El ‘LHD Juan Carlos l’, el portaaviones español que ha cautivado a Turquía y por el que Erdogan ya negocia un segundo buque con el Gobierno

Es anhelo de toda Armada o Marina. Contar con un portaaviones no solo implica poseer aeronaves embarcadas con las que obtener y mantener el control del espacio aéreo de un área marítima y así negárselo al enemigo, sino que también supone toda una demostración del poderío militar que posee una fuerza naval y, por supuesto, el país al que pertenece. Pocas naciones poseen uno de estos gigantescos buques e incluso son menos las capaces de construirlos, pero España puede presumir de ambas cosas.

Si bien la Armada no emplea el término portaaviones para referirse a su navío insignia -dado que no presenta la configuración estricta de estas embarcaciones- sino “buque anfibio portaeronaves”, lo cierto es que el LHD Juan Carlos I, capaz de desplazar hasta 26.000 toneladas, brinda a España no sólo todas las ventajas que implican estas bases aéreas flotantes sino también muchas más. Así, el barco de guerra de mayor tamaño del país, y el más grande jamás construido por la industria naval nacional, es una unidad multipropósito con capacidad tanto para operaciones aéreas como misiones anfibias, debido a su dique inundable que lo habilita a albergar vehículos anfibios y embarcaciones de desembarco de tropas.

De esta manera, dependiendo de la misión y gracias a sus 231 metros de eslora y 32 metros de manga, el Juan Carlos I puede transportar y operar hasta 30 aeronaves entre helicópteros medios y pesados en perfil de operaciones anfibias, o bien entre 10 y 12 cazas F-35B o Harrier AV-8B+ -ambos capaces de despegar verticalmente-, más un número similar de helicópteros medios, cuando actúe con perfil de misión de portaaviones. Esta versatilidad ha despertado el interés de otros países alrededor del mundo y, de hecho, existen tres gemelos del Juan Carlos I.

Australia fue el primero en confiar en la industria naval española para dotarse de dos de estos buques: el HMAS Canberra y el HMAS Adelaida, que fueron construidos en las instalaciones que el astillero estatal Navantia posee en Ferrol (A Coruña). La tercera réplica del Juan Carlos I es el TCG Anadolu, navío desarrollado en Turquía en base al diseño español y que la fuerza naval turca despliega desde marzo último, después de cinco años de trabajos.

Ankara quiere otro portaaviones

A finales del pasado octubre, el presidente Recep Tayyip Erdogan, sostuvo que su gobierno tiene la intención de construir un segundo portaaviones en el país, conforme con el buen desempeño que ha exhibido el Anadolu en los pocos meses que lleva operativo. “Concluiremos otro acuerdo con los españoles y, con suerte, aumentaremos nuestros portaaviones a dos, al traer una versión superior del TCG Anadolu a nuestro país”, aseguró el mandatario en declaraciones recogidas por la Dirección de Comunicación turca. Esto a pesar de que Turquía carece de cazas con los que operar desde la embarcación, después de que Estados Unidos le cerrara la puerta para adquirir aviones F-35, y solo embarca helicópteros y aeronaves no tripuladas.

El redoblado interés de Ankara por la embarcación española deja en claro no sólo que los productos navales made in Spain pueden competir de igual a igual con las industrias de las grandes potencias militares sino que las relaciones en Defensa entre España y Turquía nunca han sido mejores. De hecho, la posible construcción de un segundo portaaviones turco fue uno de los temas que abordaron Pedro Sánchez y Erdogan durante la visita que el presidente español realizó a tierras otomanas hace ya dos años, en noviembre de 2021. En aquel encuentro el Gobierno turco también indagó por el submarino S-80, como probable candidato de su inminente nuevo programa de sumergibles.

No obstante, a la industria naval española este vínculo con Ankara le ha costado la animosidad al otro lado del Egeo. Cuando Grecia dejó fuera, prácticamente de inmediato y de forma súbita, la oferta que Navantia había presentado para el programa de las nuevas fragatas de la Armada helena -que finalmente cayó en manos francesas- muchos creyeron ver una clara represalia de Atenas por la alianza industrial con su histórico adversario.