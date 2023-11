En qué trabajaba Jordi Hereu antes de ser ministro de Industria del Gobierno de Sánchez

El nuevo ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, posa ante el Palacio de la Moncloa (REUTERS/Juan Medina)

Jordi Hereu, quien hasta ahora se desempeñaba como presidente de Hispasat, operador y proveedor de servicios por satélite, ha sido nombrado ministro de Industria y Turismo en el nuevo Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Se convierte en sucesor de Héctor Gómez en el cargo y representa a los socialistas catalanes, siendo previamente primer secretario en Sarriá como miembro del PSC.

El político acumula una amplia trayectoria tanto en la administración pública como en el sector privado. Como alcalde de Barcelona, entre 2006 y 2011, Hereu dejó su huella en la ciudad con proyectos urbanísticos significativos y un notable énfasis en la transformación de la capital catalana. No obstante, su mandato no estuvo exento de controversia, especialmente después de una consulta popular en 2010 sobre la reforma de la Avenida Diagonal, cuya propuesta no alcanzó el respaldo ciudadano esperado.

Antes de ocupar la alcaldía, Hereu ya había servido al Ayuntamiento de Barcelona en diferentes capacidades, destacando entre ellas su rol como regidor de Les Corts desde 1999 hasta 2003, y más tarde como concejal de Seguridad y Movilidad y regidor de St. Andreu de julio de 2003 a abril de 2006. Además, el socialista ha mantenido un fuerte compromiso con el PSC, asumiendo cargos de relevancia en el partido, como la secretaría de organización de la federación de Barcelona y la presidencia de la federación del PSC de Barcelona.

Los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez han prometido sus cargos este martes en Zarzuela.

Experiencia en el sector privado

En la esfera privada, Hereu inició su carrera en el ámbito portuario y logístico, primero en Port 2000 y más tarde en CILSA, donde desempeñó el papel de director de marketing. Sus experiencias posteriores a su paso por la política municipal incluyen la fundación de la consultora estratégica IdenCity y la presidencia de Barcelona Plataforma Empresarial.

En la actualidad, su perfil político y profesional le permite asumir responsabilidades en el Gobierno de España donde se espera que aporte su conocimiento tanto en la proyección de la industria como en el fomento del turismo, sectores críticos para la economía española. El nombramiento de Hereu es uno de los movimientos claves en el gabinete de Sánchez, sumándose a otros socialistas como Óscar Puente, Elma Saiz y Ángel Víctor Torres, quienes también han asumido ministerios importantes en esta nueva fase del gobierno.

La experiencia de Hereu en el Ayuntamiento y su liderazgo en empresas vinculadas a la innovación, la internacionalización y el desarrollo estratégico, le confieren un perfil destacado dentro del actual gabinete y lo posicionan como una figura clave en la gestión de la industria y el turismo en un momento de grandes desafíos y oportunidades para España.