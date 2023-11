Jassil Villanueva, la maestra ronera más joven del planeta: “Era una mujer hablando de ron, enseñando a un mundo masculino la forma correcta de beber”

Jassil Villanueva, la maestra ronera más joven del mundo

Preservar el legado e innovar al mismo tiempo es el reto de toda casa con historia. La de Ron Brugal se remonta a cinco generaciones. Desde 1888, los maestros de Brugal han mantenido un compromiso con la fabricación de ron natural, sin aromatizantes artificiales ni azúcares que alteren el sabor. Más de 130 años después, estos valores continúan gracias a los maestros roneros, figuras encargadas de mantener intactos los valores que caracterizan a la marca y de transmitirlos a las generaciones futuras.

A día de hoy, Jassil Villanueva, dominicana de 39 años, cumple esta función. Ella fue la primera mujer en convertirse en maestra ronera de la marca, también la más joven en conseguirlo. Tataranieta del fundador de esta marca de rones, Villanueva viaja por todo el mundo hablando de su pasión, el ron, una bebida que, prácticamente, corre por sus venas.

En República Dominicana, el ron se ha considerado durante mucho tiempo una bebida alcohólica para hombres, y las mujeres rara vez participaban en su consumo, por no hablar de su fabricación. El nombramiento de Jassil Villanueva como maestra ronera en 2010 marcó un antes y un después en la historia de la empresa. Con solo 26 años, la joven se convirtió en la encargada de preservar el legado de esta empresa centenaria, un peso que Jassil aguanta con gracia y orgullo sobre sus hombros. Hablamos con ella, la primera mujer en defender el nombre de Brugal por todo el mundo, para conocer un poco más sobre ella y sobre la historia de su familia.

Una historia que comienza en España y continúa en Puerto Plata

Los atractivos de República Dominicana son tantos y tan diversos que resulta difícil elegir un único icono de este destino caribeño. Pero, si estuviéramos obligados a elegir, el ron sería uno de los más fuertes candidatos. Este destilado es parte indispensable de la cultura de República Dominicana. Allí se producen y se beben los mejores rones del mundo.

Jassil Villanueva en la presentación de su nuevo ron, Colección Visionaria

Sin embargo, la historia de ron Brugal comienza en España. “Mi tatarabuelo era oriundo de Sitges, de Cataluña y, como muchos en aquella época, cuando era joven emigró a Cuba. Y en Cuba hizo su vida, pero siempre de la mano del ron, pues allí aprendió el arte de elaborarlo”, cuenta Jassil a Infobae España. Tiempo después, con una familia ya formada, el fundador de la marca decidió trasladarse hacia República Dominicana, hacia la parte norte, específicamente a Puerto Plata. Allí fundó lo que hoy, después de más de 130 años, conocemos como Brugal.

“Él revolucionó la industria creando los primeros rones envejecidos”, afirma Jassil, que considera esta característica como aquello que define el sabor tan propio de su marca. El amor por el ron le corre por las venas, lo que le permite seguir con el legado que su familia ha pasado, generación tras generación, hasta el día de hoy. “Realmente no creo que sea algo que nos hayan transmitido, es algo que nosotros vivimos, que experimentamos en el día a día como familia. Ahora, el legado y los conocimientos, eso sí es la responsabilidad de los maestros”, explica Villanueva, encargada ahora de esta labor.

El papel de la maestra ronera

Pero, ¿qué es ser maestra ronera? Para Brugal, es mucho más que un puesto, más que un título. El papel del Maestro Ronero es único en la medida en que vive fuera de la estructura formal de la empresa. Uno no es contratado, sino nombrado, y a partir de ese día, el futuro del nombre Brugal descansa en sus manos. “Los maestros roneros somos los responsables de pasar de generación en generación ese legado, ese expertise en madera, esos conocimientos internos que hacen especial nuestro ron y realmente creo que es lo que hace la diferencia al final”, explica Jassil Villanueva.

El día a día de una maestra ronera es muy variado. Cada jornada, Jassil se encarga de nuevos retos fundamentales para la empresa y para su producto, el ron. Involucra desde visitas a los depósitos, para seleccionar barricas, hasta ir a sus oficinas, visitar sus laboratorios y hacer diferentes mezclas, ajustes que cambian detalles sobre el sabor del ron. “Puede ser un trabajo sumamente operacional, de planificación, pero a la vez puede ser muy creativo”, explica Jassil.

El nombramiento de Jassil como maestra ronera en 2010 marcó un momento seminal en la historia de Brugal. No solo por su juventud, sino especialmente por el hecho de ser mujer. Hoy, el 40% del personal directivo de la empresa está formado por mujeres.

Jassil y los Maestros Roneros que la antecedieron

Una mujer joven hablando de ron

La historia del ron está escrita en masculino. Esto es algo que Jassil no solo sabe, sino que también ha experimentado en su propia familia. Desde que tiene uso de memoria, Jassil ha visto cómo las mujeres de su familia quedaban relegadas a puestos administrativos. “Soy la primera mujer de la familia a la que le otorgan la oportunidad de ser maestra ronera”, explica, orgullosa, la joven. “Tengo primas que son gerentes de IT o de relaciones públicas o que han sido las responsables de mercadeo. No es que no tuvieran participación, es que tenían una participación más administrativa, en puestos específicos, no salvaguardando ni pasando ese legado de una generación a otra”, asegura.

Con su entrada en el negocio, esto comenzó a cambiar. Por supuesto, los inicios no fueron fáciles. Jassil cuenta cómo, comenzó siendo “la mascota” de sus primos. Sus familiares, acostumbrados a moverse entre barricas y oficinas, estaban acostumbrados a tratar con ella únicamente en eventos sociales. Cuando el tema del trabajo salía a colación, le mandaban salir de la sala: “Ya acabó tu tiempo, te puedes ir, nosotros nos quedamos, que es cosa de adultos”, le decían. “Pero no, no, yo también soy una adulta”, respondía entonces la maestra ronera.

“Al inicio esa era la parte más difícil, tratar de romper esos paradigmas. No solamente era una mujer hablando de ron, sino que además era una mujer joven hablando de ron, enseñando a un mundo masculino cómo era la forma correcta de beber”, recuerda Jassil. Con el paso del tiempo, su trabajo y éxito como maestra ronera le han otorgado una nueva autoridad. Ahora, no solo la escuchan, sino que además potencian su voz como encargada de trasmitir el legado que la familia lleva protegiendo durante años.

La entrada de mujeres como Jassil al mundo de los destilados ha supuesto un gran cambio social para la industria, pero también ha conllevado nuevos avances técnicos. Para la maestra ronera, la forma de observar el mundo de las mujeres ha traído novedades en el mundo de las bebidas espirituosas. ”Tenemos muchas mujeres en la industria marcando la pauta. Nosotras tenemos ese 6.º sentido, ese nivel de detalle, ese ‘yo no sé qué', como dicen, que nos hace sumamente especiales”, asegura. La técnica que Brugal ha implementado en su último producto es parte de este avance, de esa innovación que corre a cargo de las mujeres.

Colección Visionaria: una técnica nueva para un ron centenario

Al igual que sus predecesores, Jassil Villanueva ha continuado el legado familiar al dedicarse a crear rones verdaderamente excepcionales. Sin embargo, no se ha conformado con la forma de trabajar heredada, pues ha desarrollado sus propias técnicas innovadoras. Para su último lanzamiento, Colección Visionaria, la maestra ronera y su equipo han desarrollado un proceso nunca utilizado en el mundo del ron: el tostado de barrica aromática a partir de ingredientes 100% naturales de República Dominicana.

El ron Colección Visionaria 01, de Brugal

La inspiración de este líquido surge de los orígenes, los recuerdos y el legado familiar de Jassil Villanueva, de ahí que haya seleccionado uno de los tesoros más preciados de República Dominicana, el cacao 100% natural, para impregnar con su aroma la barrica y trasladarlo al líquido a través del tostado. El proceso consiste en tostar las propias barricas con granos de cacao recogidos a mano, infundiendo a estas barricas vírgenes de roble europeo sus notas orgánicas y aromáticas.

Posteriormente, se retiran los granos de cacao antes de añadir el ron a las barricas tostadas, saturando el líquido con los aromas creados por el proceso de tostado antes de envejecerlo bajo el sol dominicano. Esta nueva técnica añade una capa de profundidad y complejidad al líquido sin que los granos de cacao lleguen entrar en contacto directamente con el ron.