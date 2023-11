Fernando Alonso: “La Fórmula 1 es un deporte duro, no es fútbol”

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso durante la rueda de prensa del GP Las Vegas. (REUTERS/Mike Blake)

Este domingo se dará un hecho histórico para la Fórmula Uno. La penúltima cita del calendario se celebrará en Las Vegas, más de cuatro décadas después de que se celebrase por última vez (1982) el Gran Premio de Caesars Palace. Su incorporación al calendario, sorprendía a aficionados y pilotos, que esperaban con ansia el espectáculo, que se lleva celebrando durante toda la semana con la Netflix Cup o el concierto de artistas con renombre como J Balvin.

Los pilotos de Aston Martin parecen haber salido de la mala racha que atravesaban en las últimas carreras, en concreto, Fernando Alonso, quien en Brasil logró la tercera posición tras adelantar a Checo Pérez en la última vuelta. “Será un fin de semana duro con este larga recta, pero espero que aquí y en Abu Dabi veamos un rendimiento mejor”, aseguró el español en la rueda de prensa previa al GP, quien añadía que “está con ganas, pero no con demasiada presión”. Y es que, en una entrevista con GQ, el asturiano confesó que se había “arrepentido de no haber disfrutado mucho de los mundiales o de las victorias cuando llegaban”, por esta razón, afronta este GP sin presión. “Ahora que puedo disfrutar de podios, intento pasármelo bien”, apuntó en la entrevista.

Desde el paddock se rumoreaba en las últimas semanas una retirada de Alonso, algo que él mismo desmintió. “Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de retirarse”, afirmó contundente hace unos días. Pese a sus 42 años, el asturiano considera que con la edad “seguramente ganes en vez de perder”, ya que no se necesita “la potencia física para correr más, solo apretar un acelerador”. Sin embargo, si ha confirmado en la rueda de prensa que “la Fórmula Uno es un deporte duro, no es fútbol”, pues aunque no se necesita la potencia física, las situaciones extremas y de peligro a las que se someten los hombres de parrilla son superiores.

Alonso es el piloto más veterano de la parrilla, habiendo conseguido batir todos los récords habidos y por haber de longevidad en la F1: número de vueltas completas (más de 20.000), número de kilómetros recorridos (más de 100.000), número de temporadas (20), número de grandes premios disputados (375 -hasta el momento-) ... El único que se le resiste es ser el piloto más viejo de la historia de la F1 en ganar un Mundial. “Estoy a tiempo”, bromeaba el piloto en una entrevista con GQ, quien continuaba que “los récords están ahí para igualarlos o superarlos”

Este fin de semana no espera una victoria: “Sería bonito ganar la primera carrera en esta nueva era en Las Vegas, pero creo que es improbable que ocurra. No es un circuito que esté entre los favoritos por nuestra parte, a la hora de que se adapte bien el paquete que tenemos ahora. Sinceramente, no creo que suceda”. Pese a que en la última cita obtuvo buenos resultados, el AMR23 se sigue sometiendo a continuos cambios con el objetivo de dar en la tecla para 2024. “Tenemos que esperar y ver cómo va aquí y en Abu Dabi para sacar más conclusiones. Estas dos carreras son importantes a la hora de comprender el coche, sobre todo de cara al año que viene”, planteó el piloto.

Preocupación en Las Vegas con Alonso y Aston Martin

Lando Norris ha liderado la recuperación de Mclaren en la segunda mitad del campeonato. Los de Woking han pasado de habitar en la parte media de la parrilla a convertirse en habituales del podio. Tan significativo ha sido el cambio que han conseguido revertir la parrilla y superar a Aston Martin en el campeonato de constructores. A ello también ha colaborado los malos resultados de la escudería británica. Tanto Alonso como Stroll sufrieron los problemas en el monoplaza y cayeron hasta la parte baja de la parrilla y, en ocasiones, llegaron a retirar el coche antes de ver la bandera a cuadros.

Sin embargo, la mejoría vista en Brasil, con el asturiano en el podio y el canadiense en la quinta plaza, ha hecho saltar la liebre en Mclaren. “Tenemos que reconocer que Aston parece haber vuelto al lugar donde tenía que empezar la temporada”, advertía el jefe de equipo, Andrea Stella. “Tenemos que considerarlos en el campeonato y debemos tener mucho cuidado de que puedan sumar muchos puntos en las últimas carreras”, añade. Dos carreras, Las Vegas y Yas Marina, y 88 puntos en juego para que se dirima un ganador de la batalla entre Aston Martin y Mclaren. Tanto en el campeonato de pilotos, donde Fernando solo supera por tres puntos a Norris, como en el de Constructores, en el que Mclaren aventaja a las flechas verdes por 21 unidades.