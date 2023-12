Dos exjefes de Alonso rebajan el optimismo de Aston Martin para el Mundial 2024: “No será muy divertido”

Fernando Alonso durante su llegada al GP de Japón (REUTERS).

“Sabemos lo que queremos hacer en 2024 y la dirección que debemos tomar con el coche del próximo año”, anuncia Mike Krack, jefe de Aston Martin, sobre el desarrollo del coche para el siguiente curso. “Espero que en 2024 podamos hacer algo similar a lo realizado este año”, relata Alonso. El piloto asturiano en particular y la escudería británica en general tienen la mente puesta en mejorar la temporada que viene los históricos resultados obtenidos esta campaña con los ocho podios de Fernando y el récord de puntos de su historia como hitos más relevantes.

Sin embargo, otra escudería ha brillado por encima de Aston Martin: Red Bull. El pasado domingo 26 de noviembre el semáforo se apagaba, los motores dejaban de rugir y la Fórmula 1 echaba el cierre y enviaba una nueva temporada histórica a su libro de memorias. Red Bull y Max Verstappen han arrasado y batidos todos los récords habidos y por haber. La escudería austríaca ha ganado 21 de las 22 carreras disputadas con el piloto neerlandés escuchando los acordes del himno de su país en 19 ocasiones. Traducido en 575 puntos para él en el Mundial de pilotos y 860 en el de Constructores tras sumar los 285 de su compañero de equipo Checo Pérez.

Dominio que, al contrario de las expectativas de Aston Martin, no acabará en 2024, según analiza Giancarlo Minardi, exjefe de Fernando Alonso. “Todo el mundo dice que sí, que serán accesibles, pero esperaría un poco para decirlo. Tienen una ventaja que creo que es difícil de alcanzar en este momento. Porque analizando cuidadosamente las carreras de este año, me di cuenta de que Verstappen nunca nos dejó ver el alcance de sus posibilidades. Y esto no nos da muchas esperanzas”, asegura el veterano Giancarlo Minardi en La Gazzetta. “Y luego recibo la noticia de Inglaterra de que su coche de 2024 es aún mejor”, añade.

“Desafortunadamente, Verstappen arruinó un poco el campeonato del mundo”, apunta Flavio Briatore, otro exjefe de Alonso. “Desde la primera o segunda carrera ya se podía ver que eran los más fuertes. Espero que el año que viene haya un poco más de emoción, porque de lo contrario no será muy divertido”. El objetivo del resto es acercarse a Red Bull. Ferrari ya ha dado el pistoletazo de salida, confirmando la fecha de presentación de su coche. Y mucho se espera de Mercedes, de McLaren y Aston Martin.

Fernando Alonso arriesgó cuando decidió abandonar Alpine, cuarta escudería, para recalar en Aston Martin, séptima. El cambio era arriesgado e incluso se llegó a tildar de errático, pero el tiempo ha dado la razón al asturiano. Ha vuelto a sentirse competitivo con un monoplaza que le ha permitido bañarse en champán hasta en ocho ocasiones y certificar la mejor temporada en la historia de la escudería en general y su mejor actuación desde 2012 en particular. “Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente impagable, nos impulsa y nos hace mejores, realmente, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por el podio cada fin de semana”, expresa Mike Krack.

“La experiencia que aporta no tiene precio, pero también el compromiso. No es uno de esos pilotos que llegan un fin de semana de carreras, hacen lo suyo y luego desaparecen”, avanza Mike Krack, enfatizando en la implicación de Fernando Alonso con el personal de Aston Martin, al que no deja descansar aunque el motor esté apagado. “Siempre hay otra pregunta, otro mensaje de WhatsApp que suena, constantemente buscando cosas que podamos mejorar. Tenerlo merodeando detrás de ti proporciona toda la motivación que cualquiera podría necesitar”, finaliza.