Aznar sube el tono del PP contra la amnistía: “Sánchez es un peligro para democracia constitucional española”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el expresidente del Gobierno José María Aznar, este jueves. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha advertido este jueves de que en España se han cruzado “demasiadas líneas rojas”, e incluso “todas”. “Estamos en un territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave”, ha enfatizado durante un coloquio junto con Alberto Núñez Feijóo. Cuando la presentación de la ley de amnistía parece inminente en el Congreso de los Diputados, Aznar ha subido el tono contra Pedro Sánchez y ha llamado a “no inhibirse” frente a la concesión de la amnistía.

“Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”, ha lanzado el expresidente, que ha opinado que la amnistía consumaría el cambio del régimen constitucional, poniendo la Constitución al “servicio” de los que quieren romperla, lo que es un “riesgo” para la democracia española.

Te puede interesar: El PP intentará retrasar la tramitación de la ley de amnistía utilizando su mayoría en el Senado

Aznar ha asegurado que nunca en la democracia española un candidato, para conseguir ser presidente del Gobierno, había puesto la Constitución al servicio de los “separatistas”, de “antiguos terroristas” y de los que quieren acabar con la Constitución y con el país. Por ello, para Aznar la “inhibición” no tiene hueco, por lo que pide que quien pueda hablar que hable y quien se pueda mover se mueva, ha pronunciado con el presidente del PP a su derecha sentado. Con todo, ha asegurado que “en esta situación de crisis”, se considera “muy bien representado por Feijóo” para afrontar esta situación. “Mi total confianza en Feijóo”, ha fijado.

“No estoy dispuesto a inhibirme, callarme, no decir lo que pienso. No estoy dispuesto a ver sin hacer nada, sin hablar, sin decir, sin advertir sobre la Constitución y la continuidad histórica de España. No estoy dispuesto y no lo voy a hacer”, ha zanjado.

(Seguirá ampliación)