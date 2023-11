Miguel Ángel García Primo, CEO de Hisdesat: “El satélite ‘Paz II’ tendrá tecnologías al límite de lo realmente posible”

Miguel Ángel García Primo, CEO de Hisdesat

Inteligencia y comunicaciones seguras, comunicaciones seguras e inteligencia. Ese es un tándem estratégico del que ningún país puede prescindir si pretende tener un rol protagónico en la escena internacional -menos aún sus fuerzas armadas- y una consolidada presencia en el espacio es una condición sine qua non para asegurar estas capacidades. El Gobierno de España, y en concreto el Ministerio de Defensa, es consciente de esto y por eso prevé, antes de que finalice esta década, contar con tres nuevos satélites propios orbitando alrededor del planeta.

Para hacer realidad sus planes, la cartera de Margarita Robles ha confiado en Hisdesat, la empresa público-privada encargada no sólo de gestionar el diseño y construcción de estos sistemas sino también, una vez lanzados, operarlos y prestarle servicios tanto a España como a otros países aliados. Actualmente, la firma está en la etapa final del desarrollo del Spainsat NG I, satélite de comunicaciones encriptadas cuyo lanzamiento está programado para el próximo verano desde Estados Unidos, a bordo de un cohete propiedad de Elon Musk. En 2025, será el turno de su gemelo, el Spainsat NG II.

Con estos dos sistemas encarrilados, Hisdesat tiene la vista puesta en el Paz II, el satélite de observación de la tierra, es decir, capaz de captar imágenes sensibles y de altísima resolución, llamado a reemplazar a su anterior versión, en el mejor de los casos, en 2028. Para conocer más sobre este proyecto, Miguel Ángel García Primo, CEO de Hisdesat, ha recibido a Infobae España en las oficinas que la empresa posee en el madrileño Paseo de la Castellana.

García asegura que el Paz II, que supondrá una inversión de hasta 1.700 millones de euros, está llamado a ser el proyecto más importante y ambicioso jamás emprendido por la industria espacial española. Aún resta firmar el acuerdo con Defensa, algo que García confía pueda realizarse antes de que acabe el año.

Pregunta. ¿Cómo ve a la industria espacial española en relación con sus vecinos europeos?

Respuesta. España está en una situación muy buena. Hemos tenido unos años muy buenos de desarrollo de la industria nacional y con la creación de la Agencia Espacial Española este año prevemos que esa situación mejore aún más. La industria ha dado un paso importante y ha pasado de hacer subsistemas y equipos a hacer satélites completos. No me gusta presumir, pero la verdad es que los grandes satélites que se han hecho hasta ahora los hemos traído nosotros, como por ejemplo el satélite Paz, que es el más complejo y más grande que se ha desarrollado localmente hasta ahora. La posición de la industria nacional es bastante potente y tiene muchísima más capacidad que hace 20 años.

P. ¿Era necesaria una Agencia Espacial Española?

R. Nos hemos dado cuenta de la falta que nos hacía la agencia espacial cuando la hemos hecho. Quizá cuando no la teníamos no la echábamos tanto de menos, pero ahora vemos que efectivamente cada vez hay más foros y reuniones con otras agencias internacionales donde el hecho de tener agencia propia te permite ese nivel de interlocución que antes era más complejo de tener. Yo entiendo que sí hacía falta y que ha sido el paso adecuado.

P. ¿Y cuál debiera ser el paso siguiente? ¿Qué precisa todavía el sector espacial español?

R. Básicamente, si se puede pedir a la carta, sería incrementar los presupuestos en la Agencia Espacial Europea (ESA). La opción es que podamos llegar a contribuir a la ESA en el mismo nivel que el peso de nuestro Producto Interior Bruto. Y la otra mejora, que en verdad no es tal, es que el Ministerio de Defensa continúe confiando en en la industria local para seguir haciendo programas nacionales. La propia industria siempre reconoce que la mejor manera de capacitarla es haciendo programas.

P. Recientemente se prorrogó hasta 2028 el acuerdo con Defensa por el satélite Paz. ¿Esto implica que la llegada de su reemplazo, el Paz II, se demorará?

R. Seguimos de acuerdo a los planes. El reemplazo del Paz I estaba previsto, y todavía lo está, para 2028 cuando extendimos ese acuerdo. Son programas de desarrollo muy largos, lleva aproximadamente cinco años desarrollar un satélite como el Paz II y nosotros seguimos empujando para que empiece. Será uno de los grandes programas nacionales que empezará o bien este año o bien a comienzos de 2024. La prórroga del Paz I no implica retrasar el Paz II, pero hay que ponerlo en marcha ya para que esté en 2028.

Miguel Ángel García Primo, CEO de Hisdesat

P. ¿Cómo será el Paz II?

R. Mucho más potente, ganará más en masa y en tamaño. Estamos hablando de que en el Paz I fueron unos 1.350 kilos y el Paz II va a estar cerca de 4.000 kg, es decir, más que el doble. Y en cuanto a prestaciones será muchísimo más potente en cuanto a resolución, calidad de la imagen, agilidad para poder tomar imágenes y en velocidad con las que se puede enviar a pesar de que las imágenes van a ser más pesadas en cuanto a gigabytes y al tamaño del píxel de resolución. De hecho, cuando lo tengamos en 2028, en un píxel del Paz I habrá 16 del Paz II.

P. Se lo ve muy optimista con llegar para 2028...

R. Finales de 2028, principios 2029. Las fechas son complejas, normalmente siempre se desplazan algo. Sigo diciendo 2028, pero es verdad que si nos vamos al 2024 ya sería 2029. En algún momento cambiaré el chip y empezaré a decir 2029.

P. ¿De qué depende iniciar este año?

R. Primero, tenemos que firmar el acuerdo con el Ministerio de Defensa y, luego, con la industria. Estamos afinando los últimos detalles de la contratación, que es muy compleja. Hablamos de un satélite que va a durar diez años más cinco de fabricación. Nosotros con Defensa siempre hacemos un esquema de colaboración público-privada donde tenemos en cuenta el coste del ciclo de vida total de los sistemas.

P. ¿Y de qué dinero estamos hablando?

R. Dependiendo de la configuración final a la que lleguemos, estamos hablando de un mínimo de 1.200 millones de euros de coste del ciclo de vida global del satélite, es decir, los diez de explotación más los cinco de fabricación. Sin embargo, hay posibilidades de alcanzar los 1.700 millones, depende de la configuración final que está todavía en discusión.

P. ¿No está cerrado aún el diseño?

R. El diseño del satélite está cerrado, no así la configuración final de todo el sistema.

P. ¿Y eso no puede demorar incluso más el programa?

R. No debiera demorarlo demasiado. Estamos viendo algunas alternativas y, al final, es sólo cuestión de decidir.

P. En los satélites Spainsat NG actualmente en construcción la participación de la industria nacional es del 45%. ¿Se incrementará ese porcentaje en el Paz II?

R. Sí, en el Paz II queremos llegar a más del 60% de fabricación nacional. Es un programa tractor que va a ayudar a estructurar a toda la industria. No sólo es un porcentaje muy grande de participación de la industria local, sino que además hablamos de tecnologías que hoy no existen, que debemos desarrollar y que están en el límite de lo realmente posible por la tecnología de hoy. Es un programa sumamente atractivo y retador. Estamos deseando empezar ya mismo.

P. ¿Y qué empresas se prevé que estén involucradas?

R. Todas las del sector espacial nacional. Todas.

P. ¿El acuerdo por el Paz I podría volverse a prorrogar?

R. Lo acabamos de prorrogar y todavía faltan cinco años para evaluarlo, pero mi previsión es que se podría.

P. ¿Podríamos tener entonces al Paz I y II trabajando conjuntamente?

R. Podría ser.

P. El lanzamiento del primer Spainsat NG está previsto para el verano de 2024. ¿Ya hay una fecha concreta?

R. Aún no. Será más bien a finales de septiembre. Ahora mismo tenemos un trimestres seleccionado que es agosto, septiembre, octubre y recién dentro de unos meses lo recortaremos a sólo uno.

Futuro satélite Spainsat NG de España (Hisdesat)

P. ¿La elección de SpaceX para lanzar los satélites se debió a los recientes fracasos de Arianespace con distintos satélites españoles?

R. No. Es una decisión que tomamos hace tiempo. Hicimos un concurso internacional con todos los posibles lanzadores que podrían lanzar la nueva generación de satélites y SpaceX hizo una mejor oferta, por eso la escogimos.

P. ¿Fue la más barata?

R. Fue la mejor oferta globalmente. Hay muchas cosas más que el precio, para nosotros es más importante la fiabilidad que el precio.

P. Entonces, ha sido más caro...

R. No, no he dicho eso. He dicho que se han tenido en cuenta varios factores.

P. ¿El módulo de comunicaciones del segundo Spainsat NG será enviado próximamente a Francia para su integración con el resto del sistema?

R. Tanto como próximo no, pero está a pocos meses de salir rumbo a Toulouse para su integración con el módulo de servicio. Pero antes que segundo estamos con el primero, que ya está allí. Empezaremos pronto con las pruebas ambientales: cogemos el satélite y lo pasamos por todos los ambientes por los que atravesará durante sus distintas fases de vida, desde los mecánicos hasta los térmicos. También tenemos que probar que las comunicaciones de las distintas cargas útiles funcionen como deben hacerlo.

P. ¿Qué capacidades tendrán?

R. Una capacidad tremenda. Los satélites Spainsat NG son los más avanzados que se están desarrollando en Europa en este momento para comunicaciones seguras por satélite, como también los son sus innovadoras antenas activas en Banda X. Eso al final nos permite tener las comunicaciones más flexibles, más seguras y más protegidas que habrá en Europa y en los países de la OTAN.

P. ¿Quiénes serán sus clientes?

R. Nuestro principal usuario es el Ministerio de Defensa español, pero luego tenemos otros muchos países aliados que van a usar los satélites y aspiramos a que otras organizaciones internacionales los utilicen también.