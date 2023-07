España refuerza su presencia en el espacio: así son los futuros satélites de las Fuerzas Armadas

Módulo de comunicaciones del satélite español Spainsat NG I (Hispasat)

El espacio, con perdón de los fanáticos de Star Trek, hace tiempo que ha dejado de ser la última frontera y los países, en el marco de una nueva carrera espacial, buscan estar presentes en el que está llamado a ser no solo un nuevo escenario geoestratégico sino también un nuevo ámbito en el que las fuerzas armadas tendrán competencias. España, como país miembro de la OTAN, lo tiene claro -no por nada agregó, en 2022, “y del Espacio” al nombre oficial del Ejército del Aire- y tiene en marcha un importante programa tecnológico para no quedarse rezagado en relación tanto con sus aliados como potenciales rivales.

Con este objetivo, el Ministerio de Defensa está inmerso en un programa de 1.617 millones de euros para renovar la capacidad satelital de las comunicaciones militares del país. En proyecto supone el diseño y operación de dos nuevos satélites con los que reemplazar a la pareja actualmente operativa: los sistemas Xtar-Eur y Spainsat, que fueron lanzados en en 2005 y 2006, respectivamente, y que ya han superado los 15 años de vida útil previstos en un principio. Los nuevos satélites, cuya construcción está próxima a finalizar, han sido designados Spainsat NG I y II y su puesta en órbita está programada para 2024 y 2025.

La cartera de Margarita Robles ha contratado con la firma española Hisdesat, de capitales privados y públicos, el desarrollo y operación de estos nuevos sistemas cuya construcción, a su vez, la compañía ha encargado a las empresas Thales Alenia Space y Airbus. Para sufragar su construcción, el Gobierno otorgó a Hisdesat -que es la propietaria de los satélites- un préstamo de 850 millones de euros, que esta deberá devolver entre 2024 y 2038.

Comunicaciones seguras en 2/3 del planeta

Los nuevos sistemas Spainsat NG facilitarán las comunicaciones en zonas de interés para las Fuerzas Armadas Españolas, asegurarán el mando y control efectivos en operaciones desde más allá de la línea de visualización en 2/3 del planeta y garantizarán la capacidad de comunicación segura en teatros de operaciones carentes de infraestructura de comunicaciones. Así, los satélites ofrecerán cobertura en una amplia área del mundo: desde Estados Unidos y América del Sur hasta Oriente Medio incluyendo África, Europa y hasta Singapur.

Módulo de comunicaciones del satélite español Spainsat NG I (Thales Alenia Space)

Además, los satélites españoles ofrecerán capacidades a otras entidades gubernamentales y a terceros países aliado o con acuerdos bilaterales. De igual manera, estos sistemas cumplen los requisitos para las comunicaciones de la OTAN en sus misiones y despliegue, permitiendo posicionar a España entre los países más avanzados de la alianza como contribuidor de capacidades críticas.

El diseño de los Spainsat NG se basa en la plataforma Eurosatar NEO de Airbus, que dispone de mayor capacidad, flexibilidad y una propulsión 100% eléctrica. Los sistemas operarán en las bandas X, Ka militar y UHF e incorporarán tecnologías avanzadas de protección contra intentos de interferencia y suplantación. Asimismo, estarán reforzados ante posibles fenómenos nucleares a gran altitud y dispondrán de antenas activas capaces de ser reconfiguradas en órbita. La vida útil de los nuevos satélites también será de 15 años, por lo que prevé que estén operativos hasta 2040.

El pasado junio, el módulo de comunicaciones del primer satélite partió de las instalaciones que Thales Alenia Space tiene en Tres Cantos, Madrid, con rumbo a Toulouse, Francia, para su integración con el resto del aparato, que se está construyendo en la fábrica que Airbus posee en esa ciudad francesa. Ambos satélites serán lanzados desde Estados Unidos por la empresa de Elon Musk, SpaceX.

Los ojos de las FFAA en el espacio

España también disponen del satélite Paz, el primer satélite nacional de observación de la Tierra que, desde su puesta en órbita en 2018, ha tomado más 60.000 imágenes por encargo del Ministerio de Defensa para cubrir sus necesidades relacionadas con inteligencia militar: apoyo de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, control de fronteras o vigilancia de movimientos marítimos en el marco de operaciones de defensa internacionales.

Satélite de observación de la Tierra Paz de España (Hisdesat)

Además de prestar servicio a Defensa, ha facilitado imágenes a los Ministerios de Interior, Asuntos Exteriores, Transportes, Hacienda, así como a diferentes organismos autonómicos. También colabora estrechamente con organismos internacionales como la Agencia Europea de Seguridad Marítima, la Agencia Espacial Europea, el Centro de Satélites de la Unión Europea, la OTAN o la NASA.

Durante estos cinco años de operaciones, Paz ha trabajado para usuarios tanto públicos como privados de más de 25 países: Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido, Noruega, Méjico, Chile o Sudáfrica son algunos de ellos. En el ámbito civil, los usuarios de Paz han crecido exponencialmente desde el inicio de sus operaciones gracias a las posibilidades de su tecnología radar, que permite captar imágenes tanto de día como de noche, y con independencia de las condiciones meteorológicas. En total, el satélite ha proporcionado en este lustro 54.000 imágenes relacionadas con la gestión de riesgos y emergencias, la supervisión medioambiental, el control de infraestructuras críticas y obra civil o la vigilancia marítima, entre otras.

