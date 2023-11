Jennifer López perfila su regreso musical: anuncia nuevo disco, ‘This Is Me...Now’, y una película sobre su carrera que se estrenará en Prime Video

Jennifer López (Norman Jean Roy)

Ella es Jenny from the Block y el tiempo parece no haber pasado desde que lanzó el disco con el que se convirtió en uno de los torbellinos más versátiles de la industria: actuaba y, además, cantaba. Más adelante se metería en el mundo de la cosmética y la moda, pero para eso mejor empezamos otro artículo desde cero.

En el imaginario colectivo, Jennifer López es asistenta de bodas, limpiadora de hoteles y una de las figuras contemporáneas más socorridas a la hora de convertir una comedia romántica en un producto de éxito. El matrimonio es uno de sus cócteles cinematográficos favoritos. Con un vestido de novia, sus poderes se convierten en un terremoto capaz de frenar a unos piratas que se cuelan en una celebración nupcial.

Sin embargo, no estamos aquí para hacer un ranking cinéfilo de sus grandes partituras interpretativas, más bien para anunciar el regreso musical de la neoyorquina. Diez años después de su último álbum de estudio, JLo regresa con This Is Me...Now, un disco que lanzará el próximo 16 de febrero y que se convierte en el complemento perfecto para el aniversario de su álbum hermano, This is Me...Then, disco que contenía temas muevenalgas como Jenny from the block o Dear Ben, una canción que dedicó al que, por aquel entonces era su novio, Ben Affleck (con el que recientemente se volvió a juntar, y casar).

El disco ha sido escrito y producido por López y Rogét Chayed, Ángel López, Jeff “Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK, entre otros. Considerado como el “más honesto y personal de López hasta la fecha”, el álbum mezcla R&B, sonidos pop contemporáneos y ritmos hip-hop. El anuncio del nuevo disco incluye una sorpresa, un adelanto de 30 segundos del que será el primer sencillo, Can’t Get Enough, que será lanzado el 10 de enero de 2024. “Es, en última instancia, una sentida oda al viaje de Jennifer López hacia la autosanación y a la eterna creencia en los finales de cuento de hadas”.

Un viaje emocional de 20 años

El estreno del nuevo álbum viene acompañado de un documento gráfico, This is Me...Now: La Película, una cinta con la que Jennifer López acompañará a un lanzamiento muy especial con que el cierra más de dos décadas en la música. La cinta, que se estrenará en Prime Video el 16 de febrero, “no se parece a nada que hayas visto de Jennifer Lopez”.

Junto con el director Dave Meyers, López crea una experiencia cinematográfica envolvente que redefine el género: un extravagante festín visual y sonoro con una coreografía impresionante, cameos de estrellas, vestuario, decorados y efectos visuales dignos de una superproducción. Además, la cinta es un recorrido por la vida amorosa de la actriz y cantante, sus altos, sus bajos y los finales felices como ingrediente clave de la vida.

Cantautora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria, Lopez inició su carrera musical en 1999 con el disco On The 6 tras haber ganador popularidad previa en filmes como Selena, en la que interpretaba a la diva latina del mismo nombre. Hasta su octavo y último disco, A.K.A. (2014), la artista ha construido una sólida carrera musical sostenida por canciones de éxito como If You Had My Love, I’m Real o Let’s Get Loud y actuaciones memorables como la que protagonizó en el Super Bowl en 2020 junto a Shakira.