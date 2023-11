El abismo que todavía separa a Djokovic y Alcaraz: cinco millones de euros, más de 2.000 puntos y mayor porcentaje de victorias

Djokovic y Alcaraz se saludan antes de la final de Wimbledon (REUTERS).

Las luces del Pala Alpitour fueron perdiendo fuerza hasta apagarse por completo para recibir a dos tenistas que brillan con luz propia. Novak Djokovic, número uno del mundo, y Carlos Alcaraz, su inmediato perseguidor en el ranking ATP. El corazón del pabellón latía con más vigor que en cualquiera partido disputado sobre la rápida pista turinés. Los aficionados eran conscientes de la magnitud que supone ver un duelo entre dos tenistas, separados por una distancia de 16 años, que han reinventado la máxima rivalidad tenística este 2023 enfrentándose en cuatro ocasiones. La última, en Turín, se la apuntó el serbio (3-6, 2-6) sellando así su pase a la final de las ATP Finals que a la poste terminó ganando tras superar con claridad a Jannik Sinner.

Como otras tantas veces ante otros tantos aspirantes mucho más jóvenes que él, Novak Djokovic volvió a prevalecer a sus 36 años. “Me motiva ganar a esta generación de jóvenes tenistas hambrientos”, declaraba en la previa al torneo. El serbio, que no se había mostrado imperial a lo largo del torneo, elevó su juego en el momento preciso para batir a un meritorio Carlos Alcaraz, que se despidió de las ATP Finals en semifinales y con la cabeza alta, tras llegar más lejos de lo que su estado físico y mental auguraba. “En este tipo de situaciones se ve que a nivel físico y mental aún nos falta un poco”, explicaba Ferrero, entrenador de Carlitos tras el último partido de su pupilo perdido ante Djokovic.

Más títulos, más puntos, más dinero generado y número uno

El serbio de 36 cierra un 2023 de ensueño para él. Con tres de los cuatro Grand Slam bajo el brazo, el número uno del mundo en su haber y un sinfín de registros de longevidad superados. 55 victorias y tan solo 6 derrotas es su bagaje esta temporada, diez partidos menos que los disputados por Alcaraz (65), pero mucho mejor rentabilizados con tan solo media docena de derrotas, la mitad que las cosechadas por el murciano (12). Ese 90% de victorias le valió al serbio para conquistar siete títulos, uno más que Alcaraz, pero hay que mencionar que tres de ellos Grand Slams por uno del español.

Cada trofeo estampado en su palmarés ha ido acompañado de una sustanciosa recompensa económica que le sitúa como el tenista con más dinero ganado en premios de la historia. El montante total supera los 180 millones de euros, más que Nadal y Federer, resto de integrantes del Big Three. Este año ha mantenido el liderato por delante de Alcaraz. Los 15,9 millones de euros generados por el serbio superan en 5,2 la cantidad conseguida por el español, (10,7). Dinero generado por sus logros deportivos que a su vez le han permitido permanecer en lo alto del ranking mundial prácticamente toda la temporada. Cierra el año con 11.245 puntos, 2.360 más que Alcaraz, cuyo montante de 8.885 ha sido insuficiente para pelear por la corona en el tramo final del año.

Alcaraz lidera la ofensiva contra Djokovic

Si alguien puede desbancar al serbio, ese es Carlitos. Ningún otro tenista que no se apellide Alcaraz ha conseguido arrebatar durante unas semanas el número uno a Djokovic y plantarle cara en los Grand Slams, especialmente en Wimbledon, donde provocó la única grieta de Nole esta temporada. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací”, le dijo Alcaraz a Djokovic.

El español aún no era consciente de la gesta conseguida en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados en la historia. Se convirtió, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La gira asiática dinamitó sus aspiraciones, pero el español mantiene viva la llama que le alumbra como el tenista capaz de romper la hegemonía del balcánico.