En Todas las áreas de Gobierno hay militantes del partido (algunos de NNGG) y algún que otro familiar de. En el Área de Vivienda, por ejemplo, está la esposa de Fernando Martínez-Maíllo, ex senador y ex vicesecretario nacional del PP. Las 21 juntas de distrito tienen actualmente dos asesores cada una, lo que suman otros 42, con unas retribuciones conjuntas que ascienden a 2,47 millones de euros.