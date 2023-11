Los sindicatos ven insuficiente la oferta de CEOE para subir el SMI: quieren ligarlo a la inflación de los productos básicos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el secretario de UGT, Pepe Álvarez y su homólogo de CCOO, Unai Sordo, en una imagen de archivo. (EFE/ Chema Moya)

Los sindicatos UGT y CCOO valoran la propuesta para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024 realizada por las patronales CEOE y Cepyme este miércoles, pero consideran que se queda corta. Según Unai Sordo, secretario general de CCOO, “es una buena noticia que CEOE asuma que hay que subir el SMI, pero la propuesta nos parece insuficiente”.

En un breve comunicado conjunto ambas formaciones han explicado que su propuesta pasa por que el SMI suba teniendo en cuenta dos variables: como están evolucionando los salarios medios y el aumento de los precios de los productos básicos que componen la cesta de la compra de las personas con salarios más bajos. Según Sordo, los salarios medios subirán en torno a un 5,2% en 2023 y los citados productos se encarecerán más que el 3% de aumento inicial del SMI que han propuesto las patronales.

Te puede interesar: CEOE asume que habrá más subidas del SMI y lanza su propuesta: llegar a 1.146 euros en 2025

Las organizaciones no han adelantado ninguna cifra concreta, como sí hizo la CEOE: un aumento del SMI para 2024 de 1.112,40 euros al mes en 14 pagas (15.573,6 euros al año) y, para 2025, llegar hasta los 1.145,77 euros al mes en 14 pagas (16.040,78 euros). Actualmente, el SMI se sitúa en 1.080 euros repartidos en 14 pagas. Además, CEOE y Cepyme plantean que para ambos años sea aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el AENC, consistente en que si el IPC interanual es superior a la subida porcentual aplicada, se legislará un incremento adicional máximo del 1%.

Los sindicatos consideran que esta fórmula de acompasar las subidas del SMI con el AENC no es adecuada porque no es suficiente para que este salario mínimo llegue al 60% del salario medio, ratio señalada en la Carta Social Europea. “El AENC recoge cláusulas vinculadas a la evolución de la inflación, habituales en los convenios colectivos, pero de difícil aplicación en un Salario Mínimo”, afirman. A esto se suma que UGT apuesta por utilizar los datos de la Agencia Tributaria para fijar el SMI, según la cual este tendría que haber alcanzado los 1.213 euros al mes en 2021 para cumplir con el 60%.

Te puede interesar: UGT pide bajar la jornada laboral máxima a 35 horas en la próxima legislatura y subir el SMI por encima de los 1.200 euros

Por el momento, la única cifra concreta que hay sobre la mesa es la de las patronales, aunque Yolanda Díaz ha dado algunas pistas en sus dos últimas intervenciones públicas. Durante su toma de posesión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo afirmó que no se va a “conformar” porque “un trabajador que cobra 1.300 euros al mes sencillamente no puede conformarse (...) Este Gobierno va a ir más lejos”. Posteriormente, en un acto este jueves, Díaz afirmó que “el SMI tiene que mantener el poder adquisitivo y la inflación interanual en el mes de noviembre oscilará entre el 3,7% y el 3,8%”.

En contra de la comisión de expertos

Según ha señalado Pepe Álvarez este jueves, los agentes sociales todavía no tienen una fecha fijada para iniciar las negociaciones con el ministerio y la CEOE, pero todo apunta a que la primera reunión tendrá lugar la próxima semana. Más allá de estas conversaciones, Díaz ya ha anunciado su intención de seguir contando con la opinión de la comisión de expertos creada en la pasada legislatura, a la que ahora le dará “un mandato renovado y más amplio” y se encargará también de evaluar las consecuencias en materia de igualdad y desigualdad de las subidas del SMI.

Ni los sindicatos ni las patronales ven con buenos ojos que vuelva la comisión de expertos. UGT ha criticado en reiteradas ocasiones que la fórmula escogida en este foro para calcular la subida adecuada del SMI en años anteriores no fue transparente y no consiguió llegar a la ratio del 60% del salario medio. Por su parte, el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves que no están de acuerdo con que “nos saquemos de la manga, como suele ser habitual, en este caso, un grupo de expertos, de sabios, que realmente los expertos son las empresas, especialmente las pequeñas empresas, los agricultores, los comerciantes, los hosteleros”.