Sainz, molesto con la sanción de la FIA: “Siempre hay gente que quiere hacer la situación peor para un individuo y me toca pagarlo”

El piloto de Ferrari, Carlos Sainz. (REUTERS/Mike Blake)

Este viernes los relojes se pusieron a cero y los semáforos en verde para dar comienzo al premio más esperado del año por muchos motivos. El primero, porque la Fórmula Uno regresaba a Las Vegas casi cuatro décadas después, en un trazado urbano que pasaría por la avenida Strip, recorriendo los casinos y hoteles más conocidos de la Ciudad del Pecado. El segundo por todo el espectáculo que envuelve al GP. Los pianos tenían los símbolos de una baraja de póker, las conocidas bodas rápidas estaban abiertas para los asistentes, un torneo de golf, un espectáculo de artistas de renombre como J Balvin, ... Un sinfín de factores que catalogaban el GP de Las Vegas como la cita estrella del calendario, y la única nueva.

La sorpresa llegó cuando hubo que enfrentar de verdad la competición. Este viernes comenzaban las sesiones de entrenamiento. Las bajas temperaturas dificultaban el agarre de los monoplazas a la pista. La mayor parte de los pilotos apostó por la goma blanda. Comenzaron con una vuelta de reconocimiento, hasta que el piloto de Aston Martin, Lance Stroll, fue el encargado de inaugurar el trazado. Empezaron a salir los pilotos desde el pit lane. Emocionados, ansiosos por tantear a sus rivales, conocer tiempos y probarse en pista. Pero la mala suerte llamó a la puerta de Ferrari, en concreto, a la de Carlos Sainz. En la recta del Sector 3 una alcantarilla mal sellada provocó un fuerte golpe en la parte trasera del coche, lo que lo dejó varado en la pista. La FIA mandó a su equipo de revisión para comprobar el motivo, minutos después, mostró la bandera roja. Los Libres 1 quedaban suspendidos.

La BRUTAL sacudida que provocó que el Ferrari de Carlos Sainz quedase KO 😱😱#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/yCMGgL8Xjf — DAZN España (@DAZN_ES) November 17, 2023

La Federación Internacional emitió un comunicado en el que especificaba el problema, “el marco de hormigón que rodea la tapa de la alcantarilla”. Acto seguido se pusieron manos a la obra para sellar todas las alcantarillas y que la segunda tanda de entrenamientos libres del día pudiera desarrollarse con normalidad. Comenzó dos horas y media tarde, pero comenzó. Sainz pudo salir, pero tuvo que cambiar la batería de su monoplaza, lo que, según el reglamento, está sujeto a sanción. Sin embargo, los de la escudería solicitaron una excepción del reglamento deportivo, ya que el motivo había sido ajeno al piloto y al equipo. La FIA respondió que “a pesar del hecho de que el daño fue causado por circunstancias externas muy inusuales, el artículo 2.1 de la Fórmula 1 obliga a todos los oficiales a aplicar el reglamento tal y como está escrito” por lo que, “en consecuencia, debe aplicarse la sanción obligatoria especificada en el artículo 28.3 del Reglamento Deportivo”.

No hubo unanimidad para levantar el castigo a Sainz, que será sancionado con diez posiciones en la parrilla de salida. “Esto es el ejemplo de cómo puede mejorar el deporte. La FIA, los equipos podían haberlo aplicado como una causa de fuerza mayor, para que no tuviera la penalización, pero siempre hay gente que quiere hacer la situación peor para un individuo y me toca pagarlo”, apuntó el piloto. Y es que, el madrileño llegaba este fin de semana con ganas, ya que, se veían “competitivos” porque “el circuito se ajusta mejor a nosotros”. Con la segunda posición conseguida, por detrás de su compañero, “era optimista, pero en cuanto acabó la sesión me comentaron que tengo una penalización de diez puestos por algo en lo que no he tenido nada que ver. Podéis imaginar lo decepcionado que estoy, no me veréis muy feliz este fin de semana”. “El equipo ha hecho un trabajo enorme para tener listo el coche en los Libres 2, es un trabajo heroico. Pudimos hacerlo, recuperamos el tiempo y nos centramos ya en el viernes”, zanjó como muestra de agradecimiento a la gran labor de la escudería.