Djokovic vuelve a tropezar con Sinner: el billete para la final entre Italia y Serbia se decidirá en el partido de dobles

Novak Djokovic vuelve a tropezar ante Jannik Sinner. El serbio aterrizaba en Málaga cumpliendo 400 semanas como número uno y siendo el tenista con más premios de Nitto ATP Finals en su trayectoria. Encabezaba esta edición de la Copa Davis de una manera especial, con el objetivo de dar la ilusión a su país y poder rememorar la hazaña de 2010, año en el que su selección alzó por primera vez el torneo de la Davis. Sin embargo, el cruce en semifinales con el italiano le ha complicado el objetivo a Nole y a su selección.

La experiencia en la ciudad andaluza está dejando más de una anécdota para el serbio. Primero, tuvo un problema con el proceder de la Agencia Mundial Antidopaje, que pretendían que pasase un control una hora y media antes de su partido de individuales ante Cameron Norrie. El serbio se negó ante esta decisión, alegando que “nunca” le había pasado nada igual “en veinte años de carrera”. Después, tuvo un enfrentamiento con la afición británica, a quien hizo el gesto de “no os oigo” y mandó besos después de ganar el partido.

Sinner se impuso a Djokovic en la fase de grupos de las ATP Finals. Este se quiso resarcir de la derrota en la final de la misma competición, que además con la victoria, se convertía en el tenista que más trofeos de la popularmente conocida como Copa de Maestros acumulaba. Este sábado se volvían a reencontrar en las semifinales de la Copa Davis. Nole reconoció el “grandísimo nivel” del italiano, y auguraba un “gran partido”.

Pese a esto, el ganador de 24 Grand Slam reconocía que “todos tienen dudas”, inluso él mismo, “pero nuestra convicción de ganar es muy fuerte”. “La experiencia me ayuda a controlar mis nervios y la presión. Es un buen problema que tener, me motiva la presión. Me fuerza a estar concentrado. Jugando para mi país es probablemente lo que más me motiva”, se mostraba confiado antes del partido de semifinales.

Sin embargo, el italiano volvió a demostrar el altísimo nivel al que ya refirió Djokovic y consiguió salvar tres bolas de partido para darle la vuelta al encuentro y terminar lo que empezó. Se adelantó en el primer set por 6-2, mismo resultado que le devolvió el serbio en el segundo set. Sinner lo tenía claro, quería la victoria y consiguió salvar las tres match ball para poner el 7-5 en el tercer set y la victoria de Italia.

Se acabó la racha de victorias en individuales

Djokovic no perdía un partido individual en la máxima competición por países desde 2011. El récord de 21 victorias seguidas se truncó con esta derrota del italiano, que en la recta final del circuito ya demostró el gran nivel que es capaz de alcanzar.

Con este resultado y la derrota de Djokovic, el billete para la final entre Italia y Serbia se decidirá en el partido de dobles. Sinner y Djokovic volverán a verse las caras apenas 30 minutos después del duelo de individuales. Jannik se unirá a Lorenzo Sonego, mientras que Miomir Kecmanovic será el compañero de Nole. Ahora sí, solo puede quedar uno.