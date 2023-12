Una muralla árabe en manos privadas: Almeida pagará 10,6 millones para expropiar seis tramos

Un resto de muralla en un solar privado de la calle Escalinata de Madrid, junto a la plaza de Ópera

El Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida tendrá que pagar 10,6 millones de euros para expropiar seis solares privados en los que hay restos de la muralla árabe que se construyó en Madrid en el siglo IX. El Consistorio aprobó en enero de este año un plan especial para conservar estos restos pagando un justiprecio a los propietarios privados de las fincas en las que no hay ninguna edificación construida. Sobre ellas se quiere levantar nuevas zonas verdes para que los madrileños puedan contemplar la muralla que protegió a sus antecesores cuando Madrid era una ciudad musulmana.

El problema, señala el edil socialista Antonio Giraldo, es que los presupuestos de 2024 no recogen ninguna partida para pagar estas expropiaciones y este plan de protección se está retrasando. De hecho, cuando se aprobó hace un año, la valoración de las seis parcelas era de 9.492.000 euros. Ahora ya está en 10,6 millones, reconocen desde el Ayuntamiento, que aseguran, no obstante, que ya se han iniciado los trámites para que estos solares pasen a manos municipales, se puedan construir en ellos las zonas verdes proyectadas e iniciar la restauración de los restos de la muralla. Aunque no hay una fecha para cerrar la compra.

Te puede interesar: Ayuso y Almeida pagarán 524.000 euros por su estand en Fitur y “azafat@s que sean más que una cara bonita”

Madrid tiene una muralla oculta bajo su suelo en buena parte del casco histórico de la ciudad. Según los estudios históricos realizados y los hallazgos arqueológicos encontrados, el trazado probable de esta muralla se compone de un primer recinto que data de la época de la fundación de la ciudad (siglo IX), y que, previsiblemente, discurre en la actualidad por el lateral oeste de la catedral de la Almudena. Luego avanza hacia el norte por la Plaza de la Armería y la calle Bailén, hacia el este por el Jardín de Larra y los edificios que junto a este forman la manzana hasta la calle Mayor, atravesando esta y el edificio de la Capitanía General. Finalmente, el límite sur discurre por la calle Bailén, Mayor 83, el Parque del Emir Mohamed I y la calle Mayor hasta el regreso a la catedral. Abarcaba aproximadamente una superficie de 4 hectáreas. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en enero de 1954.

Plano de la muralla de Madrid

La zona mejor conservada, unos 120 metros, es visitable en el parque Emir Mohamed I, junto a la catedral de La Almudena. Pero hay muchos tramos, pequeños, ocultos en locales, garajes y comercios. “También en solares que llevan décadas vacíos. Como en las calles Escalinata, Puerta Cerrada, Almendro, Mancebos...”, explica Giraldo. “El problema era que, al ser la muralla un Bien de Interés Cultural de alto valor para la ciudad, los propietarios de estos solares vacíos estaban maniatados y no podían hacer nada. No había edificación lucrativa compatible con su conservación”, señala Giraldo, que es geógrafo y urbanista.

Parte de la muralla es la calle Mancebos de Madrid

A principios de 2023 hubo un gran acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid para aprobar el Plan Especial de Protección de la Muralla que tuvo el consenso de PP, Ciudadanos, PSOE y Vox (Más Madrid votó en contra) para que el Consistorio se hiciera con 25.748 metros cuadrados de solares vacíos. La propia memoria del plan revela la importancia de lo firmado. “La dificultad de conjugar la protección de los lienzos de la muralla con el valor histórico de los edificios surgidos a lo largo del tiempo sobre ellos y con el trazado consolidado característico del casco antiguo de Madrid ha supuesto que, durante veinticinco años, se produjera una falta de ordenación que regulara las actuaciones en las parcelas”.

“El plan actúa sobre los únicos solares vacíos en los que se podía actuar, ya que no hay edificación sobre ellos. El plan es construir zonas verdes en estas seis fincas e iniciar en estos tramos de la muralla trabajos de restauración de la misma”, concluye Giraldo. En uno de ellos, frente a la calle Amnistía, se proyecta incluso un centro de interpretación de la muralla de Madrid. Los socialistas denuncian que el plan especial incluía un calendario. Entre 2023 y 2024 se aprobaba el planteamiento y se realizaban los trámites de adquisición de las seis parcelas. Y entre 2024 y 2025 se levantaban en ellas las zonas verdes. Desde el Ayuntamiento señalaron este lunes en la comisión de urbanismo que se cumplirán los plazos.