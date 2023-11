La Fórmula 1 llega a Las Vegas: bodas en el circuito, pianos temáticos y U2 se queda sin conciertos

Recreación del circuito Las Vegas (Fórmula 1).

El nombre de Las Vegas ha recorrido durante años el paddock de la Fórmula 1 a mayor velocidad que los propios monoplazas. No existía conversación alguna en la que no se pronunciara el significante de la Ciudad del Pecado. No era para menos, pues la llegada del gran circo al strip estadounidense cobraba fuerza. Más aún tras la caída del circuito de Sochi del calendario de la F1 que este 2023 albergará 24 grandes premios, récord en de siempre. Más que un secreto a voces, era una sintonía, un tarareo que se repetía en el subconsciente a través de la voz de Elvis Presley, el auténtico, o cualquiera de sus imitadores de traje blanco y patillas generosas: “¡Viva Las Vegas!”.

La Fórmula 1 clava su bandera en otro territorio inhóspito desde hace más de cuatro décadas. Para Domenicali, presidente de la F1, “es un momento increíble que demuestra el enorme atractivo y el crecimiento de nuestro deporte. Las Vegas es un destino reconocido en el mundo por la emoción y la hospitalidad, no hay mejor lugar para la F1 que la capital mundial del entretenimiento”. Greg Maffei, presidente de Liberty Media, recoge el guante. “Las Vegas y la F1 son el matrimonio perfecto de libertad y elegancia. Nuestra confianza ante esta oportunidad única es evidente, por eso decidimos asumir el rol de promotor del GP de Las Vegas junto con Live Nation. No podríamos estar más emocionados”.

Bodas sin Elvis, pero con monoplazas y pianos temáticos

Entre las luces de neón, los casinos y los espectáculos, se esconde una de las celebraciones más conocidas popularmente: las bodas rápidas. Surgió en la década de 1910, curiosamente, cuando la ciudad relajó las leyes de divorcio. Tan solo hacía falta convivir seis semanas con una pareja para poder separarse de ella, con lo que una gran cantidad de ‘enamorados’ se mudó a Las Vegas para acabar antes con su enlace y podían rehacer su vida mucho antes. A eso había que sumarle el estreno de la película ‘Viva Las Vegas’, en la que aparece Elvis Presley casándose en la capilla Little Church of the West, lo que se convirtió en todo un icono.

Por lo que la F1 ha querido juntar la velocidad de los casamientos en la Ciudad del Pecado con la de los monoplazas de la Fórmula 1, permitiendo a los aficionados casarse en el Circuito de Las Vegas. En la capilla nupcial instalada en el circuito no estará el mítico cantante estadounidense, pero los futuribles marido y mujer estarán acompañados de la mítica frase de ‘luces fuera, y allá vamos’, modificada para la ocasión por ‘luces fuera, y juntos vamos’. También tendrán un cartel con un monoplaza cuyo alerón trasero remarca que están recién casados. “Las Vegas y la F1 son el matrimonio perfecto”, ya lo dice el presidente de Liberty Media.

Además de las bodas, otro detalle en forma de guiño a los 125 casinos de la Ciudad del Pecado estará presente en el circuito. Los pianos del trazado mantienen el rojo y blanco tradicional, pero están acompañados de las figuras de la baraja de póker, los tréboles y picas aparecen en la parte blanca del piano y los diamantes y corazones en la roja.

Los pianos temáticos del GP de Las Vegas de Fórmula 1

U2 no tiene sitio en la esfera

Los propietarios de la F1, Liberty Media, han alcanzado un acuerdo para alquilar la famosa Esfera de Las Vegas, cuya construcción costó 2.300 millones de dólares, con motivo del Gran Premio que se celebrará esta semana en la ‘ciudad de los casinos’. Así lo ha anunciado el consejero delegado de la compañía Greg Maffei, que ha asegurado que se trata de un “arrendamiento efectivo, tanto interior como exterior” y que esperan rentabilizarlo ya que necesitan utilizar los terrenos circundantes.

La situación ha obligado a la banda de rock U2 a interrumpir sus conciertos durante más de tres semanas, para regresar el próximo 1 de diciembre al recinto que ellos inauguraron semanas atrás. “La carrera será alrededor de la Sphere, así que utilizaremos su propiedad. Seremos propietarios de toda la publicidad de la Sphere durante la carrera por una tarifa fija. Lo hemos incluido en algunos acuerdos de patrocinio y también hemos vendido publicidad directamente a las partes durante la carrera, lo que sufragará parte de nuestros costes”, ha explicado Maffei.

El vocalista de la banda, Bono, explicó el pasado 4 de noviembre, al final del concierto, que sus fans tendrán que esperar para ver su espectáculo de nuevo: “Nos vamos a tomar un pequeño descanso después de esta noche. Estamos cediendo Las Vegas a la Fórmula 1 y si no saben lo que es, es un deporte en el que hombres muy ordenados, delgados y mezquinos, y algunas mujeres extraordinarias, se suben a cohetes e intentan permanecer en la tierra y no alcanzar la órbita, algo así. Un poco como el rock and roll, en realidad. Menos peligroso”. Ya se sabe, lo que pase en Las Vegas se queda en Las Vegas.