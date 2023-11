El presidente del Rayo responde duramente a Xavi: “Me parece indecente, eso es intentar engañar al árbitro”

Imagen de archivo de Martín Presa (REUTERS).

El Rayo-Barça sigue jugándose fuera del terreno de juego. Después de que Munuera Montero decretase el final del partido, otro distinto empezó a disputarse. Uno sin balón y con el micrófono como arma arrojadiza. El primero en pronunciarse fue Xavi, molesto por la actuación arbitral en ambas áreas. En la propia, tras el gol concedido al Rayo y un posible fuera de juego. “Yo sólo hablo con el linier. Él me dice que cree que condiciona, pero al final lo dan. Para nosotros sí, condiciona muchísimo. Si no tiene un jugador detrás la puede dejar hasta pasar”.

Y en la ajena, ante un posible penalti no señalado sobre Raphinha. “Es penalti claro, me lo dice todo el mundo. Hemos visto la imagen, pero vemos que esta temporada las acciones que tienen que interpretar los árbitros salen cruz. No nos sale cara. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos mejorado en la segunda”, afirmó. Las palabras de Xavi no tardaron en recibir la réplica desde las altas esferas del club rayista.

Su presidente, Martín Presa, acusó al técnico azulgrana de intentar condicionar al árbitro. “Me parece indecente que Xavi pida fuera de juego. Es increíble. Eso es intentar engañar al árbitro. Que lo diga alguien que no ha jugado nunca al fútbol en su vida… pero que lo digan personas con talento es increíble”.

El terreno de juego manda

Antes de que el cruce de declaraciones robara el protagonismo al balón, lo ocurrido sobre el verde le quitó la razón a Xavi para dársela al Rayo. En Vallecas nunca se gana con el esmoquin puesto, más bien con el ataviado con el mono de trabajo, aunque la realidad es que el Barça hace tiempo que no se viste ni con un atuendo ni con otro. Se han acostumbrado a superar las jornadas sobreviviendo más que imponiéndose al rival, viviendo en un constante prólogo de pinchazo. Y ese llegó este sábado, ante el Rayo, en un partido trabado, competido, en el que cada pelota se disputaba como si fuese la última. El día que las características del partido más se ajustaban al perfil de Gavi, Xavi no pudo contar con él. Un gol en propia puerta de Lejeune evitó la derrota azulgrana que comenzó a gestarse con un golazo de Unai López.

De Jong hizo de Gavi. El neerlandés reaparecía tras dos meses lesionados y mejoró la salida de balón azulgrana, pero los de Xavi volvieron a nublarse ante la presión del Rayo. Isi, De Frutos, Camello y Trejo fueron restando oxígeno al Barça en cada jugada. El ímpetu rayista tuvo premio al borde del descanso. Tras una falta lateral y doble despeje de la zaga azulgrana, el balón le llegó de lujo a Unai López para que lanzara un misil desde fuera del área imparable para Iñaki Peña. Sí, han leído bien, el guardameta titular fue Iñaki Peña en lugar de un Ter Stegen castigado por el virus FIFA.

El Barça cayó al suelo de Vallecas como estuvo a punto de hacerlo ante Alavés y Real Sociedad. De nuevo, la incapacidad para realizar transiciones ataque-defensa con rapidez hundió a los de Xavi que se aferraban a la rebeldía de Lamine Yamal para inquietar los dominios de un Dimitrievski porque Lewandowski era una isla en medio del mar rayista. Sin embargo, su sola presencia rescata puntos. No tuvo más que aparecer a rematar el centro de Balde para que Lejeune se entrometiera y marcase en propia puerta. Otro partido que el Barça salva en el tramo final. Xavi tiene problemas a resolver.