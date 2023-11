Saltan las alarmas con Alexia Putellas: la jugadora continúa con molestias y podría perderse el partido frente al Real Madrid

La jugadora del Barça, Alexia Putellas, en el partido frente al Benfica (Reuters /Albert Gea)

Saltan las alarmas en el FC Barcelona F. Su capitana, una de sus mejores jugadoras, la dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, se tuvo que retirar el martes en el descanso del partido ante el Benfica en Champions, por molestias en la rodilla. Además, como medida de precaución, la jugadora azulgrana no ha entrenado con el resto de sus compañeras. El problema es que este fin de semana el club catalán recibe en casa al eterno rival, al Real Madrid y, a pesar de que han descartado la lesión, no es seguro que la delantera llegue en plena forma para afrontar el Clásico.

El Barça afrontaba con ganas la competición internacional, era su primer partido de la temporada y lo hacían como locales y, además, defendiendo el título, dado que son las vigentes campeonas de Europa. El encuentro ante el equipo portugués comenzó de la mejor forma posible: 1-0 en el minuto 15, gracias un gol de Alexia Putellas. Sin embargo, cuando ya había transcurrido el ecuador del primer tiempo, la delantera comenzó a notar molestias en su rodilla, la misma en la que sufrió la lesión de ligamento cruzado durante la temporada anterior. En el minuto 30, tuvo que ser atendida por los servicios médicos, pero volvió al terreno de juego e, incluso en el minuto 39, marcó su segundo gol a pase de Brugts.

Antes de llegar al descanso, el marcador ya estaba 3-0 a favor de las azulgrana, tras un tanto de Aitana Bonmatí. Con el partido encarrilado, Putellas fue sustituida en el descanso por precaución, debido a que las molestias no habían cesado. En ese momento, era necesario mantener la calma, pero en el ambiente se presentía lo peor: una nueva lesión de la capitana. Tras el partido el técnico culé explicó que el médico había recomendado cambiar, aunque manifestó que era necesario esperar para conocer la gravedad del asunto.

Durante la sesión de este jueves, la primera tras el partido ante el Benfica, la número 11 del Barcelona no se ha entrenado con el resto del equipo. El Giráldez ha manifestado: “No, hoy no ha entrenado. Es cierto que las pruebas médicas descartaron cualquier lesión, y es muy buena noticia, pero tenía unas molestias y hemos decidido que no entrene. En función de lo que pase mañana o pasado mañana decidiré si está disponible para ayudar al equipo o lo que haga falta”. De momento, todavía quedan dos sesiones de entrenamiento antes del Clásico, la de este viernes y la del sábado, las cuales será decisivas para comprobar la forma física en la que se encuentra Alexia.

El Clásico, ¿con o sin Alexia?

El domingo se llevará a cabo el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Se trata del partido de la temporada, el más esperado, el que enfrenta a los dos mejores equipos de la Liga F. Las azulgrana, hasta el momento, siempre han salido victoriosas en estos encuentros, un total de 13. Sin embargo, desde que Florentino Pérez decidió, por fin, crear un equipo femenino, este no ha dejado de crecer y, en especial, en las últimas temporadas han demostrado un gran nivel. Sin embargo, de momento no ha sido suficiente para hacer frente al Barça.

El técnico azulgrana ha asegurado: “Es un partido muy importante para nosotros porque jugamos contra el Real Madrid, que es nuestro principal rival, están a tres puntos y ganarles significaría ampliar la ventaja en la tabla”. Y, en un encuentro de estas magnitudes lo ideal es contar con toda la plantilla a disposición para establecer la estrategia a seguir. Y puede que en esta ocasión, Alexia no entre los planes del Clásico.