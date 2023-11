Así fue el penalti en el Barça-Rayo que provocó las quejas de Xavi

Momento en el que Pacha Espino derriba a Raphina dentro del área. (@theBarcaInsider)

El FC Barcelona consiguió un empate in extremis ante el Rayo Vallecano (1-1) con un autogol de Lejeune en el 82, que puso la igualada después de que los locales se adelantaran con un tanto de Unai López en el minuto 39. La primera parte de los azulgranas no fue buena. “En la primera parte hemos dominado, pero no hemos ido a por el partido”, aseguró Xavi Hernández en rueda de prensa. Sin embargo, el resultado podría haber sido muy distinto si hubiesen anulado el gol del Rayo, como indicó el técnico culé, y si hubiesen pitado el penalti a Raphina en una acción con Pacha Espino ya en el añadido.

Se acercaba el final del partido cuando el brasileño cayó dentro del corazón del área rival, tras recibir un golpe de Pacha Espino. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR señalaron la acción dejando seguir el partido. “Es penalti claro a Raphinha, me lo dice todo el mundo, he visto la imagen, es penalti claro. Nos está saliendo cruz en las decisiones polémicas. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos empatado en la segunda”, fue contundente Xavi.

🗣️ "Condiciona muchísimo. También un penalti sobre Raphinha... son situaciones muy difíciles que nos salen cruz, pero hay que quedarse con la segunda parte y hacer autocrítica"



Xavi Hernández, sobre la polémica en el Rayo 🆚 Barça en el micrófono de DAZN#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/d7xaWaR25I — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

Cuando los jugadores marchaban hacia el autobús para emprender viaje hacia el aeropuerto de Barajas, Raphina fue preguntado por los micrófonos de LaSexta sobre si él consideraba que había recibido penalti. “¿Tú qué crees?”, respondió el brasileño. Joao Félix fue más rotundo cuando le preguntaron: “Claro”.

Si bien es cierto, que esta no es la única polémica que reclaman desde el banquillo azulgrana, pues alegan que el gol de Unai López no debería de haber subido al marcador. “Yo solo hablo con el linier. Él me dice que cree que condiciona, pero al final lo dan. Para nosotros, sí, condiciona muchísimo. Si no tiene un jugador detrás la puede dejar hasta pasar. Son situaciones difíciles que nos están saliendo cruz”, señaló Xavi.

Tras este cuarto empate consecutivo fuera de casa y la victoria del Atlético de Madrid en casa ante el RCD Mallorca, el club catalán cae a la cuarta posición con 31 puntos. Si el gol hubiese sido anulado o si el penalti a Raphina hubiese sido señalado, posiblemente los culés podrían estar celebrando una victoria que hubiese dejado mejor sabor de boca. De momento, toca “hacer autocrítica y mejorar mucho” de cara al próximo partido ante el equipo rojiblanco en Montjuic.

Cuestión de mentalidad

El principal problema que establece el técnico en su equipo es la “mentalidad”, que debe “mejorar mucho” para poder “ganar títulos este año”: “En la primera parte, pese al dominio, nos falta la mentalidad de ir a por el partido. Generamos solo dos o tres ocasiones, tenemos que cambiar la mentalidad si queremos ganar títulos esta temporada. En la segunda, ya somos agresivos, hemos podido remontar”.

“En la primera parte hemos dominado, pero no hemos ido por el partido y la segunda parte es lo que queríamos. Dominar, tener las ocasiones, hemos hecho un gol, pero hemos podido hacer mucho más”, aseguró el entrenador en DAZN. “Le hemos dominado prácticamente todo el partido al Rayo en su casa, pero debemos ganar estos partidos si queremos ganar LaLiga, hay que hacer autocrítica y mejorar mucho. Acercarnos mucho a lo que hemos sido en la segunda parte”, apuntó.

El técnico azulgrana resaltó la “buena” mentalidad en la segunda parte, “pero ya tienes urgencias”, y apuntaba que hay que tenerla “desde el primer minuto”. “Eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que ser autocríticos, yo el primero, tenemos que mejorar muchas cosas, sobre toda la mentalidad de ir a por el partido”. En la línea de autocrítica, se remonta a los dos títulos conseguidos en la anterior campaña como posible justificación de un cambio de mentalidad. “Después haber ganado la Liga y la Supercopa el año pasado inconscientemente bajas la mentalidad y esto es lo que no se puede permitir. Hay que dar más si queremos ganar títulos esta temporada. Lo de la segunda parte hay que hacerlo en la primera”.