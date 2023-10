La resignación de Alonso con Aston Martin en el GP de México: “El coche está siempre al filo de la navaja de perderlo”

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 28, 2023 Aston Martin's Fernando Alonso during qualifying REUTERS/Andres Stapff/Pool

Lando Norris va a estar en lo cierto con el final de temporada de Aston Martin. “Parece que han conseguido hacer que el coche sea cada vez más lento con cada mejora que han introducido. A principios de año competían con Red Bull…”, afirmó el inglés tras ver la bandera a cuadros en Austin, donde Fernando no pudo superar el primer corte de la clasificación. La decepción se transformó en esperanza dentro del box de Aston Martin que trabajó para, siete días después, obtener mejores resultados en México.

Sin embargo, por segundo fin de semana consecutivo, Alonso se quedó fuera de la Q3 a la que había accedido en todos los grandes premios anteriores. Este sábado, el español pasó milagrosamente a la Q2 y saldrá decimotercero, mientras Stroll volvía a quedarse en el primer corte. “La verdad es que ha sido difícil. Hemos ido un poco lentos todo el fin de semana, en todas las sesiones hemos sufrido, así que la crono no ha sido una sorpresa sufrir y quedarnos atrás”, aseguró el asturiano.

¿Cuándo ha hecho Alonso un trompo diario? Este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Ayer hicimos un trompo en las curvas de alta velocidad. Hoy hemos hecho otro trompo en el primer sector… el coche está al filo de la navaja, siempre, de perderlo. Así que tenemos bastantes complicaciones. Y bueno, toca sufrir y entender para volver a nuestro mejor nivel, que lógicamente no es el que estamos mostrando ahora”, explica.

A punto de ser sancionado

Además, incidió en los problemas que tendrán en carrera al salir desde una posición tan retrasada. Por ello, se verá obligado a dar una auténtica exhibición sobre el trazado del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. No será nada fácil para él, ya que sale desde decimotercera posición y contará con mucho tráfico por entrar a los puntos, su objetivo para cerrar el fin de semana. “Será difícil acercarse a los coches de delante, encontraremos mucho tráfico y todos tendremos problemas de temperatura. Hay que ser optimista siempre. En Austin salimos desde el pit lane, mañana saldremos desde la 13ª posición, así que esperamos que sea más sencillo”, reseñó.

Y para más inri, el asturiano fue investigado y estuvo a punto de recibir una sanción. Recibió un toque de atención por parte de los comisarios al obstruir la salida en el pit lane durante la clasificación. No fue el único, otros como Max Verstappen o George Russell también fueron monitorizados por sus movimientos en el box. El bicampeón del mundo se mostró muy contrario por ello y aseguró que “recibir una sanción sería un escándalo, estábamos todos parados. Me hubiera gustado moverme, pero tenía tres coches delante”. Finalmente, Alonso no fue castigado y saldrá desde la decimotercera plaza en el Gran Premio de México, desde donde buscará una remontada para cerrar el fin de semana en la zona de puntos y sumar kilómetros con el nuevo paquete de mejoras para seguir entendiendo el comportamiento de su AMR23.