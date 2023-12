Alonso avisa de cara a su 2024 con Aston Martin: “Existe el peligro de que suceda lo contrario”

Fernando Alonso en la temporada 2023 de F1 (Aston Martin)

Fernando Alonso hace un balance muy positivo del 2023 en cuanto tiene oportunidad. El bicampeón del mundo ha regresado a la élite de la Fórmula 1 a raíz de su primera temporada en las filas de Aston Martin, concluyendo cuarto entre los pilotos y colocando a su equipo el quinto a nivel de constructores. Los ocho podios a los que se ha subido el español le permiten afrontar con optimismo lo que esté por venir a los mandos de su monoplaza verde, con el que le gustaría poder ir un paso más allá. Eso sí, sin echar las campanas al vuelo de antemano.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

El piloto más veterano del Mundial (42 años) ha concedido una extensa entrevista a su propio equipo, en la que habla en profundidad de todo lo que ha supuesto para él el debut en Aston Martin. “Probablemente, hace 12 meses, incluso hace 10 meses, cuando lanzamos el coche, no esperábamos estar en esta posición. Ha sido un viaje increíble”, ha confesado una vez más, considerando que puede que hasta esté disfrutando más que nunca: “Voy a las carreras con un espíritu diferente. Mucho de eso tiene que ver con el equipo. Es muy joven, muy entusiasta, y hay mucha buena energía en el garaje y en Silverstone”.

Alonso cree que haberse alejado de la F1 durante un tiempo le ayudó sobremanera. “Creo que sin ese descanso sería difícil mantener la motivación, el entrenamiento y todo lo demás”, afirma, añadiendo qué es lo que le permite mantenerse motivado: “Soy una persona muy competitiva. Me gusta fijarme metas y objetivos. Al final, quiero ganar, todos lo queremos, pero incluso cuando eso parece poco probable, me planteo desafíos personales. Tal vez terminar entre los cinco primeros sea posible, tal vez un podio. Eso proporciona mucha motivación”.

Alonso en el AMR23 (Aston Martin)

Claro que ha hecho sacrificios por la F1, pero es rotundo: “No me arrepiento”. “Soy una persona muy familiar. Me encanta pasar tiempo con mi familia. En este momento de mi vida, pensé que ya tendría una familia e hijos, todo ese tipo de cosas, y me encontré a los 42 años sin hijos todavía. Al mismo tiempo, hago lo que amo hacer. Hago lo que mejor se me da y nunca he probado nada más que el automovilismo. Entonces, cuando me miro al espejo por la mañana, estoy feliz con quién soy y con lo que estoy haciendo”, asevera Alonso.

“Ahora creo que regulo más que nunca. Sé lo que me afecta, lo que me agota la batería, y trato de ser lo más eficiente posible”, opina un Magic para quien la segunda mitad del curso, cuando Aston Martin bajó sus prestaciones, ha aportado lecciones valiosas de cara a los tiempos venideros. “Lo importante durante los fines de semana bajos era entender cuál era el problema: profundizar en el análisis del coche, en lo que podríamos haber hecho diferente si repitiéramos el fin de semana. Este tipo de cosas, esos ejercicios, fortalecieron al equipo y fue un buen aprendizaje para el futuro”, expone al respecto.

Así vislumbra Alonso el 2024 de Aston Martin

Cuando su escudería le pide que se sincere sobre lo que espera el año que viene, Alonso no quiere pecar de un optimismo exacerbado. “No creo que vaya a cambiar mucho porque hay demasiadas incógnitas cada temporada; cualquier cosa puede pasar en la Fórmula Uno. Cuando salgamos a la pista en los test de invierno o en la primera carrera el año que viene, creo que veremos cómo van las cosas y seremos muy abiertos con los objetivos que nos propongamos para el campeonato. Esperemos que volvamos a ser competitivos, luchando por puntos y podios regulares, ojalá por nuestra primera victoria (ese sería el sueño), pero no podemos subestimar el desafío”, dice el asturiano.

De hecho, pide cautela: “Superamos las expectativas este año porque las expectativas eran bajas. Por eso esta temporada sabe increíble. Si fijamos expectativas demasiado altas —irrealmente altas— existe el peligro de que suceda lo contrario”. Por otro lado, confía en que el trabajo se simplifique.

Los dos Aston Martin en Austin esta temporada (Reuters/Shawn Thew/File Photo)

“Todo será más fácil. Podemos centrarnos más en el rendimiento y la preparación para las primeras carreras desde el primer día. También tenemos una base muy sólida con la que trabajar a partir de 2023. Cuando lleguemos a una carrera, el trabajo que hagamos será una optimización de lo que hicimos este año. El coche de 2022 quizás no fue lo suficientemente bueno como referencia para nosotros este año y, muchos fines de semana, empezamos desde cero. 2024 debería ser más fácil en términos de preparación y podremos centrarnos más en los detalles”, asegura Alonso.

No deja de proclamar que ha tenido un feeling especial con el AMR23. “Hay un par de momentos en tu vida, en tu carrera, en los que conectas con el coche de una forma diferente. Es difícil de explicar, pero eres uno con el coche, confías en el coche, estás haciendo cosas que inicialmente pensabas que no eran posibles: adelantar, o simplemente tomar una curva de una manera que no sonaba lógica cuando lo pensaste por primera vez. Y luego te encuentras haciendo cosas imposibles con el coche de forma regular. En cada entrenamiento, en cada sesión de clasificación y carrera. Algunas de las actuaciones de este año, como las de 2012, fueron en esa especie de región mística, donde puedes hacer cosas que crees que son contrarias a las leyes de la física”, sentencia.

A buen seguro que el objetivo será alcanzar el siguiente nivel de ese estado de plenitud en el que cuenta que se encuentra: “Eso es lo que hace que años como 2023 sean aún más importantes, incluso más especiales, en mi vida”. Superar el pilotaje exhibido recientemente y el de 2012 está a su alcance si Aston Martin aún no ha dicho su última palabra a efectos de competitividad.