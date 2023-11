Las alcantarillas, el motivo del debut ‘estrellado’ del GP Las Vegas

El circuito de Las Vegas, cita más esperada y novedosa del calendario. (FIA)

Llegó el momento. Los relojes de cuenta atrás se ponen a cero para dar luz verde al comienzo del Gran Premio más esperado del año. El calendario de la Fórmula Uno aterrizaba, casi más de cuatro décadas después, en Las Vegas. Un trazado urbano, en el que las rectas son las protagonistas. Durante toda la semana se han estado celebrando eventos, como la Netflix Cup, para dar una cálida acogida al premio estrella de este año. Cuando todo parecía estar preparado para que los pilotos disputasen los primeros entrenamientos libres, que les serviría para conocer el circuito, el estado de la pista y poder tantear a sus rivales, llegaron los imprevistos.

El frío y el resbaladizo asfalto han convertido en un desafío rodar por las calles de la ciudad. En el momento de comenzar los Libres 1, había una temperatura ambiente de 16º y el asfalto rozaba los 19, unos números más altos de lo esperado. Pirelli, Saiz o Hamilton apostaron por la gama más blanda de neumáticos, Checo Pérez eligió el medio, mientras que, Alfa Romeo, la goma dura. Lance Stroll fue el encargado de abrir pista en los primeros entrenamientos de la Ciudad del Pecado. George Russell se quejaba por radio del poco agarre que hay en la pista, cuando, con tan solo diez minutos transcurridos desde el inicio de esta sesión de libres, el Ferrari de Carlos Sainz queda varado en la pista. Se pensaba que se debía a otro error de Ferrari. La FIA mostró la bandera roja y envío a la zona al equipo de comisarios para inspeccionar. La cámara on board muestra como el SF23 sufre un golpe en la parte trasera del monoplaza a su paso en la larga recta del Sector 3, quedando destrozado el fondo plano. ¿El motivo? Unas alcantarillas mal selladas que se levantaron con el paso de los monoplazas.

🚨 Así captaban las cámaras de seguridad el incidente de Carlos Sainz con la tapa de la alcantarilla.#F1 #LasVegasGPpic.twitter.com/Jr7ytQrxj4 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 17, 2023

El madrileño no fue el único que sufrió las consecuencias del mal estado de la pista. Charles Leclerc, compañero de equipo, también avisó que en un punto del trazado el coche se le levantó. Esteban Ocon tendrá que cambiar el chasis de su monoplaza por el mismo incidente. La bandera roja se estaba alargando más de lo normal, hasta que la FIA anunció que se cancelaba la sesión.“Es inaceptable, hemos dañado el chasis, el motor, la batería”, dijo un muy molesto el ingeniero de Ferrari, Fred Vasseur, en la rueda de prensa de la FIA. “Se ha jodido la sesión para Carlos, no podrá salir a los Libres 2 y nos va a costar una fortuna. Es simplemente inaceptable”. Revisar el estado de todo el alcantarillado para asegurar el trazado tomará tiempo para la FIA, lo que no ha permitido que se retome esta sesión de entrenamientos. Los Libres 2 deberían de dar comienzo a las 9:00 hora peninsular, siempre y cuando, la Federación Internacional haya terminado de solucionar el incidente. En el momento de la suspensión, Leclerc había sido el piloto más rápido, acompañado de los dos Haas.

La FIA emitió un comunicado explicando el motivo del problema: “Después de la inspección, lo que ha fallado ha sido el marco de hormigón que rodea la tapa de la alcantarilla. Ahora necesitamos revisar todas las demás tapas de alcantarilla, lo cual llevará algún tiempo. Discutiremos con el equipo de ingeniería del circuito sobre el tiempo que llevará resolverlo y lo intentaremos actualizar en el programa, si es posible”. Esto supone una mancha negra en el tan esperado estreno del GP Las Vegas, que apuntaba a ser una cita histórica en este calendario de 2023. El debut estrella, ‘estrellado’.