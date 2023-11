El desafiante gesto de Djokovic a la afición británica en la Copa Davis: “Sigan, yo podré dormir esta noche”

Novak Djokovic protagoniza un enfrentamiento con un aficionado británico en el partido de la Copa Davis de Málaga con Serbia.

Es el tenista con más Grand Slams en la historia del tenis y esta temporada, ha sido el que más títulos ATP ha conquistado. Novak Djokovic ha sido, es y será, sin lugar a duda, una de las grandes estrellas que dejará en los libros de este deporte. En las Nitto ATP Finals certificó su número uno, cerrando el año por octava vez en lo más alto. El pasado 20 de noviembre cumplió 400 semanas como rey del trono, en una semana en la que se encuentra representando a su país en la Copa Davis de Málaga. “Es una semana muy diferente a lo normal. Es un honor absoluto representar a tu país y mucha responsabilidad”, aseguraba el ganador de 24 Grand Slams.

Serbia se jugaba el pase a semifinales con Gran Bretaña. Quieren recordar la hazaña de 2010, cuando el país consiguió la primera Davis para sus vitrinas. “Recordábamos estos días con el equipo cómo aquella victoria en 2010 contribuyó al crecimiento de nuestras carreras. Una Copa Davis que me la tomo muy en serio, espero que sigamos avanzando”, aseguró Nole, a quien de momento no le está yendo nada mal. Su selección venció por 2-0 a la británica, consiguiendo así un pase a las semifinales, en las que se enfrentará a Italia.

Sin embargo, no todo el partido fue coser y cantar para el serbio, sino que este protagonizó un enfrentamiento con una parte de la afición rival. Tenía el servicio Djokovic y era punto de set. En el momento en el que Nole se disponía a sacar, un aficionado británico contó en voz alta cada bote de la pelota, con un tono burlón. Acto seguido, el serbio hizo punto de set y se lo dedicó al aficionado llevándose el dedo a la oreja en el clásico gesto de “no te oigo”. Después, comenzó a enviarle besos.

El altercado no quedó ahí, sino que, cuando Djokovic se disponía a dar sus declaraciones frente a los micrófonos, parte de la grada británica comenzó a interrumpirlo con ruidos, a lo que Novak respondió tranquilo: “Sí, sí, sigan. Tranquilos, que yo podré dormir esta noche. ¡Muestren un poco de respeto!”

Djokovic quiso matizar lo ocurrido en rueda de prensa y explicar los motivos de su gesto: “Fue una falta de respeto. En competiciones como la Davis los jugadores tenemos que estar preparados para eso, pero cuando lo escuchas en el momento, reaccionas. Solo quise mostrarles que no estaba de acuerdo con ese comportamiento”.

Reencuentro con Sinner

El número uno se reencontrará con el italiano en las semifinales de este sábado: “Jugaré contra él tres veces en algo más de una semana. Lo vi en el individual y en dobles y jugó a un grandísimo nivel. Los partidos que tuvimos en Turín nos sirvieron a ambos. Será un gran partido”.

Pese a que es consciente de que no será un partido fácil, Nole reconoce que “todos tienen dudas”, incluso él mismo, “pero nuestra convicción de ganar es muy fuerte” aunque haya “una batalla interna”. “La experiencia me ayuda a controlar mis nervios y la presión. Es un buen problema que tener, me motiva la presión. Me fuerza a estar concentrado. Jugando para mi país es probablemente lo que más me motiva”, zanjó.