Carlos Latre no descarta una reconciliación de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas: "Se quieren mucho, nunca se sabe"

El humorista Carlos Latre, compañero y gran amigo de Chenoa, ha compartido recientemente sus impresiones sobre la posible reconciliación entre la cantante y su marido, Miguel Sánchez Encinas, quienes han dado por finalizado su matrimonio tras poco más de un año de casados. El presentador no descarta la posibilidad de que la pareja vuelva a estar junta, destacando que "Laura es una todo terreno, está con nuevo disco, en OT, y además, yo como te digo, Miguel es un tipazo y se quieren mucho. Nunca se sabe... Espero que ellos estén bien. Yo no lo sé. Las parejas son cada uno de su padre y de su madre. Yo les deseo que estén bien, que es lo más importante". Latre ha vuelto a poner de manifiesto su faceta solidaria, esta vez al colaborar con José Andrés en iniciativas de cooperación. Además, compartió que su hija Candela, de 17 años, está muy interesada en temas de cooperación y solidaridad. "Mi hija Candela es súper solidaria. Hace varios años que quiere hacer algo, viajes, quiere estar en África, sí. Tiene 17, ya ha empezado la universidad y todo. Es una niña muy concienciada y realmente es algo que la llama muchísimo y me parece maravilloso", explica.