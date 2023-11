El agente de un excanterano del Barça confirma conversaciones con el Real Madrid: “Estamos en contacto”

Mauro Emanuel Icardi del Inter de Milán reacciona en el banco en el juego ante el Hapoel Beer Sheva durante su partido del Grupo K por la Liga Europa de la UEFA en Milán (EFE)

La carrera de Emanuel Icardi estuvo en decadencia. Tras su paso por el Inter de Milán, aterrizó el pasado mes de septiembre de 2022 en Turquía, con una carrera alejada de las grandes ligas. Sin embargo, sus números actuales (15 goles y tres asistencias en 20 partidos) han permitido que su nombre vuelva a estar en el foco mediático. Tanto es así, que uno de los rumores que podrían colocar al ex del Inter en el fútbol de primer nivel es su incorporación al Real Madrid.

Desde inicios de temporada se pedían más fichajes de ataque en el club blanco. De hecho, con la lesión de Vinicius y de Güler, solo quedan disponibles Joselu, Rodrygo y Brahim, pero desde el club lo tienen claro y aseguran que no ficharán a nadie en el próximo mercado de invierno. Pese a esto, el nombre del argentino resuena con fuerza, e incluso su agente y abogado, Elio Letterio Pino, habló para Fanatik sobre el estado de su jugador y sus rumores: “Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo (por ayer). El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid”.

Letterio asegura que existen negociaciones con el Real Madrid para una posible incorporación el próximo mes de enero, de hecho, ha estado en la capital, aunque no ha hecho oficial que se haya reunido con nadie del club blanco. “Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray. Veré el partido Galatasaray - Manchester United de la Liga de Campeones el miércoles. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, apuntó.

Inicios en la cantera azulgrana

En la temporada 2008/09 se unió a las categorías inferiores del FC Barcelona, estuvo dos temporadas, antes de ser cedido en 2011 a la Unione Calcio Sampdoria. En el tiempo en el equipo catalán, se adjudicó el título de máximo goleador. De hecho, desde el club se reservó un 15% de opción de cobro sobre el importe recibido en un posible traslado del club italiano a cualquier otro.

Fue en su viaje a Italia donde despegó en su carrera en el país mediterráneo. Pasó por el Inter de Milán durante seis temporadas, antes de emigrar al Paris Saint-Germain francés. Allí estuvo durante tres temporadas. Su carrera deportiva parecía caer en picado y se hablaba de una posible pérdida de su competitividad al primer nivel. Sin embargo, desde que en septiembre de 2022 aterrizó en el Galatasaray turco demostró que todavía le quedaba mucho por demostrar y muchos goles por meter.

El broche de la anterior campaña lo puso con un total de 23 goles y ocho asistencias. En lo que va de año, lleva en 20 encuentros, 15 goles, dos de ellos en Champions, y tres asistencias. Si finalmente se efectúa el traspaso al club blanco, desde Turquía pedirían en torno a los 15 millones. Con la firme negativa del Real Madrid a incorporar jugadores de ataque en el mercado invernal, habrá que esperar para comprobar si los rumores se hacen realidad o no.