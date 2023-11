El expresidente de la Fórmula 1 estalla por el GP de Las Vegas: “No tiene nada que ver con la F1″

Bernie Ecclestone durante el GP de Brasil 2023 (REUTERS).

La Fórmula 1 clavará el próximo fin de semana su bandera en territorio inhóspito hasta la fecha: Las Vegas. Hasta la Ciudad del Pecado viajará el gran circo. Bernie Ecclestone, expresidente de la Fórmula 1, que fue condenado a 17 meses de prisión y al pago de 653 millones de libras (unos 750 millones de euros) al fisco británico por ocultar 400 millones de libras a Hacienda, ha hecho de nuevo acto de presencia para opinar sobre la disputa del Gran Premio de Las Vegas. La Fórmula 1 visitará por tercera ocasión Estados Unidos, tras la disputa de las carreras correspondientes a los Grandes Premios de Miami y Austin.

Esta vez, será en las calles de Las Vegas, en Nevada, ubicación que es objeto de crítica para el expresidente de la F1. No tengo muchas ganas de Las Vegas, eso no tiene nada que ver con la Fórmula 1. Quién sabe lo que pasará en el futuro, quizá perdamos algunas carreras, 24 en el calendario son demasiadas y creo que quitarán algunas. Estoy feliz de que la Fórmula 1 siga evolucionando alrededor del mundo. Yo fui quien sacó a esta categoría de Europa y la llevó al resto del planeta y es por eso por lo que se llama Mundial, no Campeonato europeo”, critica Ecclestone sobre el nuevo calendario que está trazando la Fórmula 1 para el futuro.

Preocupación en Las Vegas con Alonso

En Las Vegas aterriza un Fernando Alonso reencontrado con la mejor versión de su monoplaza tras su exhibición en Brasil. Nunca ha ganado en suelo carioca, pero Interlagos tiene un hueco especial en el corazón del asturiano. Bajo el sol brasileño se ha alzado con sus dos campeonatos del mundo en 2005 y 2006 y esta temporada, en 2023 ha protagonizado una de sus mayores exhibiciones en la Fórmula 1. Durante quince vueltas ha aguantado a un Red Bull, el de Pérez, que era 20 kilómetros por hora más rápido y contaba con el plus del DRS.

Su defensa numantina estuvo cerca de quedar en anécdota, pues el mexicano le consiguió adelantar a falta de dos vueltas, pero Alonso, fue de nuevo el más inteligente del circuito. Guardó un as bajo la manga. Se pegó a su alerón trasero y logró llegar a la zona de detección del DRS a menos de un segundo. Quedaba una vuelta, tan solo tenía una oportunidad para devolverle la adelantada y al llegar a la frenada de la curva cuatro, se lanzó sin pensárselo y restituyó a Aston Martin en el podio siete carreras después. Sólida carrera de Carlos Sainz, sexto, el único Ferrari en liza tras el accidente de Leclerc en la vuelta de formación. Victoria de Verstappen con Norris segundo.

Batalla entre Aston Martin y Mclaren

Precisamente el piloto británico ha liderado la recuperación de Mclaren en la segunda mitad del campeonato. Los de Woking han pasado de habitar en la parte media de la parrilla a convertirse en habituales del podio. Tan significativo ha sido el cambio que han conseguido revertir la parrilla y superar a Aston Martin en el campeonato de constructores. A ello también ha colaborado los malos resultados de la escudería británica. Tanto Alonso como Stroll sufrieron los problemas en el monoplaza y cayeron hasta la parte baja de la parrilla y, en ocasiones, llegaron a retirar el coche antes de ver la bandera a cuadros.

Sin embargo, la mejoría vista en Brasil, con el asturiano en el podio y el canadiense en la quinta plaza, ha hecho saltar la liebre en Mclaren. “Tenemos que reconocer que Aston parece haber vuelto al lugar donde tenía que empezar la temporada”, advertía el jefe de equipo, Andrea Stella. “Tenemos que considerarlos en el campeonato y debemos tener mucho cuidado de que puedan sumar muchos puntos en las últimas carreras”, añade. Dos carreras, Las Vegas y Yas Marina, y 88 puntos en juego para que se dirima un ganador de la batalla entre Aston Martin y Mclaren. Tanto en el campeonato de pilotos, donde Fernando solo supera por tres puntos a Norris, como en el de Constructores, en el que Mclaren aventaja a las flechas verdes por 21 unidades.