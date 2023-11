Exhibición de reflejos a 300 km/h: así fue la maniobra de Alonso en Las Vegas con la que evitó la alcantarilla que destrozó el coche de Sainz

Alonso durante la maniobra con la que evitó pasar por encima de la alcantarilla (captura de pantalla).

Carlos Sainz inició el sueño americano en forma de pesadilla. Apenas habían transcurrido nueve minutos desde el inicio de la primera sesión de entrenamientos libres cuando todos los monoplazas, a excepción de uno, se vieron obligado a regresar al box. El que se mantenía sobre el asfalto correspondía al Ferrari del español. Varias tapas de alcantarilla mal selladas saltaron con el paso de los coches y generaron daños importantes en el fondo plano del SF23. La FIA sacó la bandera roja y suspendió los Libres y más tarde sancionó a Sainz con 10 posiciones en parrilla por arreglar los desperfectos ocasionados de forma ajena a la conducción del piloto.

Alonso estuvo cerca de correr la misma suerte. Cuando Sainz paró su Ferrari, ni las cámaras de televisión habían captado en primera instancia el motivo del incidente. Sin embargo, Alonso vio lo que nadie veía y fue capaz de evitarla al pasar por la misma zona instantes antes que Sainz. “Fernando ha estado rapidísimo. Le he enseñado las imágenes del movimiento. Me ha dicho que no se acordaba bien, que lo había visto, pero que no le daba importancia. Ha sido algo instintivo”, explica el asesor del equipo de Silverstone, Pedro de la Rosa.

Te puede interesar: La Fórmula 1 llega a Las Vegas: bodas en el circuito, pianos temáticos y U2 se queda sin conciertos

😱 El volantazo de Fernando Alonso para esquivar la 'famosa' alcantarilla #LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/bBk7DXh4t7 — DAZN España (@DAZN_ES) November 17, 2023

“Me ha sorprendido porque otro piloto diría que ha tenido ese susto… pero no Fernando”, cierra el embajador de la escudería en declaraciones a DAZN. “No me acuerdo… Lo he hecho por instinto. He visto algo raro, pero pensaba que era un trozo de fibra de carbono”, le comentó Fernando a Pedro, que respondió elogiando a su compatriota. “Tenemos un sensor que se llama ‘el piloto’. Es el mejor sensor del mundo”.

Te puede interesar: El GP de Las Vegas de Fórmula 1 no convence ni a pilotos ni a aficionados: se desploman las previsiones y reducen drásticamente los precios

Sanción de la FIA a Sainz y enfado de Ferrari

Otros pilotos como Esteban Ocon también sufrió daños por el mal estado de la pista y se verá obligado a cambiar el chasis. La FIA reaccionó mostrando la bandera roja y suspendiendo la sesión de entrenamientos libres hasta nuevo aviso. “Dañamos completamente el chasis, el motor, la batería. Creo que esto es inaceptable. Nos costó una fortuna, le han jodido la sesión a Carlos. Seguramente no pueda disputar los Libres 2, creo que eso hoy en día es simplemente inaceptable”, dijo Vasseur, jefe del equipo Ferrari. Finalmente, el español pudo rodar en la segunda tanda de entrenamientos.

Los comisarios de la FIA han determinado que “a pesar del hecho de que el daño fue causado por circunstancias externas muy inusuales, el artículo 2.1 de la Fórmula 1 obliga a todos los oficiales a aplicar el reglamento tal y como está escrito”, por lo que, “en consecuencia, debe aplicarse la sanción obligatoria especificada en el artículo 28.3 del Reglamento Deportivo”. El montar una nueva batería ha provocado que Carlos Sainz supere el máximo permitido y, en consecuencia a ello, el reglamento deportivo determina que debe recibir una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida, algo que los responsables de Ferrari intentaron evitar al considerar que no había sido culpa suya.

Se ha jodido la sesión para Carlos y nos va a costar una fortuna. Es simplemente inaceptable. No es una buena noticia para la F1. No es por el espectáculo. El espectáculo es una cosa. Y la pista y el evento deportivo es otra...”, afirma Vasseur. “Sabemos que es un evento deportivo, sabemos que esto puede suceder. Puedes tener unos malos Libres 1 y ahora tenemos que recuperarnos el fin de semana y tenemos que encontrar soluciones. El tiempo en pista es crucial en este tipo de eventos con una pista nueva para los pilotos, pero también para nosotros. Si Carlos se pierde los Libres 2, podría perjudicarle en lo deportivo, pero también hay que tener en cuenta que podría haber sido mucho peor. Haremos nuestro mejor esfuerzo durante el fin de semana”, añadió.