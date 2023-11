Un Simeone centenario en Champions reivindica su insistencia por Griezmann: “Cuando todos dudaban de su regreso...”

Simeone durante el partido de su equipo ante el Celtic (REUTERS).

Simeone sopla las cien velas con el Atlético en Champions celebrando el triunfo más abultado de la historia de los rojiblancos en la competición. Dos finales perdidas y una semifinal es el tope al que ha llegado el Cholo en su centena de encuentros saldados con 46 victorias, 28 empates y 26 derrotas. Bien es cierto que en los últimos años ha perdido lustre, sobre todo la pasada temporada, cuando el equipo no pudo pasar de la fase de grupos y se desató un tsunami cuyas consecuencias deportivas y, sobre todo económicas, aún están pagándose. Por eso cobra especial importancia la contundente victoria ante el Celtic.

“Arrancamos muy bien. Tuvimos una intensidad muy alta para ser valientes y presionar en su campo cuando éramos once contra once. Logramos llegar al gol y manejábamos bien el ritmo del partido. Eso generó que el equipo se sienta cómodo. Llegó la expulsión y el rival mantuvo la humildad de seguir peleando. Sacaban la pelota jugando y eso nos permitía seguir presionando arriba. En el descanso hablamos de seguir marcando. Entendimos que había que dar un paso adelante, y por eso entró Llorente. Luego entró muy bien Lino, muy bien Saúl, muy bien Azpiliciueta y Çaglar que estuvo muy bien los minutos que jugó”, explica Simeone en rueda de prensa.

“Sabía que Griezmann había nacido para jugar en el Atlético de Madrid”

Griezmann, goleador por partida doble y líder ofensivo de su equipo ante el Celtic se marchó del terreno de juego ovacionado. Reconocimiento que se ha labrado con su rendimiento sobre el escenario que un día se opuso a su vuelta cuando decidió volver tras su periplo en el Barça. Simeone fue uno de sus principales valedores para que, pese a la oposición de la afición, regresara al club rojiblanco.

“Hablar de Griezmann… no tengo ninguna duda de cuando todos no estaban convencidos de su regreso. Yo sabía que había nacido para jugar en el Atlético de Madrid. Ha sabido caminar en el lado más complicado, y ha salido adelante. Es un jugador que tiene hambre. le decimos que juega de interior, y lo hace. Es humilde, trabajador, no pone problemas. Soy afortunado de tener un jugador como Griezmann”, reconoce.

Elogios para Riquelme y Lino y un desafío para Morata

El francés se desempeñó en una posición más retrasada de lo habitual y formó con Riquelme en el costado izquierdo un ala infernal para el Celtic. El canterano fue determinante y junto a Lino, goleador de la noche, confirmó que la directiva rojiblanca obró correctamente cuando decidió quedarse con ellos. “Vamos para atrás, cuando vino Lino nos dimos cuenta de que es un jugador diferente. Tiene velocidad que en el fútbol es complicado. Combinación, disparo y Riquelme lo mismo, pero se tuvieron que ir. Uno al Girona y otro al Valencia. Teníamos a Carrasco que era un jugador importante, pero cuando supimos que se podía ir no queríamos que ninguno de los dos se marchase. Por otro lado Galán es más lateral. Ahora Lino y Riquelme están compitiendo de una manera muy linda de ver, el único que gana es el Atlético de Madrid. Los aficionados están disfrutando. También pensamos en un Riquelme por derecha. Ojalá que podamos ver esa opción que también pensamos”.

El técnico argentino le puso a Morata el reto de anotar 18 goles en toda la temporada liguera. El ariete lo aceptó y marca tanto en la competición doméstica como la europea. “Le dije 18 goles en Liga. No le digamos 18 en todo. Él lo puede hacer y es muy capaz. Siempre ha tenido situaciones de gol. Hoy está mucho más tranquilo. Está mucho más centrado en ser contundente, y se siente un jugador muy importante para la Selección española y para nosotros. No podemos exigirle menos de lo que nos está dando”.