“Del incumplimiento nace la desconfianza”: Puigdemont lanza este aviso ante Pedro Sánchez en la Eurocámara

Carles Puigdemont, este miércoles en la Eurocámara

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha aprovechado la comparecencia de Pedro Sánchez en la Eurocámara para advertirle de que “del incumplimiento nace la desconfianza”. El presidente del Gobierno español ha intervenido en la sede parlamentaria de Estrasburgo para hacer balance de la Presidencia española de la UE.

En este debate, Puigdemont ha tomado la palabra para instar a Sánchez a mover ficha en la oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias. “La Europa de las personas no es nada si no se las escucha. Yo le hablo en su lengua materna, pero yo no lo puedo hacer en la mía”, ha añadido.

Asimismo, le ha afeado que la Europa de las personas que defendió Sánchez al principio de la Presidencia española rotatoria de la UE no haya incluido a los hablantes de catalán. En todo caso, le ha instado a no dejar pasar oportunidades “por miedo o por incapacidad”.

(Noticia en ampliación)