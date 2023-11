Fernando Alonso: “Ojalá llegue una victoria y luego ya a pensar en el Mundial”

Fotografía de archivo del piloto español Fernando Alonso. EFE/ Sebastiao Moreira

Tiene 42 años y después de anunciar su retirada en 2018, decidió darle a la Fórmula Uno una segunda oportunidad. Regresó vestido de verde de la mano de Aston Martin. En este nuevo intento y con su edad como algo a resaltar, Fernando Alonso ha batido casi todos los récords habidos y por haber de longevidad en la F1: número de vueltas completas (más de 20.000), número de kilómetros recorridos (más de 100.000), número de temporadas (20), número de grandes premios disputados (375 -hasta el momento-) ... El único que se le resiste es ser el piloto más viejo de la historia de la F1 en ganar un Mundial. “Estoy a tiempo”, bromeaba el piloto en una entrevista con GQ, quien continuaba que “los récords están ahí para igualarlos o superarlos”.

“No pienso tanto en un Mundial, sino en seguir creciendo con Aston Martin e ir paso a paso. De momento son los podios, ojalá llegue una victoria y luego ya a pensar en el Mundial cuando tenga que llegar. Si llega”, agregó Alonso, que después de varios premios en los que la mala suerte había acechado sus carreras, consiguió volver a subirse al cajón en el GP de Brasil. La primera parte de la temporada fue buena para los de Silverstone, el asturiano logró encadenar hasta siete podios consecutivos, pero la racha se truncó. Surgieron problemas en Singapur, en Qatar, en Austin, ... Y aunque los ingenieros realizaba cambios, parecían no ser suficientes, o al menos, no daban resultado. Con esto, solo les quedaba acabar esta temporada como buenamente pudiesen y centrarse en tener un coche competitivo de cara a 2024. La sorpresa llegó cuando en México, pese a los malos resultados, se vio un AMR23 al alcance de la cabeza de carrera, para que en Brasil, el asturiano pudiera subirse al tercer cajón.

Te puede interesar: Verstappen critica duramente el GP de Las Vegas de Fórmula 1: “No me interesa porque estamos aquí más por el espectáculo que por la carrera”

ES UN ROBOT.

ES UNA MÁQUINA.

ES TERMINATOR.



DON FERNANDO ALONSO DÍAZ LO HA VUELTO A HACER.#BrazilGP@alo_oficial pic.twitter.com/hE2XgpiYuK — F1 en Movistar Plus+ (@movistar_F1) November 5, 2023

Alonso regresó al circuito siendo conocedor de la alta competencia y los buenos pilotos que hay ahora. Muchos de ellos eran sus fans en su primer período como piloto. Una nueva generación que, a la vista está con Max Verstappen, están siendo grandes dominadores de los premios. Sin embargo, pese a las dificultades, él está centrado en ganar. “Ahora mismo quiero ganar, aunque sea poco divertido, una victoria o dos estaría bien tenerlas en el bolsillo y luego ya cambiar de objetivos. Ahora mismo elegiría una victoria por encima de la diversión si te digo la verdad”, confesó el piloto, que dijo que para toda esa “generación entera” que no le ha visto ganar “hay mucha expectación”. “Darles una alegría significaría mucho”, apuntó sobre esa ansiada victoria ‘33′ que tanto inunda las redes sociales.

Doble corona mundialista

Fernando Alonso celebra el Mundial de 2005.

Aun siendo el piloto más veterano del Mundial de Fórmula Uno, Alonso le saca, también a esto, su parte positiva. “Me siento bien, me siento joven aún. El deporte del motor es diferente a otros deportes. Creo que con la edad seguramente ganes en vez de perder. No necesitas la potencia física para correr más, solo apretar un acelerador”, confesó el asturiano, que añadía que “ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo, ahora la prioridad es ganar en la Fórmula 1 e intentar este tercer título”.

Lo cierto es que solo hay tres hombres en la historia que hayan ganado un mundial pasados los 40, Jack Brabham, Giuseppe Farina y Juan Manuel Fangio. Y, también habría que tener en cuenta, en la época en la que estos pilotos lo consiguieron, muy diferente a la actual. El resto de pilotos que han regresado a la parrilla superada la cuarta década, incluido Michael Schumacher, no lograron recuperar el nivel competitivo que defendían en su primera estancia en la F1.

Te puede interesar: Simeone habla sin tapujos sobre Joao Félix: “A los aficionados del Atlético no le gusta”

No obstante, Alonso es claro con sus objetivos y quiere intentarlo hasta el final, quien quiere conseguir esas victorias sabiendo disfrutarlas. “Me he arrepentido de no haber disfrutado mucho de los mundiales o de las victorias cuando llegaban. Ahora que puedo disfrutar de podios, intento pasármelo bien, porque no sabes cuándo volverán”, confesó.

“Me cogieron como si fuese un poco líder dentro de la pista”

Está claro que la elección de equipos del asturiano nunca ha complacido a todos sus seguidores, quienes juzgaban las decisiones tomadas. “El año pasado nadie hubiese venido a Aston Martin, pero las condiciones a veces se dan de una manera u otra, y nadie tiene una bola de cristal. Cuando yo estaba en Renault, fichar por Ferrari era la decisión lógica, aunque luego a posteriori parece que cometiste un error. Luego cuando me fui a McLaren-Honda salió mucho peor de lo que esperábamos, pero recuerdo que todos los comentarios de ese año decían que Honda tenía una gran ventaja porque llegaba de nuevas y tenía toda la información sobre los motores híbridos. Las tonterías que siempre se han dicho y la ignorancia supina que tiene todo el mundo cuando opina de Fórmula 1. A posteriori es muy fácil hablar, pero hay que tener muchísima suerte en las decisiones que tomas. Esta vez me ha salido bien, otras veces me ha salido mal”, comentó sobre los diferentes momentos en los que ha tenido que decantarse por una escudería.

Over two decades in, still as hungry as ever. 💪@alo_oficial. pic.twitter.com/fG6dW0W5ei — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 11, 2023

En esta nueva etapa con Aston Martin, Alonso se siente “muy querido”: “Siempre he tenido esa admiración por parte de los equipos o de los integrantes de los equipos en los que he estado, pero en Aston Martin es cierto que desde el primer día, al ser un proyecto nuevo en el que todo está como empezando, me acogieron como si fuese un poco líder del proyecto dentro de la pista”.

Eso sí, cuando Fernando Alonso se retire definitivamente de la Fórmula Uno, tiene claro cuál es su propósito: volver al Dakar. “Intentar ganar un rally Dakar sería un objetivo claro en mi carrera, me completaría, me haría feliz y creo que dejaría un legado casi sin precedentes. Ganar en la Fórmula 1, en la Resistencia y en los rallies sería completar el círculo de un piloto de carreras”. De momento, toca seguir disfrutando de Alonso en Fórmula Uno, al menos, una temporada más.