Carlos Latre: “Un ‘late night’ es necesario porque hay mucha gente sola y que no duerme en España”

Carlos Latre en una imagen de archivo. (A. Pérez Meca / Europa Press)

Carlos Latre lleva años formando parte de ese privilegiado grupo de rostros que se ha convertido en algo familiar en la pequeña pantalla. Lo ha logrado gracias a su sentido del humor y saber estar ante las cámaras, pero especialmente por sus imitaciones y es que no hay personaje que se le resista al castellonense. De hecho, este talento fue precisamente lo que le hizo saltar a la cama de la mano de Crónicas Marcianas, el extinto programa de Telecinco en el que trabajó de 2002 y 2005 y que se ha convertido en su último proyecto.

Latre ha sido el impulsor del homenaje a este espacio, Cronicas Marcianas. El reencuentro, un especial que se estrenó hace unos días y que, a través declaraciones y vídeos de sus protagonistas, logró que los muchos fans que todavía tiene pudieran volver a esos años en los que las noches estaban cargadas de risas.

Infobae España pudo hablar con Carlos en la presentación de este reencuentro. No solo de lo mucho que significó Crónicas para él, también de los proyectos a los que le gustaría aspirar en el futuro y de cómo ve la profesión a la que se dedica.

Xavier Sardá y Carlos Latre en la presentación de 'Crónicas Marcianas. El Reencuentro'. (Mediaset España)

Últimamente estás que no paras de trabajar y de presentar proyectos.

Está siendo una maravilla total, ¡y que dure toda la vida! Estoy encantado de la vida. Yo es que no paro desde que acabé aquí, de Crónicas. O sea que es maravilloso.

¿Fue Crónicas tu gran trampolín?

Mi gran catapulta, digo yo. Fue alucinante porque de repente pasé de estar en la radio con 19 años a un parque de atracciones como era Crónicas Marcianas. Fue algo alucinante.

¿Ha sido idea tuya este reencuentro?

Sí. Es que era de justicia, desde mi punto de vista. Se quedó ahí como que pasó desapercibido y, en cambio, yo no dejo de oír en la calle a gente que me dice ‘¿volvéis?’ o ‘¿cómo sería Crónicas ahora? ¿Cómo sería esta noticia si la hiciera Crónicas?’. Y entonces fui bastante pesado. Xavier me dijo que sí y luego todo el mundo ha puesto mucho a favor. Por eso digo que estoy muy agradecido tanto a Gestmusic, que nos ha dado todas las facilidades, como a Antena3 y Atresmedia, que también nos han permitido estar aquí. A Telecinco, por supuesto, desde el principio. Estoy muy contento.

¿Cómo fue tu llega a Crónicas Marcianas?

Xavier Sardà presentaba un libro de Ricardo Bofill y era la primera rueda de prensa a la que yo iba, porque en la radio dijeron que como hacía personajes de Crónicas, que fuera yo. Y antes de la rueda de prensa me encontré a Xavier en la cafetería y entonces dije, ‘esta es la mía, le voy a pedir una entrevista’. Y me dijo que no. Y como me dijo que no, yo tenía que hacer el programa, empecé a hacer personajes cagándome en él y en todo. ¿Y se giró y dijo, ‘tú estás loco’? Y entonces me dijo, ‘dame el teléfono. Si te llamo, ¿te afeitarás?’, porque llevaba la barba y le dije que claro. No llegó al mes y nos llamaron a Frank Blanco y a mí, que estábamos en el mismo programa de radio.

Xavier dice que jamás volvería a hacer Crónicas. ¿Y tú?

No lo sé. Los tiempos cambian. Pero lo haría cambiándolo todo, el lenguaje, las redes sociales... Sería un nuevo formato un nuevo programa. Creo que todo el mundo tiene un maravilloso recuerdo de Crónicas y de lo que supuso... La transgresión, la valentía, lo social, la solidaridad, porque era un programa muy solidario, y que ponía en igualdad a todas las clases sociales, a todos los colectivos. Creo que tenía cosas muy positivas.

¿Crees que tendría cabida en la parrilla actual programa de ese estilo?

Sí. Mira, hay dos cosas importantes: hay mucha gente sola en España y hay mucha gente que no duerme, con lo cual un late night es necesario para coger el sueño.

¿Es este un momento en el que no se puede decir nada?

No es una cuestión de que no se pueda decir nada. Tú puedes decir lo que te dé la gana, pero te tienes que atener a las consecuencias. Y como vivimos en un país que somos muy bien quedistas, al final la razón no se impone la lógica, no se imponen los acontecimientos, y muchas veces una opinión o un acto descontextualizado te puede llevar a perjudicarte en tu propia carrera o en tu propia vida. Porque además somos muy cainitas en España y ‘hay que’ ir en contra de alguien que puede haber cometido un error o que no tenía la voluntad de hacer daño.

Personalmente, ¿te has tenido que enfrentar alguna vez de recibir una crítica fuerte?

No, yo la verdad es que he tenido mucha suerte. Siempre he sido bastante familiar, bastante blanco. He sido bastante observador y he intentado meterme en terrenos poco pantanosos, pero he hecho de todo. He imitado desde a jefes de Estado, a gente de política de todos los partidos... Pero luego personalmente intento estar bastante al margen.

Sin embargo, hay personas que tienen cierto temor a dar declaraciones por cómo se puedan interpretar.

Pero porque en España hay una frase que es que ‘todo lo que digas será utilizado en tu contra’. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, que soy apolítico y areligioso, afutbolístico. Y muchas otras ‘as’ sobre cosas a la hora de opinar, porque vivimos en un país en el que se penaliza. A muchos actores y futbolistas les diría que deberían depender del público que viniera a verles o de las entradas que vendieran el dinero que ganan. ¡Ya verás como la opinión sería un poquito diferente!

España es un país absolutamente maravilloso, solidario, bueno, muy adelantado socialmente, muy adelantado a nivel de igualdad, tiene muchísimas cosas maravillosas, pero también somos un país que somos muy puñetero y que tenemos nuestra envidia. Somos nuestro peor enemigo. Si nos quisiéramos un poquito más como hacen los franceses, los italianos o los americanos, que ya somos el mejor país del mundo, pero lo seríamos de una manera increíble.

Spanish actor and showman Carlos Latre poses on the red carpet at the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Malaga, Spain, March 6, 2021. REUTERS/Jon Nazca

Estás en un buen momento profesional, ¿hay algo que todavía no hayas hecho profesionalmente que te plantees?

Un late night presentado por mí. Me encantaría. Me gustaría hacer, con el tiempo, es un personality show como lo que hace James Corden en Estados Unidos o como lo que hace Jimmy Fallon. Algo así. Me encantaría porque sería un programa en torno a mi forma de hacer, a mi propia personalidad, creo que estaría muy chulo.

¿Y a quién empezarías entrevistando?

La primera entrevista me encantaría que fuera a Julio Iglesias. Y luego me gustaría entrevistar a todo el mundo desde la verdad porque vivimos en un mundo muy fake y muy bienquedista, hay que decir lo que toca decir.

En lo personal también te va fenomenal. ¿Cómo se presentan la Navidad?

Si yo soy el más navideño del mundo. Yo creo que cuando Papá Noel yo voy a sustituirle. Me encanta la Navidad. Decoro toda la casa, pongo Belén, pongo árbol, hago Papá Noel, hago Reyes Magos. Lo hago todo. Me gusta regalar, me gusta estar con los míos, me gusta celebrar Fin de año rodeado de amigos. Soy súper familiar, súper cicerone, súper anfitrión y me encanta pasar esas fechas porque al final son muy bonitas.

¿Con quién te tomas las uvas?

Yo con mi Cristina Pedroche y con mi Chicote. Ha sido el adelantar por la derecha desde hace unos años. Me encantaría, como hace mi amigo Dabiz Muñoz, también ponerme los trajes de Cristina el día anterior, que son muy chulos. Ellos son buenos amigos y es muy chulo lo que ha hecho Cristina en estos últimos años. O sea que ojalá se repita y veamos las Campanadas con Cristina muchos años.

¿Te han propuesto alguna vez dar las campanadas junto a Pedroche?

Pues no me lo han propuesto, pero es algo que me encantaría, ¡yo que soy tan navideño! Dar las campanadas es como un hito histórico en todas las televisiones. Y además de la Puerta del Sol, me gustaría muchísimo, sería un deseo. Creo que esas cosas se darán naturalmente.