El Clásico en la Liga F: el sueño ‘imposible’ del Madrid de discutir la hegemonía de un Barcelona todavía inalcanzable

Aitana Bonmatí (i) del Barcelona celebra su gol ante el Benfica durante el partido de Liga de Campeones Femenina entre el FC Barcelona y SL Benfica, en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona. EFE/ Alejandro García

Por mucho que se retroceda en el tiempo es imposible encontrar un partido en el Real Madrid haya ganado al FC Barcelona. A diferencia que en el masculino, las jugadoras el equipo azulgrana son las reinas y señoras de la Liga F, el nivel que derrocha el equipo es muy superior al resto de participantes, y eso incluye al Real Madrid. Si bien es cierto que en las últimas temporadas, el equipo blanco ha adquirido un nivel muy superior y se encuentra peleando en lo alto de la tabla con las catalanas por la corona de la competición con una diferencia de tan solo tres puntos que podrían recortarse este domingo si las madrileñas consiguen imponerse en el marcador.

Las de Alberto Toril podrían empatar con las culés si consiguen llevarse los tres puntos en Estadi Olímpic Lluís Companys, que será el escenario en el que se disputará el encuentro. El problema es que esto nunca antes ha pasado en la historia. El Real Madrid femenino nunca ha conseguido superar al Barça en un partido liguero. Ni liguero ni de ninguna otra competición. Han sido 13 las ocasiones en las que ambos equipos se han visto las caras y en todas ellas las azulgranas se han llegado la victoria a casa.

Una cuestión que resumió Patri Guijarro, jugadora del Barcelona, en unas pocas palabras: “Ahora nos jugamos la Liga entre nosotros dos, antes no”. A lo que Graham Hansen, su compañera de vestuario, añade: “Es importante tener un Madrid fuerte, porque el Barça-Madrid mola”. El resto de jugadoras azulgrana coinciden en que se trata de un partido especial, que todas tienen ganas de disputar. Respecto a las jugadoras del Real Madrid, no se han pronunciado sobre el encuentro de este domingo.

De momento, ambos equipos llegan con los deberes hechos en la competición nacional, tras golear durante la última jornada. Para el Barcelona, además el chute de energía ha sido doble tras imponerse por 5-0 al Benfica en su estreno en Champions este martes. Y después de que una semana antes recibieran el galardón a mejor equipo del mundo y Aitana Bonmatí el Balón de Oro que la confiere como mejor jugadora del mundo. Por su parte, el Real Madrid que no fue capaz de pasar del empate contra el Chelsea (2-2) el miércoles, a pesar de haber comenzado por encima en el marcador. Aunque como explicó el técnico Alberto Toril: “Ese punto es muy importante para el equipo”.

Las jugadoras del Real Madrid celebran el segundo gol del equipo madridista durante el encuentro de la segunda ronda clasificatoria de la Liga de Campeones Femenina disputado entre el Real Madrid y el Válerenga en el estadio Alfredo Di Stéfano en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Dudas sobre Alexia y pullas entre los técnicos

Sin embargo, en este inicio de la competición internacional, el equipo azulgrana ha sufrido un contratiempo: Alexia Putellas podría ser baja para el Clásico. Tras ser sustituida en el partido frente al equipo portugués por molestias en su rodilla, la misma en la que sufrió la rotura del ligamento cruzado la temporada pasada; todavía no se encuentra en plena forma y ni siquiera se ha entrenado con el resto del equipo. De momento, el cuerpo médico ha descartado que sufra una lesión, aunque será necesario observar cómo evoluciona la futbolista para saber si podrá jugar o no el partido del domingo ante el eterno rival.

El resto de preparativos de ceremoniales ya están listos para el domingo. El escenario será finalmente Estadi Olímpic Lluís Companys. Inicialmente se iba a disputar en el Estadi Johan Cruyff, pero las entradas volaron y con más de un mes de antelación ya no quedaba ninguna, según informó el Barça. De esta forma, las futbolistas compartirán este domingo estadio con los del equipo masculino, quienes llevan toda la temporada disputando sus encuentros allí por las obras en el Camp Nou.

Además, las primeras pullas ya comenzaron entre ambos equipos. El técnico del Real Madrid, en declaraciones tras el partido frente el Chelsea, le preguntaron por el penalti a la delantera del equipo blanco: “En el campo no la he visto (la jugada). Es parte del fútbol. A veces estás en la otra parte y te perjudican. Como el año pasado ante el Barcelona, que perdimos por un penalti injusto”. Por su parte, el entrenador catalán no ha dudado en recordar cómo se encuentra el marcador entre los dos equipos: 13-0 para las azulgranas. “El Real Madrid es un equipo que nos ha planteado diferentes escenarios, hemos jugado ya 13 veces contra ellas hemos ganado todos los partidos y obviamente cada partido ha habido alguna pequeña adaptación modificación a la estructura defensiva, también a la estructura ofensiva el año pasado. Tenemos herramientas para poder defender y atacar de la manera que toque”, manifestó el técnico blaugrana.