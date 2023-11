¿Cuánto puede gastar el Barça para fichar por la lesión de Gavi y cuándo se reforzaría?

Gavi tras lesionarse de gravedad con España (REUTERS/Juan Medina)

El FC Barcelona no gana para disgustos últimamente en lo que respecta a la salud de los que se presume que son sus grandes pilares de futuro: Pedri y Gavi. Al menos, el canario ya vuelve a ser de la partida tras su última lesión. Por contra, el sevillano acaba de decir adiós a la temporada tras lesionarse este domingo en el España-Georgia. Según el conjunto azulgrana, “tiene una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo” y “en los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico”: con no menos de ocho meses de previsión de baja, llegar a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos parece complicado.

😨 Gavi se retira lesionado con un gesto raro en la rodilla. #SeleccionRTVE



Antes, había sido atendido tras recibir una falta.



🙏Esperemos que no sea nada. pic.twitter.com/JRus9oHRrl — Teledeporte (@teledeporte) November 19, 2023

El control económico al que está sometido el Barça en los últimos tiempos, también conocido como Fair Play, lleva a que sea razonable preguntarse si en el club pueden paliar con un fichaje esta ausencia de larga duración tan sensible. La respuesta es que sí, aunque hay matices a tener en cuenta.

¿Cómo puede fichar el Barça para suplir a Gavi?

Partiendo de la base de que el refuerzo es posible, hay que tener claro que no vale todo. El reglamento financiero de LaLiga contempla la posibilidad de fichar para sustituir a un futbolista lesionado que vaya a estar como mínimo cuatro meses fuera de los terrenos de juego, como es el caso de Gavi. Eso sí, la cantidad a utilizar para efectuar un alta relativa a este caso es el 80% del sueldo que le falta por cobrar al ausente desde que se lesiona: la joven promesa gana cerca de siete millones de euros al año desde que renovó hasta 2026.

Gavi se duele tras lesionarse (CESAR MANSO / AFP)

En ese 80%, va incluido el coste de un año de amortización de quien sea incorporado. Es decir, lo que se desembolse por la cesión o traspaso y el sueldo que pase a percibir el jugador en cuestión. Este movimiento no es un extra en el Fair Play, aunque se tendría en consideración en las cuentas de la siguiente temporada. En el caso de Gavi, le quedarían por cobrar unos cinco millones. El 80% de 5 es 4, que son los millones que podrían gastar en Can Barça ahora para suplirle y lo que habría que restar a sus arcas de cara al curso 24-25.

Esta cifra no sirve para acometer la llegada de Vitor Roque, porque su contrato no va a ser para nada de urgencias, sino duradero, y porque no se va a liberar tanto dinero como es necesario para reclutar al delantero brasileño. Lo que el Barça ingresará sí o sí es una indemnización de la FIFA por el hecho de que Gavi se haya lesionado en un partido de selecciones. En este caso concreto, hablamos de más de cuatro millones de euros. Si la cosa se alarga, serán casi 7,5, el máximo que puede abonar el organismo por estos contratiempos.

¿Cuándo se podría hacer el fichaje?

Otro asunto a reseñar es que la operación no se puede llevar a cabo cuanto antes, a pesar de las circunstancias: por reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), hay que esperar hasta que arranque el mercado de invierno, el próximo 2 de enero. Ya se contemplaban altas, sí o sí, para entonces, porque en verano no se completaron todas las fichas de la primera plantilla.

Gavi tendido en el suelo nada más romperse (EFE/R. GARCIA)

Lo que puede cambiar, por haber perdido a Gavi, es el planteamiento para esa ventana de incorporaciones. No se sabe cuál puede ser el escenario: un fichaje caro, dos fichajes… A día de hoy, las alternativas de reemplazo que tiene el Barça, entre los hombres de los que ya dispone, son Oriol Romeu, Pedri, Gündoğan, De Jong (tiene que volver de una lesión) y Fermín. Más allá de lo que pueda ofrecer el filial, del que el primer equipo se viene nutriendo lo suyo de un tiempo a esta parte por sus limitaciones económicas.