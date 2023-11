El virus FIFA toca de lleno a Real Madrid y Barcelona y despedaza a LaLiga: al menos siete lesionados en el parón de selecciones

Gavi, tendido en el suelo tras lesionarse en el partido entre España y Georgia (REUTERS).

Una noche en la que debía reinar la felicidad, al consumarse la clasificación de España como cabeza de serie a la próxima Eurocopa, mutó a preocupación llegado el minuto 26 de partido. Gavi caía al suelo tras una acción fortuita con Lochoshvili que le obligaba a abandonar el terreno de juego para ser atendido. El futbolista del Barça regresó al verde para comprobar sensaciones, pero tres minutos después pisó mal al intentar controlar un balón e inmediatamente notó que se trataba de algo mayor y pidió la intervención de los médicos de la selección. Los mismos que, después de las primeras exploraciones, transmitieron su preocupación al apuntar al ligamento cruzado como la zona afectada.

“Estamos preocupados. No tiene buena pinta” dijo en el descanso el médico de la selección, Óscar Celada. Un paso más allá dio Luis de la Fuente una vez acabado el encuentro. “Estamos destrozados y en el vestuario parece que hemos perdido. El fútbol es una actividad de riesgo y las lesiones son incontrolables. El vestuario es un velatorio. Les he dicho a los jugadores que había que reponerse, pero incluso con el corazón roto había que sacar adelante en homenaje al compañero lesionado”.

Te puede interesar: Lamine Yamal juega ante Georgia y cierra el debate entre España y Marruecos

La creación de nuevas competiciones, véase Conference League a nivel de clubes y Nations League, la ampliación en el número de equipos y partidos en el Mundialito de Clubes, Mundial y Eurocopa han convertido el fútbol en una profesión en la que se han dejado de realizar entrenamientos como los de antes, ahora sólo se llevan a cabo sesiones de recuperación el día después a un enfrentamiento y de preparación antes del siguiente duelo. “Sinceramente, son demasiados partidos. FIFA, UEFA, y más competiciones. La Copa Mundial de 2026 y el Mundial de Clubes 2023 pasan a tener más partidos. No sé cuantos equipos eran con Champions Legue y Copa Libertadores. Serán ocho y luego seguramente doce”, avisaba Guardiola.

😨 Gavi se retira lesionado con un gesto raro en la rodilla. #SeleccionRTVE



Antes, había sido atendido tras recibir una falta.



🙏Esperemos que no sea nada. pic.twitter.com/JRus9oHRrl — Teledeporte (@teledeporte) November 19, 2023

La columna vertebral del Barça, dañada

“Cómo no estar de acuerdo con lo que ha dicho Pep. Los directivos intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad, pero para mejorar la calidad tienes que quitar cantidad. Los jugadores y los entrenadores no pintan nada. Ellos quieren meter más cantidad para ganar más dinero, ese es el problema. Los más afectados son los jugadores, que sufren más lesiones. No sé cuándo va a cambiar esto”, secunda Ancelotti. El último ejemplo de que el calendario futbolístico está sobrecargado se ha vivido esta semana.

En LaLiga hay 489 jugadores, de los cuales 286 son españoles y 203 extranjeros. En esta ventana de partidos internacionales de selecciones, 117 jugadores del campeonato –el 24% del total– han sido convocados para jugar con sus países, quedando expuestos a ser víctimas de la enfermedad más temida por los clubes: el virus FIFA. Gavi ha sido el último en sumarse a una lista plagada de futbolistas del campeonato doméstico español.

Ter Stegen durante el partido de Champions entre el Shakhtar Donetsk y Barça (REUTERS).

El jugador azulgrana ha provocado que el Barça contenga la respiración después de quedarse sin aire cuando Ter Stegen hizo el amago de lesión. A pesar de que el guardameta germano tuvo que abandonar la concentración de su selección el pasado jueves con problemas en la espalda que le impidieron disputar los partidos ante Turquía y Austria, no se han encendido las luces de alarma. La leve lumbalgia que le ha diagnosticado el club catalán no debería impedirle vestirse de corto la próxima semana ante el Rayo.

Te puede interesar: Gavi se retira del campo entre lágrimas y enciende todas las alarmas: se teme por una lesión grave de rodilla

El Real Madrid se queda sin dos pilares

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura del ligamento lateral externo en su rodilla derecha. Pendiente de evolución”, reza el comunicado el club blanco sobre el estado físico del futbolista francés, que sufre una lesión más grave de la esperada en un primer momento, en el que le fue diagnosticado un esguince de rodilla por parte de la federación francesa. La mayor gravedad de la lesión, diagnosticada por los servicios médicos del conjunto blanco, le mantendría fuera de los terrenos de juego hasta mediados de enero, es decir, unos dos meses sin jugar.

Vinicius, tendido en el suelo tras lesionarse en el partido entre Brasil y Colombia (REUTERS).

Vinicius fue el siguiente. Las pruebas médicas a las que se sometió este sábado han confirmado la rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal de su pierna izquierda, lesión que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante dos meses y medio aproximadamente. Con lo cual, no volverá a vestirse de corto en lo que queda de año y es probable que tampoco lo haga en la Supercopa de España que se disputará en enero. A los dos futbolistas del cuadro blanco hay que añadir a Oyarzabal, que estará un mes de baja, Muriqi, más de un mes, Mandi y Ocampos. Y en el anterior parón de selecciones, en octubre, cayeron lesionados Nico Williams –Athletic–, Aidoo –Celta– y Javi López –Alavés–.

El sindicato alza la voz

El sindicato FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) manifestó el pasado mes de julio cómo afecta la carga de trabajo a los futbolistas actuales comparados con antiguos. Bellingham ha jugado 14.445 minutos antes de cumplir 20 años. A esa misma edad Beckham había disputado 829 minutos, Gerrard (2.853), Lampard (3.477), Owen (9.187). Pedri ha jugado un 25% más de minutos que Xavi a la misma edad.

A la edad de Mbappé, Thierry Henry tenía un 48% menos de minutos jugados, y Vinicius lleva 12.000 minutos más que Ronaldinho a la misma edad. Desde FIFPro avisan: “Para la temporada 2024-25, debido a la nueva Champions y a los partidos de clasificación para el Mundial 2026, podría haber una temporada de 89 partidos, lo que significaría un 11% más de carga adicional”. Los jugadores, entrenadores y sindicato ya se han pronunciado, sin embargo, FIFA y UEFA tienen clara su postura: el espectáculo debe continuar.