Ciudadanos y Podemos lo fían todo a las elecciones europeas para sobrevivir, aunque los expertos advierten: “Los sistemas electorales no hacen milagros”

Las elecciones al Parlamento Europeo se celebran en España el próximo 9 de junio. Nuestro país elige 59 diputados en un sistema de circunscripción única, es decir, todos los votos, independientemente de la comunidad autónoma donde se vote, valen lo mismo.

Cuando los votos tienen la misma ponderación y el país funciona como una gran sección del Parlamento Europeo, la representación resulta más certera en relación con el número de votos total. “El sistema funciona como si antes de aplicar la fórmula D’Hondt se recopilaran los votos de todos los partidos. Cada formación acumula todas sus papeletas en un baúl, cuando ya tenemos el número de votos, aplicamos la fórmula”, explica Javier Lorente, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

El único escollo para obtener representación es superar la barrera porcentual de votos, un umbral que, en realidad, lo marca el propio sistema de cada Estado, en nuestro caso D’Hondt. “No hay un sistema electoral unificado, cada Estado miembro cuenta con su propia fórmula”, apunta Emilio Ordiz, colaborador de El Orden Mundial. “Como los partidos solo necesitan superar ese corte, en lo que se refiere al porcentaje total de votos y no en cada provincia, por eso, formaciones nacionalistas e independentistas se presentan en coalición. Les es más fácil”, completa Lorente.

Con el contexto político actual, Podemos al borde del abismo y Ciudadanos casi desaparecido, parece que las elecciones europeas son su única vía para seguir políticamente vivos: “podrían intentarlo”, señala el profesor universitario, “pero si me tocara asesorarles les preguntaría si tienen capacidad de sobrevivir al sistema D`Hondt”, termina Lorente.

Ordiz, por su parte, se muestra más optimista porque, recuerda que “ahora el Parlamento se hace más grande, pasamos de 705 a 720″, por tanto, hay más pastel a repartir. “Yo diría que el corte en España está sobre el 3% y con un 5%, entras seguro, como mínimo te caen 2 eurodiputados”, señala el colaborador de El Orden Mundial.

Podemos irá con Irene Montero

Ione Belarra lo confirmó el sábado, Podemos se presentará en solitario y la secretaria general de los morados quiere que sea Irene Montero, la exministra de Igualdad, la cabeza de lista. Con este movimiento, los morados intentarán mantener algo de fuerza en el parlamento que les vio nacer con un perfil que, según apunta Lorente: “No sé si es un activo o un lastre. La ley del ‘sí es sí' le ha hecho mucho daño, principalmente por los argumentos que Podemos utilizó para neutralizar la ofensiva de la derecha”.

Al mismo tiempo, es imprescindible tener en cuenta que “los europeos y también los españoles, aún perciben las elecciones europeas como unos comicios de segundo orden”, explica en profesor de Ciencia Política. Estas elecciones no tienen gran participación, por lo que también pueden lastrar las expectativas electorales de los morados. “Si tienes poco respaldo y además, tus potenciales votantes no están movilizados por la causa, es posible que no funcione la estrategia”, se inclina Lorente.

Más allá de la posible desmovilización y el tirón de la candidata, Podemos se enfrenta a otros problemas: “La implantación territorial de Podemos es una barrera más”, apunta Javier Lorente en una conversación telefónica. “En Cataluña la fuerza del espacio la capitaliza En Comú Podem, es decir, la fuerza política que va de la mano de Sumar. En Galicia están desaparecidos y es el BNG quien ha asumido el respaldo electoral del espacio. En Madrid pasa un poco igual, Más Madrid, que también va con Sumar, es la fuerza con que tiene mayor respaldo social a la izquierda del PSOE y en Andalucía son notorias las diferencias con Izquierda Unida, que en principio también avalan a la formación de Yolanda Díaz”.

Otra opción, señala Ordiz, conscientes de su retroceso en el marco territorial, es una posible coalición de los partidos independentistas de izquierdas con los morados. Es decir, Podemos, BNG, EH Bildu y ERC en una misma lista: “No es descartable”, señala y más cuando aún no se han dado detalles sobre las características de la candidatura de izquierdas con la que se quiere presentar Podemos. “Puede que Irene Montero sea la cabeza de lista, pero contar con nombres de los catalanes, los vascos y los gallegos”, remarca el colaborador de El Orden Mundial.

Ciudadanos ante una batalla muy complicada

El profesor de Ciencia Política es más tajante con Ciudadanos: “Lo veo mucho más improbable”, explica. “Ciudadanos ha perdido la conexión con el votante, en las últimas elecciones donde se presentaron, en las municipales y autonómicas, no lograron representación ni en las plazas donde, en principio, lo tenían más fácil, como en Madrid”, apunta.

No obstante, Emilio Ordiz, se postula por la tesis contraria: “Ciudadanos cuenta con una presencia política en el Parlamento Europeo que el PP no ha utilizado hasta ahora y que Ciudadanos, por su contexto, sí. Adrián Vázquez es uno de los eurodiputados que más duro ha sido con la inmunidad de Puigdemont, está presidiendo la Comisión de Justicia”, señala, “si hacen buena campaña, es posible que puedan sacar un par de diputados”, completa el periodista desde Bruselas.

En las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de junio, Ciudadanos logró el 1.35% de los sufragios, unos datos que de repetirse, “está claro que se quedaría fuera del Parlamento”, destaca Emilio Ordiz. No obstante “teniendo en cuenta que va a ser una campaña muy nacional, con temas como la Ley de Amnistía o los pactos de Sánchez, puede que les funcione si rentabilizan sus políticas en Bruselas”, completa. De lo contrario, quedarían borrados del mapa.

Con estos datos, “tenemos que tener en cuenta que el sistema electoral te puede ayudar desde el punto de vista mecánico, pero da igual el sistema cuando no tienes votos”, apunta Javier Lorente, “los sistemas electorales no hacen milagros”, zanja.