Las duras palabras de Fernando Alonso por radio que demuestran la pesadilla del GP de México

Fernando Alonso tras su abandono en el GP de México (REUTERS).

El final de temporada se le está haciendo largo a Fernando Alonso en particular y Aston Martin en general. Lando Norris va a estar en lo cierto con el final de curso de la escudería británica. “Parece que han conseguido hacer que el coche sea cada vez más lento con cada mejora que han introducido. A principios de año competían con Red Bull…”, afirmó el inglés tras ver la bandera a cuadros en Austin, donde Fernando no pudo superar el primer corte de la clasificación. La decepción se transformó en esperanza dentro del box de Aston Martin que trabajó con el fin de, siete días después, obtener mejores resultados en México.

Sin embargo, por segundo fin de semana consecutivo, Alonso se quedó fuera de la Q3 a la que había accedido en todos los grandes premios anteriores. Este sábado, el español pasó milagrosamente a la Q2 pero no pudo mejorar el decimotercero puesto de la parrilla, mientras Stroll volvía a quedarse en el primer corte. “La verdad es que ha sido difícil. Hemos ido un poco lentos todo el fin de semana, en todas las sesiones hemos sufrido, así que la crono no ha sido una sorpresa sufrir y quedarnos atrás”, aseguró el asturiano que hizo dos trompos seguidos el viernes y el sábado.

“En realidad me da lo mismo”

La carrera no iba a ser diferente a lo visto en las sesiones preparatorias y México se convirtió en una pesadilla que solo pudo terminar cuando decidieron retirar el monoplaza. La frustración de Alonso quedó manifestada por radio cuando afirmó “retiremos el coche”. El gran premio inició torcido para el asturiano. Su equipo le preguntó qué plan de carrera prefería… y su respuesta fue contundente. “Os diría que el C, aunque en realidad me da lo mismo”. Ya bajado de su monoplaza, el asturiano fue más explícito y optimista de cara a las últimas tres carreras de la temporada.

“Una carrera muy difícil, teníamos poco ritmo todo el fin de semana y creo que hemos cogido alguna pieza del coche de Pérez y nos ha afectado en la aerodinámica. Ya íbamos regular y encima, pasamos por encima de esas piezas. El abandono de Austin y el de aquí pesan mucho en el campeonato. Hemos tenido una bajada de prestaciones en estas últimas carreras, pero estamos intentando recuperar el nivel. Toca seguir trabajando”.

“No queda otra que trabajar. Este año está finiquitado, lo doy por bueno. No creíamos posible estar por delante de Ferrari o de Mercedes, de un coche que ha hecho seis o siete poles esta temporada y aún estamos por delante en el campeonato de pilotos. Esa es la parte positiva”, explicaba Alonso tras otro fin de carrera abrupto. A pesar de los dos abandonos consecutivos, Alonso aún se muestra motivado para el final del curso. “Se puede revertir la situación. Quedan tres pistas que nos van a dar más datos. Dependerá de lo que entendamos si esperamos pelear por podios, que yo creo que no”. El objetivo del español pasa por hacer acopio del comportamiento de su monoplaza con el nuevo paquete de mejoras y pensar en la temporada que viene. Esta, como él mismo reconoce, “ya está finiquitada”.