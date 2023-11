Xavi, tras el agónico empate del Barça ante el Rayo: “Luego me decís que si busco excusas...”

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernandez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido antes del entrenamiento que el equipo azulgrana realiza para preparar el partido de LaLiga que mañana disputará ante el Rayo Vallecano. EFE/Enric Fontcuberta.

Dos goles del Rayo Vallecano en el encuentro ante el Barça, la mala suerte de que uno fue en la portería equivocada. Unai López adelantó a los suyos en el minuto 39. Mantuvieron la superioridad y acariciaban la victoria cuando, en el minuto 82, Lejeune anotó en propia puerta, regalando así un punto a los culés, que vieron la derrota cerca. El Barça no consigue levantar cabeza y encadena el cuarto empate consecutivo fuera de casa.

Pese al empate que llegó en el último momento con el tanto en propia puerta, una jugada polémica dio de que hablar en la rueda de prensa posterior. El posible penalti sobre Raphina provocó que Xavi fuese contundente al respecto: “Luego me decís que busco excusas, pero es penalti claro. No estamos teniendo suerte en estas decisiones. Nos salió cruz en Getafe y Granada También. No es una excusa porque no hemos estado bien, pero si me preguntas por el penalti, es penalti claro”.

También ha querido pronunciarse sobre el gol del Rayo, que desde el punto de vista del técnico debería de haber sido anulado. “Yo solo hablo con el linier. Él me dice que cree que condiciona, pero al final lo dan. Para nosotros, sí, condiciona muchísimo. Si no tiene un jugador detrás la puede dejar hasta pasar. Son situaciones difíciles que nos están saliendo cruz”, señaló.

Y es que los hombres de Xavi no atraviesan el mejor momento, que tras dejarse los dos puntos este sábado se alejan cada vez más del liderato. El principal problema que establece el técnico es la “mentalidad” como principal problema del equipo, debe “mejorar mucho” para poder “ganar títulos este año”: “En la primera parte, pese al dominio, nos falta la mentalidad de ir a por el partido. Generamos solo dos o tres ocasiones, tenemos que cambiar la mentalidad si queremos ganar títulos esta temporada. En la segunda, ya somos agresivos, hemos podido remontar”.

🗣️ "Condiciona muchísimo. También un penalti sobre Raphinha... son situaciones muy difíciles que nos salen cruz, pero hay que quedarse con la segunda parte y hacer autocrítica"



Xavi Hernández, sobre la polémica en el Rayo 🆚 Barça en el micrófono de DAZN#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/d7xaWaR25I — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

“En la primera parte hemos dominado, pero no hemos ido por el partido y la segunda parte es lo que queríamos. Dominar, tener las ocasiones, hemos hecho un gol, pero hemos podido hacer mucho más”, aseguró el entrenador en DAZN. “Le hemos dominado prácticamente todo el partido al Rayo en su casa, pero debemos ganar estos partidos si queremos ganar LaLiga, hay que hacer autocrítica y mejorar mucho. Acercarnos mucho a lo que hemos sido en la segunda parte”, apuntó.

El técnico azulgrana resaltó la “buena” mentalidad en la segunda parte, “pero ya tienes urgencias”, y apuntaba que hay que tenerla “desde el primer minuto”. “Eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que ser autocríticos, yo el primero, tenemos que mejorar muchas cosas, sobre toda la mentalidad de ir a por el partido”. En la línea de autocrítica, se remonta a los dos títulos conseguidos en la anterior campaña como posible justificación de un cambio de mentalidad. “Después haber ganado la Liga y la Supercopa el año pasado inconscientemente bajas la mentalidad y esto es lo que no se puede permitir. Hay que dar más si queremos ganar títulos esta temporada. Lo de la segunda parte hay que hacerlo en la primera”.